К странам G7, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности для Украины, присоединились еще шесть государств, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 505-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"На саммите в Вильнюсе мы получили хорошие договоренности для Украины практически со всеми партнерами. Очень хорошая встреча была у нас с президентом Байденом, с его командой – министром обороны Остином, советником по вопросам нацбезопасности Салливаном. Со всеми в "Большой семерке" успели встретиться и со многими партнерами в НАТО, теперь пора каждую такую договоренность сделать конкретным результатом.
Есть у нас Совет Украина – НАТО, и этот формат должен работать содержательно. Готовим предложения нашим партнерам. Есть новые договоренности по оружию, технике, авиации, и сейчас их конкретизируем. Обсудили сегодня и подготовку Крымской платформы.
Очень удачную нашу договоренность по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО продолжаем подготовкой договоров со странами. Двусторонние договоры. Прошли только сутки после Вильнюса, а к семи крупнейшим демократиям мира, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности, присоединились уже шесть стран. Это Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. Спасибо! Уверен: круг гарантов будет увеличиваться. Украина и Соединенные Штаты будут вести список государств, которые будут присоединяться к нашей совместной с "Большой семеркой" декларации о гарантиях безопасности на пути в НАТО.
В течение времени, которое есть до Вашингтонского саммита, мы должны вместе с партнерами проработать все, о чем говорили в Вильнюсе, а также сформировать новые общие позиции, которых Украина и наши воины однозначно заслуживают", - сказал Зеленский.
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Ну, так, це офіційно...
Воєний стан є, а війни юридично нема.
касапи, до речі, також не оголошували війни. Т.зв. "сво" - це не війна, а чорт зна що, невизначене. Так само як в нас було АТО, а потім ООС.
А була би офіційно (юридично) проголошена війна - ми би не могли отримати зброю від наших союзників... Ну, і за перспективи вступу в НАТО навіть би не говорили...
Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 3314 (XXIX) (Визначення агресії) була прийнята https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральною Асамблеєю ООН 14 грудня 1974 для визначення акту агресії.
Стаття 3[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit§ion=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit§ion=4 ред. код ]
Будь-яке з наведених нижче дій, незалежно від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 оголошення війни , за умови та відповідно до положень статті 2 кваліфікується як акт агресії:
а) Вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або її частини;
b) Бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;
c) Блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;
d) Напад збройних сил держави на сухопутні, морські чи повітряні сили або морські та повітряні бойовики або державу, що не має доступу;
e) Застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, в порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території по припиненню дії угоди;
f) Дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;
g) Засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що носять настільки серйозний характер, що це рівносильне перерахованим вище актам, або його значну участь в них.
Вищенаведений перелік актів не є вичерпним, і Рада Безпеки може визначити, що інші акти являють собою агресію згідно з положеннями Статуту.
Стаття 5[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit§ion=6 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit§ion=6 ред. код ]Ніякі міркування будь-якого характеру, будь то політичного, економічного, військового чи іншого характеру, не можуть служити виправданням агресії.Агресивна війна є злочином проти міжнародного світу. Агресія тягне за собою міжнародну відповідальність.Жодне територіальне придбання або особлива вигода, отримані в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законними.
Тобто, росіян прямо попереджають: за кожну запущену балістичну ракету Україна автоматично отримає один Атакмс чи іншу ракету, за кожну крилату - крилату. За морську блокаду України арешт всіх торговельних судів у водах союзників та нейтральних до зняття цієї блокади.
І питання вирішиться миттєво. Не потрібні жодні сепаратні тристоронні угоди і інша хєромантія.
http://censor.net.ua/n3427570
ЗЄ після Вільнюса не гідний навіть губами ворушити на цю тему.