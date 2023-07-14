Шведская многоцелевая 40-мм автоматическая пушка Bofors L70 на вооружении ВСУ. ВИДЕО
Украинские воины уже используют во время боевых действий шведскую многоцелевую 40-мм автоматическую пушку Bofors L70.
Видеозапись, на которой украинские воины демонстрируют возможности шведской пушки, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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+9 Sergej008
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+8 Алекс Мышкевич
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+5 1turok
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1. Для знищення Шахедов у рази ефективніші скорострільні спарки калібру до 12 мм.
2. Швидколітаючі цілі (ракети, літаки) L 70 не зіб'є
3. До вертольотів (які стримують наш наступ) не доб'є фізично
4. У обороні марна, т.к. є стаціонарною і відразу ,буде знищена дронами/артилерією противника.
Єдиний варіант ефективного використання - ставити на самохідне шасі. Дорого, складно, довго, та й без хорошого бронезахисту проживе лічені дні. Отримали - добре. Але хвалитися таким "озброєнням" безглуздо.
ст. сержант ППО
командир ЗУ-57
Статистика збитих Шахедів спарками та подібними ЗУ часів Другої Світової? Як думаєте, чому нема? Секрет? Ню, ню...
До неї або прожектори у комплект потрібні, або її у комплекс з радарами потрібно якось присобачити.
"L70 мають автоматизовану систему з централізованим радіолокаційним постом, який здійснює наведення цих зенітних гармат. Головна задача людини - заряджати гармату"
Крім Вікіпедії існує ще мозок, щоб думати та аналізувати. Ні, не чув про таке?
на цьому відео не видно ніяких радарів