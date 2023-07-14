Обед российского оккупанта в украинском лагере для военнопленных: рассольник, кукурузная каша с мясом и салат. ВИДЕО
Представители проекта "Хочу жити" опубликовали видеозапись, на которой показан обед пленных российских оккупантов в одном из украинских лагерей для военнопленных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в меню пленного оккупанта на момент съемки был рассольник, кукурузная каша с мясом и салат.
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+41 Підлога Маккартні
показать весь комментарий14.07.2023 10:35 Ответить Ссылка
+37 Віталій Маркович #551055
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+34 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий14.07.2023 10:36 Ответить Ссылка
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Кожного дня їдять м'ясо
Мабуть не кожна українська сім'я може дозволити собі купувати щодня м'ясо
Тобто для окупантів зробили( санаторій)
І іх потрібно обмінювати на цю бидлоту , яка припхалася нас вбивати ,
звісно що боляче
і єдине побажання для цих вбивць , щоб їм той шматок нашого хліба в горлянці застряг 😡
Кацап їсть у день стільки їжі, як наш за тиждень.
1. Це обмінний фонд. Один наш вартий десятків таких свино-собак як вони.
2. Коли мокші здаються в полон це значить що вони не стріляють. А це життя наших військових. І між іншим це працює. Цілими підрозділами здаються. І це офігеть як добре.
3. Нам ще повертати українських дітей треба якось.
3. На нас дивиться весь світ. І дає нам зброю, гроші. І тут єдине і головне що це все з підтримки громадян країн світу. І не так вже важливо хто прийде до влади в цих країнах.
4. Відповідно до пункту 3. Ми не тварини як мокші. І нормальне ставлення до військово-полонених це доводить. Піар наше все)))
Наших "Азовців" судять. Без сліз і болю на них дивитись неможливо. Сірі, худі, змучені. Серце рветься на шматки.
А на цих вбивць10000 грн на місяць.
На обміні: руські жирні свині, вигодовані нашою владою за наші кошти і наші полонені бідолашні, які за яблуко хапаються.
Для чого це все?
Якою муйдею займались 30 років?
Умови утримання полонених контролюються міжнародними організаціями.
Крім того, витрати 10К гривень на полоненого на місяць це дешевше, ніж та шкода, яку полонений рашист міг би нанести ЗСУ, якби не склав зброю. Також нам потрібний обмінний фонд для скорішого визволення наших полонених із жахливих умов, в яких їх утримують рашисти.
А нащі полонені в кацапському полоні ....