Итоговый документ саммита НАТО - ксерокопия Бухареста-2008, там отсутствует слово "гарантии", - Порошенко. ВИДЕО

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко подверг критике результаты вильнюсского саммита НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По его словам, единственные, кто вносит вклад в реальную евроатлантическую интеграцию нашего государства - это ВСУ на фронте.

"Вся страна предыдущие два дня жила надеждой на результат Вильнюса. Я не вижу, где нашли очевидную победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины. К сожалению, вчерашний Вильнюс был очень похож на Вильнюс 2013 года, когда Украина не подписала Соглашение об ассоциации. И я его подписал сразу же после избрания. А сейчас Украина не получила заслуженного приглашения в НАТО, хотя украинские Вооруженные Силы защищают восточный фланг НАТО", – констатировал Порошенко.

Пятый президент отметил, что ВСУ воюют лучше любой другой страны НАТО.

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"К сожалению, итоговый документ Вильнюса-23 является ксерокопией Бухареста 2008 года. Заявление Семерки напоминает исключительно протокол о намерениях. Тот, кто хочет посмотреть – там слово "гарантии" отсутствует. Единственное, что там есть, это начало консультаций в случае, если будет грядущая война.

"Я знаю, как эти консультации я проводил в 2014 году. И ни в коем случае нам нельзя это повторить. Не надо нам слов об открытой двери. Если дверь открыта, дайте нам зайти. Если вы нас не пускаете, это значит – дверь закрыты, и говорите правду. Но мы должны поблагодарить партнеров за оружие, дальнобойные ракеты, радиоэлектронную борьбу, противовоздушную оборону. Без них было бы гораздо труднее", – подчеркнул лидер "ЕС".

"И второе: огорчает ссора, которая разворачивается вокруг саммита. Одни набрасываются на власть. Другим во всем крайний Байден. Кто виноват, выясним после войны. А сейчас нам нужно за год подготовиться к Вашингтонскому саммиту, потому что это не Байден назначал Татарова, Думу, обеспечил коррупцию на 36 млрд. Единственное, что есть в документах Семерки – это внедрение реформ. Судебная реформа, защита демократии, включая парламентскую, уважение прав человека, защиту свободы СМИ. Это – наша ответственность", – подытожил Порошенко.

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