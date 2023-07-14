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Новости Видео Война
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Шведская многоцелевая 40-мм автоматическая пушка Bofors L70 на вооружении ВСУ. ВИДЕО

Украинские воины уже используют во время боевых действий шведскую многоцелевую 40-мм автоматическую пушку Bofors L70.

Видеозапись, на которой украинские воины демонстрируют возможности шведской пушки, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Автор: 

Швеция (1020) артиллерия (650)


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Топ комментарии
+9
Вот бы из нее ***** в Ж©ПУ засадить.
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14.07.2023 11:42 Ответить
+8
Ця гармата за калібром та дальністю саме проти шахед-136, які кошмарять Україну

ст. сержант ППО

командир ЗУ-57
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14.07.2023 11:54 Ответить
+5
Будь-яке озброєння у плюс. АЛЕ:
1. Для знищення Шахедов у рази ефективніші скорострільні спарки калібру до 12 мм.
2. Швидколітаючі цілі (ракети, літаки) L 70 не зіб'є
3. До вертольотів (які стримують наш наступ) не доб'є фізично
4. У обороні марна, т.к. є стаціонарною і відразу ,буде знищена дронами/артилерією противника.

Єдиний варіант ефективного використання - ставити на самохідне шасі. Дорого, складно, довго, та й без хорошого бронезахисту проживе лічені дні. Отримали - добре. Але хвалитися таким "озброєнням" безглуздо.
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14.07.2023 11:49 Ответить
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лєйка
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14.07.2023 11:29 Ответить
Вот бы из нее ***** в Ж©ПУ засадить.
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14.07.2023 11:42 Ответить
Будь-яке озброєння у плюс. АЛЕ:
1. Для знищення Шахедов у рази ефективніші скорострільні спарки калібру до 12 мм.
2. Швидколітаючі цілі (ракети, літаки) L 70 не зіб'є
3. До вертольотів (які стримують наш наступ) не доб'є фізично
4. У обороні марна, т.к. є стаціонарною і відразу ,буде знищена дронами/артилерією противника.

Єдиний варіант ефективного використання - ставити на самохідне шасі. Дорого, складно, довго, та й без хорошого бронезахисту проживе лічені дні. Отримали - добре. Але хвалитися таким "озброєнням" безглуздо.
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14.07.2023 11:49 Ответить
Ця гармата за калібром та дальністю саме проти шахед-136, які кошмарять Україну

ст. сержант ППО

командир ЗУ-57
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14.07.2023 11:54 Ответить
Слова слова ...
Статистика збитих Шахедів спарками та подібними ЗУ часів Другої Світової? Як думаєте, чому нема? Секрет? Ню, ню...
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14.07.2023 12:02 Ответить
Шахеди летять вночі. У цієї гармати немає радара.
До неї або прожектори у комплект потрібні, або її у комплекс з радарами потрібно якось присобачити.
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14.07.2023 12:40 Ответить
А там шо висит.
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14.07.2023 13:30 Ответить
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Opera%C3%A7%C3%A3o_Formosa_2014_%2815482565777%29.jpg/330px-Opera%C3%A7%C3%A3o_Formosa_2014_%2815482565777%29.jpg
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14.07.2023 14:17 Ответить
Це що? Радар чи прожектор?
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14.07.2023 17:33 Ответить
А хрен его знает!
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15.07.2023 09:57 Ответить
Изучи сначала матчасть, ДЯДЯ, потом пиши:

"L70 мають автоматизовану систему з централізованим радіолокаційним постом, який здійснює наведення цих зенітних гармат. Головна задача людини - заряджати гармату"
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14.07.2023 13:11 Ответить
У твоїх фантазіях вони все це "мають".
Крім Вікіпедії існує ще мозок, щоб думати та аналізувати. Ні, не чув про таке?
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14.07.2023 13:58 Ответить
Ну, да "аналізувати" как ты, ДЯДЯ - сидишь на диване, пердишь и анализируешь.
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14.07.2023 14:14 Ответить
Дальність вогню https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E Ефективна 3 000 м https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E Максимальна 12 500 м

на цьому відео не видно ніяких радарів
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14.07.2023 13:34 Ответить
Ставьте на Хамвэи

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14.07.2023 12:05 Ответить
А його не розхитуватиме при стрільбі так, що неможливо буде кудись попасти?
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14.07.2023 12:41 Ответить
 
 