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СБУ сообщила наместнику Лавры Павлу подозрение в новых преступлениях: отрицал существование Украины как суверенного государства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя).

Об этом сообщается на сайте СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Задокументировано, что за день до оглашения ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видеоинтервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства.

Также фигурант назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", продолжающимся с 2014 года.

Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила эти факты преступных действий клирика.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);
ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений.

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры", - говорится в сообщении.

СБУ сообщила наместнику Лавры Павлу подозрение в новых преступлениях: отрицал существование Украины как суверенного государства 01
СБУ сообщила наместнику Лавры Павлу подозрение в новых преступлениях: отрицал существование Украины как суверенного государства 02

Автор: 

Лавра (421) СБУ (20120) УПЦ МП (1567) Павел Петр Лебедь (31)


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Топ комментарии
+21
Зато зелень по прежнему поддерживает этот филиал ФСБ МП в Украине.

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13.07.2023 19:32 Ответить
+18
На скільки він потягне -- зо 100 солдат з полону витягнем ?
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13.07.2023 19:33 Ответить
+14
ну добре, буде "козирний обмінний фонд"
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13.07.2023 19:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зато зелень по прежнему поддерживает этот филиал ФСБ МП в Украине.

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13.07.2023 19:32 Ответить
На скільки він потягне -- зо 100 солдат з полону витягнем ?
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13.07.2023 19:33 Ответить
ну добре, буде "козирний обмінний фонд"
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13.07.2023 19:34 Ответить
А що з результатами ревізії у Лаврі?
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13.07.2023 19:34 Ответить
Його бог сатана-батько брехні...
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13.07.2023 19:35 Ответить
...якщо "гоніння" у виконанні дермаківці-татаровців-портновців за допомогою печерного кривосуддя - то таке...
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13.07.2023 19:35 Ответить
За словами Ердогана, він відпустив захисників "Азовсталі" додому тільки тому, що про це його попросив президент України Володимир Зеленський. При цьому Росія досить швидко змінила своє негативне ставлення до повернення додому "азовців", стверджує турецький лідер.

"Спочатку були якісь заяви з боку Росії, але потім, коли вони дізналися про деякі обставини, ситуація увійшла в позитивне русло", - сказав Ердоган, ухилившись від викладення подробиць.
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13.07.2023 19:36 Ответить
У них, у політиків, не прийнято відкритим текстом когось публічно найух посилати.
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13.07.2023 19:41 Ответить
Дипломат повинен вміти послати опонента на йух так, щоб він з нетерпінням очікував подорожі.
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13.07.2023 20:18 Ответить
здається срасіяни навіть зраділи, принаймні так трактує пердоган
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14.07.2023 09:07 Ответить
не было договоренностей убивать Азовцев в Оленёвке..... Так что пескову и другим ******* рашенским лучше ***** закрыть
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13.07.2023 20:32 Ответить
"одному з вітчизняних змі " - не тримайте суспільство за недолугих, назвіть змі і його кінцевого бенефіціара. Все що відбувається гласно в публічному просторі не є таємницею слідства.
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13.07.2023 19:37 Ответить
А яка різниця, яке ЗМІ?

Чи Ви вважаєте, що покарання повинен нести не той, хто у своїй брехні підтримує агресора і зраджує Україну, а той, хто цю брехню записав?
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13.07.2023 19:49 Ответить
Правопорушником нехай займаються правоохоронці, мене цікавить медійний бік справи. Тобто є змі котрі на чиєсь замовлення намагаються тримати цього дідька в публічній площині, показати що він не злочинець, просто "другое мнение" і відбілити репутацію РПЦ МП .
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13.07.2023 20:25 Ответить
Я розумію, про що Ви хочете сказати - я сам вважаю, що найліпший спосіб не пускати старих, продажних політиків у ту ж саму політику - це політичне, і медійне забвіння... тобто просто щоби ЗМІ ігнорувало таких політиків. І я кажу це саме як медійник, який знає цю кухню зсередини.
Але погодьтесь - 10 каналів проігнорять, а одиннадцятий покаже, і в цього одиннадцятого буде ексклюзив, і люди будуть дивитись саме цей одиннадцятий канал, навіть попри це, що це буде всього лише Ютубний канал!

