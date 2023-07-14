Шведская многоцелевая 40-мм автоматическая пушка Bofors L70 на вооружении ВСУ. ВИДЕО

Украинские воины уже используют во время боевых действий шведскую многоцелевую 40-мм автоматическую пушку Bofors L70.

Видеозапись, на которой украинские воины демонстрируют возможности шведской пушки, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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