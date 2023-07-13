СНОВА БУНТ В РФ? Кто такой Иван Попов и что он не поделил с Герасимовым // Без цензуры. ВИДЕО
Светит ли России новый бунт – размышляет Богдан Буткевич в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ. Российский генерал-майор Иван Попов заявил, что его отстранили от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Вооруженных сил России после того, как он доложил руководству о реальной ситуации на фронте, не скрывая проблем российской армии.
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+7 Tommy Lee
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показать весь комментарий13.07.2023 21:31 Ответить Ссылка
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Він, цей "попов", хоче, щоб росія ефективніше вбивала українців.
Орк прикинув як косять генералів в тій 58-й армії, зрозумів що наступний. Оце й вся причина рапорту, а не те що наплели косорилі ваєнкори...
Так що розчулюватися цими "бунтівниками" не треба - ті ж яйця, вид збоку
Сміливих та розумних немає