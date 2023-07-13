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ДТП на переезде на Черниговщине: трехлетняя девочка скончалась в больнице, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Трехлетняя девочка скончалась в больнице Черниговской области. Она была единственной выжившей в ДТП на железнодорожном переезде, где погибла целая семья.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, 3-летняя девочка скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Полицейские напомнили, что вчера около 21:00 на железнодорожном переезде близ пгт Куликовка столкнулись электропоезд и легковой автомобиль. В результате ДТП 32-летний водитель, его 29-летняя жена и их 8-летняя дочь погибли на месте. Второго ребенка доставили в больницу. Теперь стало известно, что спасти его не удалось.

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"Предварительно известно, что водитель автомобиля двигался в направлении Нежина через железнодорожный переезд, оборудованный световой и звуковой сигнализацией, а также соответствующими дорожными знаками. Водитель проигнорировал запрещенные сигналы и двинулся через переезд, в результате чего произошло столкновение c электропоездом сообщением "Чернигов-Нежин"", - отметили в полиции.

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Сейчас следователи собирают материалы о происшествии, устанавливают и допрашивают свидетелей. Назначен ряд экспертиз.

ДТП на переезде на Черниговщине: трехлетняя девочка скончалась в больнице, - полиция 01
ДТП на переезде на Черниговщине: трехлетняя девочка скончалась в больнице, - полиция 02
ДТП на переезде на Черниговщине: трехлетняя девочка скончалась в больнице, - полиция 03
ДТП на переезде на Черниговщине: трехлетняя девочка скончалась в больнице, - полиция 04

дети (6606) ДТП (7698) смерть (9259) Черниговщина (1486)


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Топ комментарии
+20
Батько - мудак і таких, нажаль, багато на дорогах.
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13.07.2023 13:04 Ответить
+15
Ангелочок загинув через дебіляку. Царство небесне тобі дитинка.
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13.07.2023 13:00 Ответить
+14
Жаль детей... Родителей не выбирают, не повезло им что отец такой самоуверенный дебил оказался.
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13.07.2023 13:05 Ответить
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"була єдиною, зто вижив".... що за треш??? виживші не вмирають за декілька годин.
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13.07.2023 12:54 Ответить
Що не так? Виживші буває і через декілька хвилин вмирають.
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13.07.2023 16:31 Ответить
термін "виживші", говорить, що вижили... якщо вмерли то де те виживання? це додаткова жерва ЧП.
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13.07.2023 17:22 Ответить
Ангелочок загинув через дебіляку. Царство небесне тобі дитинка.
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13.07.2023 13:00 Ответить
Батько - мудак і таких, нажаль, багато на дорогах.
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13.07.2023 13:04 Ответить
Жаль детей... Родителей не выбирают, не повезло им что отец такой самоуверенный дебил оказался.
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13.07.2023 13:05 Ответить
Люди....ЛЮДИ!!! Зупиніться, озирніться довколо, життя дуже коротке щоб поспішати.....
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13.07.2023 13:12 Ответить
папа-бик-жлоб - "чемпіон"..
у тебе власні діти на борту, а не неповнолітні тьолки, і ти - ніби ж то не прищавий щєгол.. був..
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13.07.2023 13:14 Ответить
як можна знехтувати безпекою своєї родини..., яка безвідповідальність..., бідні діти...
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13.07.2023 13:16 Ответить
Добре - дебіл за кермом копита відкинув! При чому інші, малі ангелятка при чому? Де був "добрий" Бог?
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13.07.2023 13:23 Ответить
Спитай у батка-водія, чи давав він місце Богу в своєму житті? І що мав зробити "добрий" Бог щоб не сталося трагедії? Перенести поїзд небом над автомобілем?
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13.07.2023 13:33 Ответить
****. решил что купил Туарег или Тигуан и решил что схватил Бога за бороду? Но у электрички было свое мнение. Детей жалко, взрослые должны были сами понимать что творят.
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13.07.2023 13:31 Ответить
Успел на тот свет.
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13.07.2023 14:00 Ответить
ну, хорошо, в принципе. победила логика. эволюция по Дарвину. печально, что у нас во всем в большинстве так.
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13.07.2023 14:31 Ответить
поэтому терпеть д*билов и мародеров во время войны не рекомендуется, а то получится так же, но в бОльших масштабах.
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13.07.2023 14:34 Ответить
То прокляте місце... Це вже далеко не перша трагедія на тому переїзді. Я бував на ньому. Огляд в обидва боки - шикарний. Потяги видно здалеку, світлофор - працює... Чого їх пре під той потяг?
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13.07.2023 15:05 Ответить
Мабуть через велику оглядовість і нехтують світлофором.
Мав би бути шлагбаум з обох сторін руху, якого вочевидь не було і недолугий батько вирішив випробувати фортуну і проскочити.
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14.07.2023 13:20 Ответить
Мені тут щойно розповіли місцеву легенду про той переїзд. У 20-х роках минулого століття загін червоноармійців на тому місці піймав молоду жінку з двома дітьми. Дітей застрелили, а жінку зґвалтували і забили до втрати свідомості. Потім кинули у яму і живою засипали. З часом на тому місці зробили насип і проклали колії. От час від часу та пані данину і збирає... У 2008-му мужик на жигулях зупинився на червоний світлофор, дочекався доки поїзду лишиться до переїзду метрів 100, а потім повільно тронувся і поїхав якраз під нього. Технічно з машини могли вискочити усі пасажири, ... ніхто не вискочив.
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14.07.2023 14:51 Ответить
Якщо це не байка, то надайте повідомлення у пресі за жигулі
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15.07.2023 01:05 Ответить
 
 