СБУ сообщила наместнику Лавры Павлу подозрение в новых преступлениях: отрицал существование Украины как суверенного государства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя).

Об этом сообщается на сайте СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Задокументировано, что за день до оглашения ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видеоинтервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства.

Также фигурант назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", продолжающимся с 2014 года.

Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила эти факты преступных действий клирика.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);

ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений.

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры", - говорится в сообщении.



