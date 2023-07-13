СБУ сообщила наместнику Лавры Павлу подозрение в новых преступлениях: отрицал существование Украины как суверенного государства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя).
Об этом сообщается на сайте СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Задокументировано, что за день до оглашения ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видеоинтервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства.
Также фигурант назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", продолжающимся с 2014 года.
Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила эти факты преступных действий клирика.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);
ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно).
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений.
Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование проводилось при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры", - говорится в сообщении.
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"Спочатку були якісь заяви з боку Росії, але потім, коли вони дізналися про деякі обставини, ситуація увійшла в позитивне русло", - сказав Ердоган, ухилившись від викладення подробиць.
Чи Ви вважаєте, що покарання повинен нести не той, хто у своїй брехні підтримує агресора і зраджує Україну, а той, хто цю брехню записав?
Але погодьтесь - 10 каналів проігнорять, а одиннадцятий покаже, і в цього одиннадцятого буде ексклюзив, і люди будуть дивитись саме цей одиннадцятий канал, навіть попри це, що це буде всього лише Ютубний канал!
В нас медійне поле дуже широке, і як на росії, коли за командою від влади когось просто ігнорять, і політично хоронять, в нас зробити не получиться... нажаль.
Мабуть йому пороблено або це уже ФСЬО…
Тим більше, гнати сраною мітлою, через Бахмут, на возєднання з кадирівцями!
Кари, московитам-убивцям, страшної кари, за їх злочини проти України!!
З медведчуком - получилось так.
Агре́сія (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. aggressio - напад) - поняття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародного права , яке означає протиправне, пряме чи опосередковане, застосування збройної сили однією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 державою проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітету , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальної цілісності чи політичної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежності іншої держави.
Але читаємо далі
Війни, нелегальні з позицій міжнародного права, (наприклад, не з самооборони, або не санкціоновані Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй) можна розглядати як воєнну агресію; однак це саме по собі, як правило, не являє собою визначення воєнної агресії; деякі війни можуть бути незаконними, але не агресивними (одним з прикладів є війна щодо врегулювання прикордонної суперечки, де ініціатор має обґрунтовані претензії і обмежені цілі).