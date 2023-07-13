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Бойцы 47-й бригады под командованием Олега Сенцова в захваченных российских окопах. ВИДЕО

Бойцы 47-й ОМБр "Магура" успешно штурмовали позицию российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, возглавлял группу украинских воинов известный режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент, когда бойцы находятся на захваченной вражеской позиции.

Также смотрите: Мы взяли важный рубеж. Трое бойцов ранены, у меня контузия, - Сенцов. ВИДЕО

Сенцов Олег (1154) 47 отдельная механизированная бригада (271)


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Топ комментарии
+45
От цікаво за Сєнцовим поспостерігати.
На відміну від Савченко, він не скурвився після російського полону, хоча розпіарений був на тому ж рівні.
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13.07.2023 12:07 Ответить
+41
Дають кацапам жару наші воїни ,
молодці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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13.07.2023 12:07 Ответить
+41
Тому що він не був курвою. А Гадя з перших днів Майдану працювала на мертвечука.
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13.07.2023 12:10 Ответить
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От цікаво за Сєнцовим поспостерігати.
На відміну від Савченко, він не скурвився після російського полону, хоча розпіарений був на тому ж рівні.
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13.07.2023 12:07 Ответить
Тому що він не був курвою. А Гадя з перших днів Майдану працювала на мертвечука.
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13.07.2023 12:10 Ответить
Галя і рада би піти на фронт,але в неї ожиріння.
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13.07.2023 12:29 Ответить
У меня вообще сложилось мнение что у нее вообще мозгов нет и она делает все что ей скажет ее хитрожопая сестра.
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13.07.2023 12:36 Ответить
вони обидві безмозкі й мерзенні, гадя ще й зрадниця України.
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13.07.2023 12:58 Ответить
А, шо у тебе були якісь сумніви шо до Сенцова. Я, так міркую, ти теж провів декілька років у лагерях русні і можеш якось його коментувати. Схаменись - ти проти нього ніхто. І не смій більше шось казати про цього мужнього чоловіка.
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13.07.2023 12:22 Ответить
Покажіть, де саме я висловив сумніви у вашому кумирі?
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13.07.2023 12:29 Ответить
У всьому твоєму висеру. Ти, ****, ніхто, і не маєшь, як порядна людина, у чому я маю дуже великий сумнів, взагалі коментувати шось про цю людину. Спочатку попади до підвалів фсб, а потім шось коментуй. Шлімазел. Кісеен ме ріен тухес. Поц.
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13.07.2023 12:33 Ответить
Колись так і Савченко захищали, тільки Сєнцов вашого захисту не потребує: пред'явити йому поки що немає чого.
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13.07.2023 12:36 Ответить
Савченко теж воює, не сидить в Європі.
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13.07.2023 12:32 Ответить
Злетіла вона з п'єдесталу нацгероя дуже швидко, апофеозом була поїздка до ОРДЛО і назад. Без згоди росії це було неможливо, отже, колишньої довіри до неї більше немає.
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13.07.2023 12:35 Ответить
Вже вдруге чую, як хтось пише про Савченко, що воює. Як буде ваша ласка, можете скинути посилання на таку інфу?
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13.07.2023 13:38 Ответить
Не відомо, наскількі це правда. https://www.dialog.ua/war/272624_1682721379
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13.07.2023 14:11 Ответить
Зняла відос в тирі.
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13.07.2023 22:54 Ответить
А що Сенцов уже командир бригади ???
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13.07.2023 12:07 Ответить
очолювув групу українських
-----------------
Наверное, комвзвода/ну роты.
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13.07.2023 12:10 Ответить
Як повідомляє , Очолював Групу українських воїнів відомий режисер та колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. Джерело:
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13.07.2023 12:12 Ответить
Ну может ком. отделения 7-10чел. Талановиті люди, талановиті у всем
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14.07.2023 07:35 Ответить
А с каких пор, командиры бригад лично идут на штурм окопов? Я таких например не видел еще...
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13.07.2023 12:40 Ответить
Дай Боже и не увидеть в ВСУ таких командиров-дебилов.
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13.07.2023 13:06 Ответить
Может он командир отделения,там же не написано что он комбат или комбриг.
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13.07.2023 13:13 Ответить
Дають кацапам жару наші воїни ,
молодці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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13.07.2023 12:07 Ответить
в кацапських окопах завжди свинарник тхне мочою і гімном тварюки
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13.07.2023 13:11 Ответить
А де ж був Маркус? М
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13.07.2023 13:11 Ответить
A,маркус ,в цей час був,у розвідці,у бездонній сраці,ЗЕ/єрмака-оманського.
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13.07.2023 13:25 Ответить
Взнайте спочатку посаду Маркуса, та перелік його обов'язків. Потім може й запитань таких не виникне.
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13.07.2023 13:34 Ответить
Ось відео відзняте самим Маркусом, про як він зі своїм підрозділом штурмує позиції орків.
То які в нього обоі'язки?
https://youtu.be/bk5OG6JYmfI
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13.07.2023 13:43 Ответить
Підрозділ Маркуса - це уся 47-ма бригада. Він може піти у бій, але не зобов'язаний, у нього геть інша зона відповідальності.
Щоби взнати обов'язки за його посадою - читайте статут.
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13.07.2023 13:49 Ответить
Дозвольте виконувати?!
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13.07.2023 14:01 Ответить
Ви досі тут?
Бігом, руш!
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13.07.2023 14:04 Ответить
я своє відбігав 50 років тому
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13.07.2023 14:09 Ответить
Ну, я 50 років тому бігав набагато бистріше ніж зараз, але досі не "відбігав"
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13.07.2023 14:19 Ответить
Кожному своє. Але в міру своїх можливостей наближаю Перемогу хоть так, якщо фізично не можу:

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13.07.2023 14:31 Ответить
А ще з П. О. Порошенко та однодумцями в складчину купували бронеавтомобілі "Шілд" ( в одному з них має бути моя іменна табличка), банні комплекси, буржуйки ті багато чого другого необхідного для тих хто "бігає" на "0".
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13.07.2023 14:39 Ответить
Ніяких! Срач розводити і зрадників облизувати!
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13.07.2023 14:01 Ответить
А бредлі - "баночкою" називають?
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13.07.2023 14:00 Ответить
Щоб затушувати шкандаль з "зеленим" просуванцем Маркусом витягл Сєнцова! І ніхто не дав відповіді, чому бронетеніку пустил в наступ без інженерної розвідки?
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13.07.2023 16:56 Ответить
Нічого собі , якось дуже швидкий військовий шлях. В любому випадку моя повага Сенцову
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13.07.2023 18:58 Ответить
 
 