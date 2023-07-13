РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7488 посетителей онлайн
Новости Видео Украина - НАТО
11 393 125

Итоговый документ саммита НАТО - ксерокопия Бухареста-2008, там отсутствует слово "гарантии", - Порошенко. ВИДЕО

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко подверг критике результаты вильнюсского саммита НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По его словам, единственные, кто вносит вклад в реальную евроатлантическую интеграцию нашего государства - это ВСУ на фронте.

"Вся страна предыдущие два дня жила надеждой на результат Вильнюса. Я не вижу, где нашли очевидную победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины. К сожалению, вчерашний Вильнюс был очень похож на Вильнюс 2013 года, когда Украина не подписала Соглашение об ассоциации. И я его подписал сразу же после избрания. А сейчас Украина не получила заслуженного приглашения в НАТО, хотя украинские Вооруженные Силы защищают восточный фланг НАТО", – констатировал Порошенко.

Пятый президент отметил, что ВСУ воюют лучше любой другой страны НАТО.

Читайте: Нет сомнений, что Украина вступит в НАТО после войны, - Остин

"К сожалению, итоговый документ Вильнюса-23 является ксерокопией Бухареста 2008 года. Заявление Семерки напоминает исключительно протокол о намерениях. Тот, кто хочет посмотреть – там слово "гарантии" отсутствует. Единственное, что там есть, это начало консультаций в случае, если будет грядущая война.

"Я знаю, как эти консультации я проводил в 2014 году. И ни в коем случае нам нельзя это повторить. Не надо нам слов об открытой двери. Если дверь открыта, дайте нам зайти. Если вы нас не пускаете, это значит – дверь закрыты, и говорите правду. Но мы должны поблагодарить партнеров за оружие, дальнобойные ракеты, радиоэлектронную борьбу, противовоздушную оборону. Без них было бы гораздо труднее", – подчеркнул лидер "ЕС".

"И второе: огорчает ссора, которая разворачивается вокруг саммита. Одни набрасываются на власть. Другим во всем крайний Байден. Кто виноват, выясним после войны. А сейчас нам нужно за год подготовиться к Вашингтонскому саммиту, потому что это не Байден назначал Татарова, Думу, обеспечил коррупцию на 36 млрд. Единственное, что есть в документах Семерки – это внедрение реформ. Судебная реформа, защита демократии, включая парламентскую, уважение прав человека, защиту свободы СМИ. Это – наша ответственность", – подытожил Порошенко.

Смотрите: Соловьев после саммита НАТО: "Захреначить по Парижу! Ударить по Лондону! Стереть с лица земли нацистские города Германии!". ВИДЕО

НАТО (10176) Порошенко Петр (19628)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+63
Повністю погоджуюсь зі словами Президента.
показать весь комментарий
13.07.2023 14:41 Ответить
+46
Виявляється записати в Конституції вступ до НАТИ недостатньо. Потрібно ще і повиганяти клоунів до цирку, звідки вони і прийшли.
показать весь комментарий
13.07.2023 14:44 Ответить
+43
Справжній Гетьман! Тому маємо надію і надхнення!
показать весь комментарий
13.07.2023 14:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Це тільки ми прощаємо Зелі і оманську зраду, і крадіжки, і мародерство. А Байден-клята душа!
показать весь комментарий
13.07.2023 16:20 Ответить
Петя знову вирішив попіаритися, якщо Татаров є якийсь не такий чи злочинець, то чому при президенстві Порошенка його не люстрували чи не притягнули до відповідальності. Є такі типочки, наприклад мент Терещук, які вірно служили януковичу, потрапили під люстрацію, а потім указом Порошенка ця люстрація була анульована і вони вірно служили мафії і корупції вже після Майдану, наприклад Терещук в одеській облдержадміністрації. Мені особисто насрати на їх усіх, мені що Терещук, що Татаров одного поля ягоди і найгірше, що подібних в Україні ще багато і прилаштовані вони непогано, а хотілося б хоча б якоїсь справедливості, законності і менше піару від усіх президентів і не тільки від них.
показать весь комментарий
13.07.2023 16:04 Ответить
брешеш.
Жодного указу президента (ні шостого ні п'ятого) нема про скасування люстрації.
друге: стосовно люстрації видано Закон, і жоден президент не вносив під люстрацію тих чи інших осіб. Люстрованими у відповідності до закону ставали автоматично.
третє: Порошенко не набирав в структури йому підпорядковані люстрованих. Це, наприклад, робили деякі міністри (Аваков, зокрема), але не Президент, який де-юре на штат МВС впливу не має.

