Воинам нужна помощь в покупке инструмента для ремонта внедорожников "Хамви". ВИДЕО

Украинские защитники просят помощи в покупке инструмента для ремонта внедорожников HMMWV (Хамви).

Об этом в Facebook сообщил воин Игорь Симутин, передает Цензор.НЕТ.

"Закончилась еще одна "БР миссия" по ремонту Хамви ВСУ на фронтовой линии. Результат - 285 отремонтированных Хамви за 2 месяца и 2 дня, 9 ремонтников. Что я думаю о результатах? Много, аж слишком для людей (за....ль очень/устали), съели запчастей на годовой запас. Прикрепляю видео посвящение в "бешеные хамвисты", для улыбки и интереса", - рассказал он.

По словам Симутина, воины нуждаются в инструменте для нового цеха по ремонту Хамви.

Реквизиты для помощи на инструмент:

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