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Оккупант сломя голову бежит после взрыва мины и падения дерева на него. ВИДЕО

Украинский беспилотник зафиксировал живучего оккупанта, который продолжал бежать даже после взрыва мины неподалеку и падения дерева на него.

Видеозапись из беспилотника опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На Бахмутском направлении обнаружен сверхживучий оккупант. Получив контузию, он убегает, тут дерево падает ему на голову. Уникум поднимается и продолжает бежать. Правда, недолго...". – комментирует видеозапись Бутусов.

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Автор: 

уничтожение (7390) Бутусов Юрий (4390)


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Топ комментарии
+13
Мало ...
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14.07.2023 11:45 Ответить
+13
Мав би кацап мізки, то отримав би струс.
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14.07.2023 11:49 Ответить
+7
Як курка без голови - теж біжить але не довго
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14.07.2023 11:59 Ответить
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Мало ...
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14.07.2023 11:45 Ответить
Мав би кацап мізки, то отримав би струс.
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14.07.2023 11:49 Ответить
Таргани
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14.07.2023 11:53 Ответить
Як курка без голови - теж біжить але не довго
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14.07.2023 11:59 Ответить
Акробатіка.
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14.07.2023 12:13 Ответить
Бігти то вже нікуди , п і дар
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14.07.2023 12:15 Ответить
Сидять у бані ***** (Трус), шайгу (Балбес) й герасимов (Бувалий) 23 лютого 2022 р. ***** (Трус) питає:" А хто в Україні президент ?" герасимов (Бувалий): "Начебто еврей Зеленський". Трус (*****) радісно: " А давайте знищимо цього еврея, призначимо операцію СВО." Балбес (шайгу): "А чого так, нєа, операція "И" . Бувалий (герасимов): "Краще операцію Z, бо з операції И весь срср реготав". Трус(*****) знову радісно: "Тепер я попаду в історію. Сабіратєлєм слов'янських земель ? " Бувалий (герасимов) : "Ні, ти вже в історії. Як *****! Пишайся, і натри спинку мені."
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14.07.2023 12:15 Ответить
Не варто так матюкатись як москаль. Ми не москалі.
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14.07.2023 12:21 Ответить
А навіщо йому голова? Тільки ногам заважає.
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14.07.2023 12:35 Ответить
"Окупант стрімголов біжить після вибуху міни"

Стрімголов та шкереберть
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14.07.2023 15:47 Ответить
 
 