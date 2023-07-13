Бойцы 47-й бригады под командованием Олега Сенцова в захваченных российских окопах. ВИДЕО
Бойцы 47-й ОМБр "Магура" успешно штурмовали позицию российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, возглавлял группу украинских воинов известный режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент, когда бойцы находятся на захваченной вражеской позиции.
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На відміну від Савченко, він не скурвився після російського полону, хоча розпіарений був на тому ж рівні.
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Наверное, комвзвода/ну роты.
молодці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
То які в нього обоі'язки?
https://youtu.be/bk5OG6JYmfI
Щоби взнати обов'язки за його посадою - читайте статут.
Бігом, руш!
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