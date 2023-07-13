Итоговый документ саммита НАТО - ксерокопия Бухареста-2008, там отсутствует слово "гарантии", - Порошенко. ВИДЕО
Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко подверг критике результаты вильнюсского саммита НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
По его словам, единственные, кто вносит вклад в реальную евроатлантическую интеграцию нашего государства - это ВСУ на фронте.
"Вся страна предыдущие два дня жила надеждой на результат Вильнюса. Я не вижу, где нашли очевидную победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины. К сожалению, вчерашний Вильнюс был очень похож на Вильнюс 2013 года, когда Украина не подписала Соглашение об ассоциации. И я его подписал сразу же после избрания. А сейчас Украина не получила заслуженного приглашения в НАТО, хотя украинские Вооруженные Силы защищают восточный фланг НАТО", – констатировал Порошенко.
Пятый президент отметил, что ВСУ воюют лучше любой другой страны НАТО.
"К сожалению, итоговый документ Вильнюса-23 является ксерокопией Бухареста 2008 года. Заявление Семерки напоминает исключительно протокол о намерениях. Тот, кто хочет посмотреть – там слово "гарантии" отсутствует. Единственное, что там есть, это начало консультаций в случае, если будет грядущая война.
"Я знаю, как эти консультации я проводил в 2014 году. И ни в коем случае нам нельзя это повторить. Не надо нам слов об открытой двери. Если дверь открыта, дайте нам зайти. Если вы нас не пускаете, это значит – дверь закрыты, и говорите правду. Но мы должны поблагодарить партнеров за оружие, дальнобойные ракеты, радиоэлектронную борьбу, противовоздушную оборону. Без них было бы гораздо труднее", – подчеркнул лидер "ЕС".
"И второе: огорчает ссора, которая разворачивается вокруг саммита. Одни набрасываются на власть. Другим во всем крайний Байден. Кто виноват, выясним после войны. А сейчас нам нужно за год подготовиться к Вашингтонскому саммиту, потому что это не Байден назначал Татарова, Думу, обеспечил коррупцию на 36 млрд. Единственное, что есть в документах Семерки – это внедрение реформ. Судебная реформа, защита демократии, включая парламентскую, уважение прав человека, защиту свободы СМИ. Это – наша ответственность", – подытожил Порошенко.
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Жодного указу президента (ні шостого ні п'ятого) нема про скасування люстрації.
друге: стосовно люстрації видано Закон, і жоден президент не вносив під люстрацію тих чи інших осіб. Люстрованими у відповідності до закону ставали автоматично.
третє: Порошенко не набирав в структури йому підпорядковані люстрованих. Це, наприклад, робили деякі міністри (Аваков, зокрема), але не Президент, який де-юре на штат МВС впливу не має.
Але по брехні видно зебіла... продовжуй.
Як сказано на сайті президента, указ задовольняє клопотання про незастосування люстрації, узгоджене з комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.
Терещука виведено з-під люстрації з метою забезпечення обороноздатності держави.
З 30 жовтня 2018 року Терещук - Голова Київської обласної державної адміністрації. Звільнений з посади 11 червня 2019 року.
Хто і як призначає голів обласних держадміністрацій і їх замів, знаєш?
То хто бреше ти чи я? Спочатку Порошенко звільняє від люстрації високопосадовця януковича, а потім призначає його на ще більш відповідальні пости ніж при янику. А чому? А тому що мафію легше очолити ніж побороти, але судячи з термінів Порошенко і не збирався побороти мафію. Вся Волинь була проти, але петі було насрати. А знаєш ще скільки таких? А я знаю і інших, трошки менших хапуг, я знаю їх прізвища і посади, як добре вони жили при янику, при петі і зараз непогано почуваються з усім награбованим, і точно не воюють за свої маєтки ні вони, ні їх діти.
ми будемо в нато. коли станемо цивілізованою державою! поки ми будемо обирати комуняк, уголовників, паяців у президенти, поки ми будемо обирати таких як зброд "слуг народа" ми ніколи не будемо ні в нато не в ес!!! справа не в нато! справа в нас! а у нас швах що твориться, і ми винуваті в цьому!!!
в першу чергу винуваті ми, виборці, всі загалом.
в другу чергу - ті виборці, які поврили в беніне Г+Г. І які зараз продовжують морально і рейтингово підтримувати оцю зелену дебільну крадійську хабарницьку чинну владу.
Лише в третю чергу - чинна влада.
"Заява Сімки нагадує виключно протокол про наміри."
протокол про наміри = меморандум
І тонко натякнув - нічого "жалітися" (насправді все клоунська гра) на зеркало коли "Рожа Кривая" і з бубенчиками.
А за все решту в Вашому дописі - я підписуюсь під кожним Вашим словом - я так думаю що так воно і є.
Тільки одне але .
Чому він не згадує про свого сучього сина Шокіна? Це так його Байдена назвав , якщо я не помиляюсь .
Корупція ,це бічь усій наший влади як нинішній , так і минулій.
Затевать пиар во время войны, как Зеля....