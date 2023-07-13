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Новости Видео Война
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К странам G7, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности для Украины, присоединились еще шесть государств, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 505-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"На саммите в Вильнюсе мы получили хорошие договоренности для Украины практически со всеми партнерами. Очень хорошая встреча была у нас с президентом Байденом, с его командой – министром обороны Остином, советником по вопросам нацбезопасности Салливаном. Со всеми в "Большой семерке" успели встретиться и со многими партнерами в НАТО, теперь пора каждую такую договоренность сделать конкретным результатом.

Есть у нас Совет Украина – НАТО, и этот формат должен работать содержательно. Готовим предложения нашим партнерам. Есть новые договоренности по оружию, технике, авиации, и сейчас их конкретизируем. Обсудили сегодня и подготовку Крымской платформы.

Читайте также: Возвращаемся домой с хорошим результатом для нашего государства. Хорошее усиление оружием, - Зеленский после саммита НАТО в Вильнюсе. ВИДЕО

Очень удачную нашу договоренность по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО продолжаем подготовкой договоров со странами. Двусторонние договоры. Прошли только сутки после Вильнюса, а к семи крупнейшим демократиям мира, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности, присоединились уже шесть стран. Это Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. Спасибо! Уверен: круг гарантов будет увеличиваться. Украина и Соединенные Штаты будут вести список государств, которые будут присоединяться к нашей совместной с "Большой семеркой" декларации о гарантиях безопасности на пути в НАТО.

В течение времени, которое есть до Вашингтонского саммита, мы должны вместе с партнерами проработать все, о чем говорили в Вильнюсе, а также сформировать новые общие позиции, которых Украина и наши воины однозначно заслуживают", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21077) гарантия (154)


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Топ комментарии
+11
Слава найвеличнішому віслюку!
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13.07.2023 22:56 Ответить
+8
В тему вступу до НАТО і про гарантії безпеки на цей період.... Щойно подивився на Еспресо передачу "Радіо Свобода", так там заступник дермака жовква таке брехав... таке переінакшував... Дійшло дл того, що зовсім заперечував корупцію і вимоги керівництва НАТО(США) політичних реформ як умова вступу в НАТО...
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13.07.2023 23:17 Ответить
+6
А КАКОЙ ПОЦ СЧИТАЕТ ЧТО В УКРАИНЕ ВОЙНА ИДЕТ ВСЕГО 505 ДНЕЙ ? а что было до этого ?
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13.07.2023 23:04 Ответить
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Слава найвеличнішому віслюку!
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13.07.2023 22:56 Ответить
Озвучили?
Сигнал подали?
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13.07.2023 22:59 Ответить
І сигнал подали і меседж відправили..то таке..головне - зелень канабіс легалізувала..тільки у Штатах дають рецепт на пару кущиків для дому, а у нас щаз у промислових масштабах почнуть вирощувати)) Колумбія буде ще заздрити..
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13.07.2023 23:25 Ответить
А КАКОЙ ПОЦ СЧИТАЕТ ЧТО В УКРАИНЕ ВОЙНА ИДЕТ ВСЕГО 505 ДНЕЙ ? а что было до этого ?
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13.07.2023 23:04 Ответить
саме парадоксальне, що нині в Україні війни нема. І не було з 2014-го року.
Ну, так, це офіційно...
Воєний стан є, а війни юридично нема.

касапи, до речі, також не оголошували війни. Т.зв. "сво" - це не війна, а чорт зна що, невизначене. Так само як в нас було АТО, а потім ООС.

