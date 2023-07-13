Российский олигарх Лисин сотрудничает с "оборонкой" и тюрьмами РФ. Под санкции он не попал, - СМИ. ВИДЕО

Российский олигарх Владимир Лисин не попал под санкции Запада. Его производитель стали ПАО "НЛМК" продолжает выполнять госзаказ для пенитенциарной службы и завода, разрабатывающего и выпускающего радиолокационные системы управления артиллерией Военно-морского флота России.

Об этом идет речь в расследовании программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В 2022-2023 годах ПАО "НЛМК" не менее 8 раз побеждало в тендерах на поставку стали для государственных органов России. Семь из них – на поставки стали для колонии №1 в Костромской области. Восьмой – на поставку стали для АО "Изумруд" (город Владивосток, контролируется государственным "Росимуществом").

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Этот завод работает в военно-оборонном комплексе России. Разрабатывает, например, системы управления артиллерией, двигатели для беспилотников и системы сброса взрывчатки с БПЛА. Местные российские СМИ пишут об "Изумруде" как о "системообразующем предприятии, разработчике и производителе радиолокационных систем управления артиллерийским оружием на кораблях Военно-морского флота России".

В феврале 2023 года предприятие "Изумруд" попало под санкции Великобритании, а в апреле – Украины.

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Владимир Лисин – самый богатый россиянин по версии Forbes в 2022 году и третий в списке самых богатых в 2023 году. Состояние Лисина за год войны выросло с 18,4 миллиардов долларов до 22 миллиардов.

Группа "НЛМК" – это металлургическая империя Владимира Лисина. "НЛМК" расшифровывается как "Новолипецкий металлургический комбинат". Главной компанией группы в России является ПАО "НЛМК", в которой Владимир Лисин – председатель совета директоров.

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Против Владимира Лисина ввели персональные санкции только Украина и Австралия. Лисин до сих пор избегает санкций США, Британии и Евросоюза. В металлургической империи Лисина есть дочерние компании в Европе и США. На территории Соединенных Штатов работают три компании, а именно в Индиане и Пенсильвании.