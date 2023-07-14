Оккупанты закапывают в лесу останки тел экипажа РСЗО БМ-21 "Град", уничтоженного ракетой HIMARS: "Это все, что от ребят осталось". ВИДЕО

Российские оккупанты зарыли в лесу останки тел экипажа своей РСЗО БМ-21 "Град", уничтоженной ракетой HIMARS.

Видеозапись "церемонии" опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российские военные закапывают сгоревшие останки своих товарищей и проклинают российское военное командование. Военнослужащие батареи РСЗО БМ-21 "Град" 72-й мотострелковой бригады ВС РФ показывают обломки уничтоженной установки и прикапывают остатки тел экипажа. Причина ликвидации расчета по словам оккупантов - долгое время ожидания на позициях, в результате чего РСЗО была обнаружена украинскими воинами и уничтожена прямым попаданием. Судя по взорвавшемуся "Граду" и мгновенной смерти расчета, БМ-21 был уничтожен ракетой HIMARS. 72 бригада находится в районе Бахмута. Следует отметить отличную организацию контрбатарейной борьбы в этом направлении. Это прямое подтверждение высокой эффективности боевой работы украинских воинов", - пишет в комментарии к видео Бутусов.

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