А була би офіційно (юридично) проголошена війна - ми би не могли отримати зброю від наших союзників... Ну, і за перспективи вступу в НАТО навіть би не говорили...
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13.07.2023 23:13 Ответить
По Міжнародних законах оголошення війни НЕОБОВ'ЯЗКОВЕ:
Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 3314 (XXIX) (Визначення агресії) була прийнята https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральною Асамблеєю ООН 14 грудня 1974 для визначення акту агресії.
Стаття 3[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit&section=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit&section=4 ред. код ]

Будь-яке з наведених нижче дій, незалежно від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 оголошення війни , за умови та відповідно до положень статті 2 кваліфікується як акт агресії:

а) Вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або її частини;

b) Бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;

c) Блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;

d) Напад збройних сил держави на сухопутні, морські чи повітряні сили або морські та повітряні бойовики або державу, що не має доступу;

e) Застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, в порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території по припиненню дії угоди;

f) Дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;

g) Засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що носять настільки серйозний характер, що це рівносильне перерахованим вище актам, або його значну участь в них.

Вищенаведений перелік актів не є вичерпним, і Рада Безпеки може визначити, що інші акти являють собою агресію згідно з положеннями Статуту.
Стаття 5[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit&section=6 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit&section=6 ред. код ]Ніякі міркування будь-якого характеру, будь то політичного, економічного, військового чи іншого характеру, не можуть служити виправданням агресії.Агресивна війна є злочином проти міжнародного світу. Агресія тягне за собою міжнародну відповідальність.Жодне територіальне придбання або особлива вигода, отримані в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законними.
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14.07.2023 08:22 Ответить
Найвеличніший поц.
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27.08.2023 09:54 Ответить
В тему вступу до НАТО і про гарантії безпеки на цей період.... Щойно подивився на Еспресо передачу "Радіо Свобода", так там заступник дермака жовква таке брехав... таке переінакшував... Дійшло дл того, що зовсім заперечував корупцію і вимоги керівництва НАТО(США) політичних реформ як умова вступу в НАТО...
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13.07.2023 23:17 Ответить
УКРАЇНСЬКА РЕКОНКІСТА (1132-1654-2023?)
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13.07.2023 23:19 Ответить
Якщо все так добре з підтримкою, я не розумію єдиного, чому не може бути прийнято рішення про зеркальні дії щодо російською агресією?
Тобто, росіян прямо попереджають: за кожну запущену балістичну ракету Україна автоматично отримає один Атакмс чи іншу ракету, за кожну крилату - крилату. За морську блокаду України арешт всіх торговельних судів у водах союзників та нейтральних до зняття цієї блокади.
І питання вирішиться миттєво. Не потрібні жодні сепаратні тристоронні угоди і інша хєромантія.
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13.07.2023 23:19 Ответить
Минула лише доба після Вільнюса, а до семи найбільших демократій світу, із якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєдналися вже шість країн. Це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. , а хіба досі вони не допомагали Україні.???одна згадка про канабіс в Україні мозги паморочить "зе дроту"
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13.07.2023 23:37 Ответить
Зеленский призвал парламент легализовать медицинский каннабис

http://censor.net.ua/n3427570
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15.07.2023 12:30 Ответить
Медицинський! Читайте уважніше, а ще, спочатку думайте, а потім говоріть чи пишить!
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15.07.2023 12:34 Ответить
Приїхав в Вільнюс,насцяв всім в очі і спробував за природною харизмою сховати запах мочі Єрмака,не прокотило,більше на красиві тексти написані хорошим спічрайтером ні хто не ведеться.Вова,просто мародерити перестань і припини будувати автократію,тоді буде і НАТО і ЄС і навіть гончий ровер тобі датуть,щоб ти їздив на роботу,як Голобородько).
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14.07.2023 00:07 Ответить
Дякуємо зусиллям ЗСУ!!!

ЗЄ після Вільнюса не гідний навіть губами ворушити на цю тему.
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14.07.2023 00:24 Ответить
А де гарантовані адепти безпеки із "СПИСКУ ДЕРЬМАКА".
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14.07.2023 07:27 Ответить
Скільки мерзоти у коментарях... Чи це заздрість талановитому хлопцю, ну хай, не з вулиці, а з естради? Чи дещо набагато гірше, що б назвав у риму - "антипоетизм", і що, безперечно, буде розганяти рашистська пропаганда в Україні після нашої Перемоги
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15.07.2023 13:07 Ответить
А в чому гарантії?
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27.08.2023 09:55 Ответить
 
 