В нас медійне поле дуже широке, і як на росії, коли за командою від влади когось просто ігнорять, і політично хоронять, в нас зробити не получиться... нажаль.
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13.07.2023 20:47 Ответить
Забийте копняками цьому покидьку електронний браслет у дупу-нехай трошки побуде Пашою ЗаЗ 968-м.
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13.07.2023 19:37 Ответить
Тепер буде їздити в іграшковому мерседесі і крутити педальки ножками, а браслет вже не буде дебілоїду заважати. Але всі ці святі радощі тільки за хорошу поведінку + публічне засудженя банди ФСБ-РПЦ як джерела всіх проблем.
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13.07.2023 19:37 Ответить
А шо це буратінка вирішим зачмурити скрєпного? З кремля дозвіл прийшов?
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13.07.2023 19:37 Ответить
Сакральна жертва.
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13.07.2023 19:42 Ответить
даже если его просто отсюда вышвырнут, это будет неплохо. вопрос только в том, это будет обмен, или какое-то дополнительное требование кремлевского маньяка? Например, компенсация за азовцев, вернувшихся из Турции.
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13.07.2023 19:43 Ответить
До сраки їм ті підозри!

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13.07.2023 19:44 Ответить
Такі ж статті треба і зомбанутим вірянам застосувати, які під лаврою відкрито заперечують агресію кацапії
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13.07.2023 19:44 Ответить
зачем вирянам?, можно и депутатам....
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13.07.2023 19:47 Ответить
1,7 місяців війни та викиньте ви цих покидьків з країни .Скільки можна ?
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13.07.2023 19:48 Ответить
малохольного содоміта, пашку-мерседеса, за злочини перед Україною в камеру, ніяких домашніх арештів, хай "відпускає" гріхи співкамерникам(чи вони йому відпустять), а не молодим монахам...
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13.07.2023 19:55 Ответить
Тобто, за його словами, України 1200 років не існує, але він з її «неіснуючої території» відбувати до московських боліт, небажає!
Мабуть йому пороблено або це уже ФСЬО…
Тим більше, гнати сраною мітлою, через Бахмут, на возєднання з кадирівцями!
Кари, московитам-убивцям, страшної кари, за їх злочини проти України!!
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13.07.2023 19:59 Ответить
Доведіть справу до кінця та посадіть цього чорта в рясі!!!!!!!!!
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13.07.2023 20:02 Ответить
Если включить мозги, то напрашивается вывод, что СБУ - молодая фирма, которую создали вчера.
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13.07.2023 20:06 Ответить
вот тем костылем, за который он держится, по его мерзкой морде, и еще раз по морде, и до тех пор пока не сломается, или его морда, или костыль. а потом спросить, а где опубликовано, что тебя кто то мутузил? - ты сам упал, и поранился.
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13.07.2023 20:13 Ответить
Який до бісової матері домашній арешт,під варту на замок,хай іншим не поладно буде.
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13.07.2023 20:15 Ответить
За цього агента ФСБ можна просити не менше, ніж за медведчука, а якщо позбирати всю йому подібну наволоч з сект всієї країни - зможемо всіх наших полонених повернути додому. А якщо конфіскувати у цієї нечисті майно - то вистачить на відбудову зруйнованого житла величезній кількості українців, відтак, просто необхідно якомога скоріше змусити їх відмовитися від мирських благ на користь нужденних, аби не мали зайвої спокуси.
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13.07.2023 20:19 Ответить
Дуже добре, що він продовжує варнякати. Рот відкрив строк, слово сказав - занотували, і в суд. Життя грішника (брехун не приведи Господи) повинно проходити на нарах.
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13.07.2023 20:19 Ответить
Обміняйте це падло на наших полонених. Чим більше - тим краще.
З медведчуком - получилось так.
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13.07.2023 20:20 Ответить
Ну всё теперь переведут на усиленное питание.
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13.07.2023 22:43 Ответить
З цим все ясно. Чортяка. Мені цікаво інше. Невизнання стану війни з рашкою офіційно і юридично нашими президентом і депутатами означає, що вони заперечують факт війну ? В Указі про введеня воєнного стану теж не вказано про напад регулярної армії ерефії на Україну і не має чіткого наказу ЗСУ на збройну протидію нападу, а згадується тільки військова агресія і наказ виконати заходи по забезпеченню оборони. Типу відреагувати на загрозу, бо поняття агресія може означати як напад, так і погрозу. Тобто президент і ВР не визнають, що ерефія напала на Україну. Це підпадає під статтю ККУ?

Агре́сія (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. aggressio - напад) - поняття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародного права , яке означає протиправне, пряме чи опосередковане, застосування збройної сили однією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 державою проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітету , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальної цілісності чи політичної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежності іншої держави.
Але читаємо далі
Війни, нелегальні з позицій міжнародного права, (наприклад, не з самооборони, або не санкціоновані Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй) можна розглядати як воєнну агресію; однак це саме по собі, як правило, не являє собою визначення воєнної агресії; деякі війни можуть бути незаконними, але не агресивними (одним з прикладів є війна щодо врегулювання прикордонної суперечки, де ініціатор має обґрунтовані претензії і обмежені цілі).
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14.07.2023 01:25 Ответить
 
 