Але по брехні видно зебіла... продовжуй.
показать весь комментарий
13.07.2023 16:30 Ответить
Президент Петро Порошенко видав указ, яким постановив не застосовувати люстрацію до генерал-майора міліції https://lb.ua/tag/13670_aleksandr_tereshchuk.html Олександра Терещука . Він з липня 2014-го по червень 2015 року очолював міліцію Києва і був звільнений відповідно до закону "Про очищення влади".

Як сказано на сайті президента, указ задовольняє клопотання про незастосування люстрації, узгоджене з комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Терещука виведено з-під люстрації з метою забезпечення обороноздатності держави.
показать весь комментарий
14.07.2023 15:52 Ответить
Терещук потрапив під люстрацію, оскільки за Віктора Януковича він обіймав високі посади в міліції. З березня 2010-го по червень 2012 року працював начальником Голосіївського райуправління ГУМВС у Києві. З червня по листопад 2012 року був начальником Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків в МВС. З листопада 2012 року очолював Управління МВС України у Волинській області.
показать весь комментарий
14.07.2023 15:55 Ответить
https://ipress.ua/news/sbu_areshtuvala_zemlyu_na_yakiy_stoit_budynok_golovnogo_kyivskogo_militsionera_tereshchuka__zhurnalist_124139.html https://ipress.ua/news/sbu_areshtuvala_zemlyu_na_yakiy_stoit_budynok_golovnogo_kyivskogo_militsionera_tereshchuka__zhurnalist_124139.html

показать весь комментарий
14.07.2023 15:58 Ответить
З квітня 2017 року по 29 жовтня 2018 року Терещук - перший заступник голови https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Одеської обласної державної адміністрації .

З 30 жовтня 2018 року Терещук - Голова Київської обласної державної адміністрації. Звільнений з посади 11 червня 2019 року.
Хто і як призначає голів обласних держадміністрацій і їх замів, знаєш?
То хто бреше ти чи я? Спочатку Порошенко звільняє від люстрації високопосадовця януковича, а потім призначає його на ще більш відповідальні пости ніж при янику. А чому? А тому що мафію легше очолити ніж побороти, але судячи з термінів Порошенко і не збирався побороти мафію. Вся Волинь була проти, але петі було насрати. А знаєш ще скільки таких? А я знаю і інших, трошки менших хапуг, я знаю їх прізвища і посади, як добре вони жили при янику, при петі і зараз непогано почуваються з усім награбованим, і точно не воюють за свої маєтки ні вони, ні їх діти.
показать весь комментарий
14.07.2023 16:08 Ответить
Какие нах харантии,пока в Украине не будет предприятий и прочей собственности западных компаний никогда нато сюда и не посмотрит,что им тут защищать,собственность ахметки,бени,фирташа и рабов которые на них работают,да никогда.
показать весь комментарий
13.07.2023 16:26 Ответить
тобто? тридцять років ми тикали нато дулі, петляли, обирали собі комуняк, уголовників, паяців, а тепер нато щось нам винно? тільки на мить уявіть собі, що "запад" не надав нам жодної зброї. україна перестала би існувати.

