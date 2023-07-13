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Новости Видео Война
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Воинам нужна помощь в покупке инструмента для ремонта внедорожников "Хамви". ВИДЕО

Украинские защитники просят помощи в покупке инструмента для ремонта внедорожников HMMWV (Хамви).

Об этом в Facebook сообщил воин Игорь Симутин, передает Цензор.НЕТ.

"Закончилась еще одна "БР миссия" по ремонту Хамви ВСУ на фронтовой линии. Результат - 285 отремонтированных Хамви за 2 месяца и 2 дня, 9 ремонтников. Что я думаю о результатах? Много, аж слишком для людей (за....ль очень/устали), съели запчастей на годовой запас. Прикрепляю видео посвящение в "бешеные хамвисты", для улыбки и интереса", - рассказал он.

По словам Симутина, воины нуждаются в инструменте для нового цеха по ремонту Хамви.

Реквизиты для помощи на инструмент:

https://send.monobank.ua/jar/4yai2NqtX6

Смотрите: Каждую минуту воины отдают за нас жизнь, помогайте, кто как может: защитникам нужны дроны, рации и тепловизоры, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

помощь (7903) сбор (309) ВСУ (6735)


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Топ комментарии
+8
в київські і львівські ресторани зайдіть, на буковель............ там трохи просіть, бо простий народ ітак обдертий вже!
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13.07.2023 16:00 Ответить
+6
В коломойського і ахметова просіть...............
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13.07.2023 15:58 Ответить
+5
...кто отвечает за мат.обеспечение ВСУ??? Так взять за яйки и ударить об стенку,я не буду приводить цитаты министра юстиции США,о корпупции в Ukraine
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13.07.2023 16:35 Ответить
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В коломойського і ахметова просіть...............
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13.07.2023 15:58 Ответить
в київські і львівські ресторани зайдіть, на буковель............ там трохи просіть, бо простий народ ітак обдертий вже!
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13.07.2023 16:00 Ответить
Миллионы гривен держава в землю загоняют во время войны. Ладно , сделать временные мосты, переходы. Но капитально, это как. Одна свая миллион. Идиотизм. Твари ненажррливые. Все на народ сбросили. Помощь всу - такая же статья расходов как и продукты. Мрази зеленые
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13.07.2023 16:14 Ответить
...кто отвечает за мат.обеспечение ВСУ??? Так взять за яйки и ударить об стенку,я не буду приводить цитаты министра юстиции США,о корпупции в Ukraine
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13.07.2023 16:35 Ответить
+
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13.07.2023 16:48 Ответить
Наскільки знаю там інструменти потрібні специфічні зі Штатів, сумніваюся що вони небули надані для обслуговування даної техніки союзникам.
Треба шукати...
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13.07.2023 17:06 Ответить
так і є декілька рівнів . їх можна знайти в сша по нормальним цінам але біда що коли пронуєш волонтери зникають
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13.07.2023 19:36 Ответить
Верховна Рада виділила додатково 570млн. на добудову музею голодомору. А для потреб війни є донати від простих смертних - біднота воює, отже вона й повинна дбати про себе. А бидлоелітка війною не переймається - вона рубить бабло на музеях, стадіонах, торгових центрах і т.п.
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13.07.2023 17:58 Ответить
спіздили
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13.07.2023 18:11 Ответить
 
 