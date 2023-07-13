ДТП на переезде на Черниговщине: трехлетняя девочка скончалась в больнице, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Трехлетняя девочка скончалась в больнице Черниговской области. Она была единственной выжившей в ДТП на железнодорожном переезде, где погибла целая семья.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, 3-летняя девочка скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Полицейские напомнили, что вчера около 21:00 на железнодорожном переезде близ пгт Куликовка столкнулись электропоезд и легковой автомобиль. В результате ДТП 32-летний водитель, его 29-летняя жена и их 8-летняя дочь погибли на месте. Второго ребенка доставили в больницу. Теперь стало известно, что спасти его не удалось.

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"Предварительно известно, что водитель автомобиля двигался в направлении Нежина через железнодорожный переезд, оборудованный световой и звуковой сигнализацией, а также соответствующими дорожными знаками. Водитель проигнорировал запрещенные сигналы и двинулся через переезд, в результате чего произошло столкновение c электропоездом сообщением "Чернигов-Нежин"", - отметили в полиции.

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Сейчас следователи собирают материалы о происшествии, устанавливают и допрашивают свидетелей. Назначен ряд экспертиз.







