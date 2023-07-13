К странам G7, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности для Украины, присоединились еще шесть государств, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 505-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"На саммите в Вильнюсе мы получили хорошие договоренности для Украины практически со всеми партнерами. Очень хорошая встреча была у нас с президентом Байденом, с его командой – министром обороны Остином, советником по вопросам нацбезопасности Салливаном. Со всеми в "Большой семерке" успели встретиться и со многими партнерами в НАТО, теперь пора каждую такую договоренность сделать конкретным результатом.

Есть у нас Совет Украина – НАТО, и этот формат должен работать содержательно. Готовим предложения нашим партнерам. Есть новые договоренности по оружию, технике, авиации, и сейчас их конкретизируем. Обсудили сегодня и подготовку Крымской платформы.

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Очень удачную нашу договоренность по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО продолжаем подготовкой договоров со странами. Двусторонние договоры. Прошли только сутки после Вильнюса, а к семи крупнейшим демократиям мира, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности, присоединились уже шесть стран. Это Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. Спасибо! Уверен: круг гарантов будет увеличиваться. Украина и Соединенные Штаты будут вести список государств, которые будут присоединяться к нашей совместной с "Большой семеркой" декларации о гарантиях безопасности на пути в НАТО.

В течение времени, которое есть до Вашингтонского саммита, мы должны вместе с партнерами проработать все, о чем говорили в Вильнюсе, а также сформировать новые общие позиции, которых Украина и наши воины однозначно заслуживают", - сказал Зеленский.

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