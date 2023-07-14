Оккупант сломя голову бежит после взрыва мины и падения дерева на него. ВИДЕО
Украинский беспилотник зафиксировал живучего оккупанта, который продолжал бежать даже после взрыва мины неподалеку и падения дерева на него.
Видеозапись из беспилотника опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"На Бахмутском направлении обнаружен сверхживучий оккупант. Получив контузию, он убегает, тут дерево падает ему на голову. Уникум поднимается и продолжает бежать. Правда, недолго...". – комментирует видеозапись Бутусов.
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+13 Qq Qqq #455433
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+13 Амандрапапупа
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+7 Helen Batiouk
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Стрімголов та шкереберть