СНОВА БУНТ В РФ? Кто такой Иван Попов и что он не поделил с Герасимовым // Без цензуры. ВИДЕО

Светит ли России новый бунт – размышляет Богдан Буткевич в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ. Российский генерал-майор Иван Попов заявил, что его отстранили от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Вооруженных сил России после того, как он доложил руководству о реальной ситуации на фронте, не скрывая проблем российской армии.

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