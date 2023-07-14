Обед российского оккупанта в украинском лагере для военнопленных: рассольник, кукурузная каша с мясом и салат. ВИДЕО

Представители проекта "Хочу жити" опубликовали видеозапись, на которой показан обед пленных российских оккупантов в одном из украинских лагерей для военнопленных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в меню пленного оккупанта на момент съемки был рассольник, кукурузная каша с мясом и салат.

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