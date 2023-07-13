Бойцы 47-й бригады под командованием Олега Сенцова в захваченных российских окопах. ВИДЕО

Бойцы 47-й ОМБр "Магура" успешно штурмовали позицию российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, возглавлял группу украинских воинов известный режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент, когда бойцы находятся на захваченной вражеской позиции.

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