ми будемо в нато. коли станемо цивілізованою державою! поки ми будемо обирати комуняк, уголовників, паяців у президенти, поки ми будемо обирати таких як зброд "слуг народа" ми ніколи не будемо ні в нато не в ес!!! справа не в нато! справа в нас! а у нас швах що твориться, і ми винуваті в цьому!!!
показать весь комментарий
13.07.2023 16:27 Ответить
погоджуюсь.
в першу чергу винуваті ми, виборці, всі загалом.
в другу чергу - ті виборці, які поврили в беніне Г+Г. І які зараз продовжують морально і рейтингово підтримувати оцю зелену дебільну крадійську хабарницьку чинну владу.
Лише в третю чергу - чинна влада.
показать весь комментарий
13.07.2023 16:33 Ответить
"магічний" пєндель від адміністрації США Байдена: закінчуйте нескінчені роки реформ і покажіть вже результат!
показать весь комментарий
13.07.2023 16:41 Ответить
Только дураку не понятно что Украину нае...ли в очередной раз. Петро красавчик.
показать весь комментарий
13.07.2023 17:12 Ответить
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
показать весь комментарий
13.07.2023 17:18 Ответить
перо под ребро зелеботу їпаному!
показать весь комментарий
14.07.2023 00:31 Ответить
Зеля тиждень тому останню дулю НАТО скрутил, коли назначив директором АРМИ сосну що була під санкціями у США. А учора був збентеженний твердою відповіддю Байдена , проти котрого та дівчина почала справу.
показать весь комментарий
13.07.2023 17:19 Ответить
без бумажки , от сердца
показать весь комментарий
13.07.2023 17:41 Ответить
Кто пилит на закупках продовольствия для армии, кто заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то приходит с обысками к строительным компаниям Киевгорстрой, Будкепитал, Буд Девелопмент и Энсо, а потом в некоторые строительные фонды этих компаний заходит бизнес партнер Ермака Колюбаев и через эти фонды с кое какими манипуляциями с ценными бумагами начинают выводиться в Европу десятки миллионов долларов, выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича, у них войны нету, у них тут заработок, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако, кто в Израиль
показать весь комментарий
13.07.2023 17:53 Ответить
підсумковий документ Вільнюса-23 є ксерокопією Будапештського меморандуму.
"Заява Сімки нагадує виключно протокол про наміри."

протокол про наміри = меморандум
показать весь комментарий
13.07.2023 18:25 Ответить
зря порох вписується за це зелене кодло. зе нахамив - отримав по заслугах. бидло-хамство- не найкращий метод дипломатії. мені взагалі здається - цей зе-шапіто- дайте нам нату - насправді це не дурість- а глибоко прдумана стратегія фсб-кротів на чолі з дєрьмаком. Зе - кричить - пустіть нас в нато, а втой же час - зтиха ****** реальні кроки - призначення фсб- кротів на важливі посади- Дума, закупки зброї, тотальна корупція. Все робиться для того - Ой ми так сильно просилися в НАто, а вони на сне пускають. В той же час - керівники західних держав - дивляться кого реально призначають на важливі посади і думають - як їх брати в нато?
показать весь комментарий
13.07.2023 18:33 Ответить
Порох вписався за Україну, як завжди.
І тонко натякнув - нічого "жалітися" (насправді все клоунська гра) на зеркало коли "Рожа Кривая" і з бубенчиками.

А за все решту в Вашому дописі - я підписуюсь під кожним Вашим словом - я так думаю що так воно і є.
показать весь комментарий
13.07.2023 22:28 Ответить
Погоджуюсь з Порошенко на усі 1000%.
Тільки одне але .
Чому він не згадує про свого сучього сина Шокіна? Це так його Байдена назвав , якщо я не помиляюсь .
Корупція ,це бічь усій наший влади як нинішній , так і минулій.
показать весь комментарий
13.07.2023 19:51 Ответить
Многогрішний в тебе був унікальний Шанс......прокакав.....бачих комедіант таки стає президентом тому не заважай вирішувати проблему єрмаків-татарових..шуфричів з бойками....вовче правоссудіє від попередника.......
показать весь комментарий
13.07.2023 22:29 Ответить
Мінськ 1, Мінська 2, формула Штайнмаєра
показать весь комментарий
13.07.2023 22:32 Ответить
А вот зря Петя....
Затевать пиар во время войны, как Зеля....
показать весь комментарий
14.07.2023 10:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 