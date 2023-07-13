"Один - "200", второй - "300": дрон атакует двух оккупантов, пытающихся переплыть реку. ВИДЕО
Оператор украинского дрона атаковал двух оккупантов, пытавшихся переплыть реку на Херсонщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из захватчиков был уничтожен, когда уже добрался до берега. Другой – раненый, стремглав бросился бежать, бросив погибшего.
Топ комментарии
+33 Саша Пончик
показать весь комментарий13.07.2023 14:06 Ответить Ссылка
+17 Яр Холодний
показать весь комментарий13.07.2023 15:50 Ответить Ссылка
+16 Підлога Маккартні
показать весь комментарий13.07.2023 14:09 Ответить Ссылка
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- Руzzкие они такие странные, - подумала Демусика.
Розліт осколків не є точним. Прийде до тями і далі поповзе...
Захотелось ишаку
(Топай, топай!)
Переплыть Москву-реку
Кверху жопой.
Но проклятая река
(Топай, топай!)
Утопила ишака
Кверху жопой.
...
Якось так
Але молодець - якщо напишеш мені про щорса - буду вдячний.
https://youtu.be/yhvluFJaMQI
Стала цiха-цiха на усёй зямлi...
Па рацэ далёка москалі плылi.
Прыгнул пьяный в реку - третий месяц нету!