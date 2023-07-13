Соловьев после саммита НАТО: "Захреначить по Парижу! Ударить по Лондону! Стереть с лица земли нацистские города Германии!". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев очень остро отреагировал на итоги саммита НАТО в Вильнюсе и новые решения членов альянса, касающиеся помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем пропагандистском шоу на РосТВ Соловьев предложил "захреначить" по Парижу, ударить по Лондону и стереть в прах "нацистские города" Германии.

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