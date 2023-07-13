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СНОВА БУНТ В РФ? Кто такой Иван Попов и что он не поделил с Герасимовым // Без цензуры. ВИДЕО

Светит ли России новый бунт – размышляет Богдан Буткевич в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ. Российский генерал-майор Иван Попов заявил, что его отстранили от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Вооруженных сил России после того, как он доложил руководству о реальной ситуации на фронте, не скрывая проблем российской армии.

Трансляцию эфира смотрите на Цензор.НЕТ.

Читайте также: В России будет не осмысленный протест, а бунт, который закончится сменой режима, - ГУР МО

Автор: 

бунт (148) россия (96442) Буткевич Богдан (434)


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Топ комментарии
+7
Не вірю кацапам.

Він, цей "попов", хоче, щоб росія ефективніше вбивала українців.
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13.07.2023 21:08 Ответить
+6
Справа в тому, що причина бунту російської військової еліти, від Пригожина (хоча він і найманець) до Попова і скільки їх там ще цих генералів є і буде не в тому, що вони запитують - А що ми взагалі робимо в Україні і за що воюємо?, а в питанні - Чому погано постачають армію і чому таке невміле керівництво міністра і начгенштабу, через що російська армія так погано воює.
Так що розчулюватися цими "бунтівниками" не треба - ті ж яйця, вид збоку
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13.07.2023 21:18 Ответить
+4
Буйних вистачає.
Сміливих та розумних немає

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13.07.2023 21:31 Ответить
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В нього просто пика не така огидна як в тих двох - заздрість...
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13.07.2023 21:03 Ответить
Не вірю кацапам.

Він, цей "попов", хоче, щоб росія ефективніше вбивала українців.
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13.07.2023 21:08 Ответить
Буткевичу генерал теж доповів…
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13.07.2023 21:09 Ответить
Та канєшно. Бунт.
Орк прикинув як косять генералів в тій 58-й армії, зрозумів що наступний. Оце й вся причина рапорту, а не те що наплели косорилі ваєнкори...
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13.07.2023 21:10 Ответить
Справа в тому, що причина бунту російської військової еліти, від Пригожина (хоча він і найманець) до Попова і скільки їх там ще цих генералів є і буде не в тому, що вони запитують - А що ми взагалі робимо в Україні і за що воюємо?, а в питанні - Чому погано постачають армію і чому таке невміле керівництво міністра і начгенштабу, через що російська армія так погано воює.
Так що розчулюватися цими "бунтівниками" не треба - ті ж яйця, вид збоку
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13.07.2023 21:18 Ответить
Это понятно, но главное чтобы вспыхнула искра, а им придется идти на Москву если они хотят что либо изменить. Наш шанс в том что их силы были примерно равны и началась кровавая мясорубка внутри раши с парадом суверенитетов.
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14.07.2023 02:51 Ответить
Поки ніяких бунтів -- буиних мало на рашці .
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13.07.2023 21:22 Ответить
Буйних вистачає.
Сміливих та розумних немає

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13.07.2023 21:31 Ответить
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13.07.2023 21:38 Ответить
Та не буде ніяких бунтів.
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13.07.2023 21:40 Ответить
Попов не попов, там такого дерьма воз и маленькая тележка.
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13.07.2023 22:48 Ответить
кацапи - підари, але "нє гладіатари" і цей папов не "спартак" - він теж главпідар "58арміі".
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14.07.2023 00:37 Ответить
Ніякого бунту, іде процес отримання контролю над майбутніми протестами. Ось вам і новий "лідор", який в слушну мить закричить "на маскву" а потім слідом за поварьонком.
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14.07.2023 09:14 Ответить
 
 