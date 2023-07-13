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"Один - "200", второй - "300": дрон атакует двух оккупантов, пытающихся переплыть реку. ВИДЕО

Оператор украинского дрона атаковал двух оккупантов, пытавшихся переплыть реку на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из захватчиков был уничтожен, когда уже добрался до берега. Другой – раненый, стремглав бросился бежать, бросив погибшего.

Смотрите: Бойцы 47-й бригады под командованием Олега Сенцова в захваченных российских окопах. ВИДЕО

уничтожение (7390) дроны (4201)


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Топ комментарии
+33
Зараз раки стягнуть орка в воду. Буде гарна вечеря на тиждень.
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13.07.2023 14:06 Ответить
+17
Плив-плив... А на березі втопився..."
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13.07.2023 15:50 Ответить
+16
зато сдох чистенький
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13.07.2023 14:09 Ответить
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Зараз раки стягнуть орка в воду. Буде гарна вечеря на тиждень.
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13.07.2023 14:06 Ответить
там черепахи уже забили местяк , раки и так не голодают .
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13.07.2023 15:19 Ответить
Черепахи - серьезные звери!
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14.07.2023 08:44 Ответить
Плив-плив... А на березі втопився..."
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13.07.2023 15:50 Ответить
Э не-е-е. Ему суждено было погибнуть от ба-бах. А может он мутант и у него жабры - выполз на берег и задохнулся (предположение)
- Руzzкие они такие странные, - подумала Демусика.
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13.07.2023 22:16 Ответить
НЕ знаю Я не "анатом" і не "судмедексперт" Тому анатомію кацапів не вивчав
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14.07.2023 05:59 Ответить
да и плыли они тоже как-то не очень, под дурью наверно
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14.07.2023 08:45 Ответить
Той що не виліз тягнув за собою пральну машину.
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13.07.2023 14:07 Ответить
І то він не 200-й, а просто втомився і вирішив трохи полежати, перевести дух. )
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13.07.2023 15:27 Ответить
зато сдох чистенький
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13.07.2023 14:09 Ответить
Очиститься рашоорки могут только в печи крематория.
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13.07.2023 14:18 Ответить
Думаю, що він просто контужений або 300.
Розліт осколків не є точним. Прийде до тями і далі поповзе...
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13.07.2023 14:22 Ответить
Ще одна свинособаки здохла, друга здохне завтра
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13.07.2023 14:13 Ответить
Плив, плив і на березі всрався.
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13.07.2023 14:16 Ответить
Згадалося напівзабуте дитяче:

Захотелось ишаку
(Топай, топай!)
Переплыть Москву-реку
Кверху жопой.

Но проклятая река
(Топай, топай!)
Утопила ишака
Кверху жопой.

...
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13.07.2023 14:23 Ответить
А мені взагалі - старовинне згадалось - "Васілій Івановіч і Петька"
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13.07.2023 14:40 Ответить
Порівняння підходить тільки, якщо вірити совіцькій пропаганді. Насправді, чапаєвський штаб, який знаходився в 60-ти км в тилу захопив посилений роз'їзд ген. Мамонтова. Чапаєвці всі, як один були вусмерть п'яні враховуючи караул. Декому з чапаєвців під покровом ночі вдалося вислизнути. Сам чапаєв був розстріляний мамонтівцями. Розстрілом командував поруччик Соколов. Потім НКВД в 30-і роки був спійманий і розстріляний совітами. Про це в газеті "Правда" з'явилася коротка замітка на 4-й сторінці, але тираж був вилучений, а головний редактор отримав 10 років.
Якось так
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13.07.2023 15:03 Ответить
Я взагалі то не про фактичну історію, а про символи згадав.
Але молодець - якщо напишеш мені про щорса - буду вдячний.
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13.07.2023 15:20 Ответить
Дуже багато писанини. Та й навіщо, коли на 5-му каналі є багатосерійний документальний фільм-розслідування про ВБИВСТВО щорса.
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13.07.2023 15:29 Ответить
https://youtu.be/G7LO2UhvQUQ https://youtu.be/G7LO2UhvQUQ

https://youtu.be/yhvluFJaMQI
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13.07.2023 15:34 Ответить
Сам чапаєв був розстріляний мамонтівцями.Щиро дякую пану Амандрапапупа за цікаву інфу. Мабуть так все і було. Чапаєвці любили бухати пойло
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13.07.2023 16:54 Ответить
А мені згадалася пісня "Рушники" від ВІА "Пісняри". Трохи змінив.

Стала цiха-цiха на усёй зямлi...
Па рацэ далёка москалі плылi.
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13.07.2023 15:30 Ответить
Петька! Остановись!!!
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13.07.2023 14:29 Ответить
Перший раз в житті вирішили помитися... і знову обісралися.
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13.07.2023 14:45 Ответить
Редкий Чапаев доплывет до середины Днепра... Не вчили Гоголя в школі.
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13.07.2023 16:44 Ответить
Если пингвин - птица редкая, значит, до середины Днепра долететь должна.
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13.07.2023 19:32 Ответить
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13.07.2023 17:14 Ответить
Хмм, наверное надо было их на берегу бомбануть. Тогда им бы больше осколоков досталось.
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13.07.2023 17:28 Ответить
Може він не здох а прикинувся, треба ще один вернічок було зробит
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13.07.2023 18:31 Ответить
Гриша по нырянью - чемпион планеты,
Прыгнул пьяный в реку - третий месяц нету!
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13.07.2023 21:57 Ответить
Один - 200, другий - 300: два веселих гуся!
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14.07.2023 09:42 Ответить
 
 