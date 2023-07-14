Оккупанты закапывают в лесу останки тел экипажа РСЗО БМ-21 "Град", уничтоженного ракетой HIMARS: "Это все, что от ребят осталось". ВИДЕО
Российские оккупанты зарыли в лесу останки тел экипажа своей РСЗО БМ-21 "Град", уничтоженной ракетой HIMARS.
Видеозапись "церемонии" опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Российские военные закапывают сгоревшие останки своих товарищей и проклинают российское военное командование. Военнослужащие батареи РСЗО БМ-21 "Град" 72-й мотострелковой бригады ВС РФ показывают обломки уничтоженной установки и прикапывают остатки тел экипажа. Причина ликвидации расчета по словам оккупантов - долгое время ожидания на позициях, в результате чего РСЗО была обнаружена украинскими воинами и уничтожена прямым попаданием. Судя по взорвавшемуся "Граду" и мгновенной смерти расчета, БМ-21 был уничтожен ракетой HIMARS. 72 бригада находится в районе Бахмута. Следует отметить отличную организацию контрбатарейной борьбы в этом направлении. Это прямое подтверждение высокой эффективности боевой работы украинских воинов", - пишет в комментарии к видео Бутусов.
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А тут Светка звонит прямо на *** и спрашивает почему не уберегли *****?
и ясно что на публику светка не будет ржать шо завалили ейного орка.
І не відомо, куди ці лапотники потім підуть: у напрямку Північної Кореї чи Західної Європи. Щось Держдеп і ЦРУ нічого радісного в цьому плані не обіцяють. Коло інтересів у них - автомат, горілка і огірок, якщо знайдуть.
І це - не якесь кіно типу "Війна і мир", це - російська армія, якою вона є.
Дудаєв був розумним генералом, зміг передбачити куди ці лапотники після Чечні будуть "заходить". Але Україна виявилась дещо більшою за Чечню і Грузію і їй реально допомогли.
А те, що патрони закінчаться швидше, ніж чмобіки, то це навіть радує. І ЗЕ накінець реалізує свою стратегію, яка полягає в тому, що "достаточно перестать стрелять". Зами чи Ватерлоо з російським Ганібалом не буде.
Надеюсь, этих тоже уже прикопали.