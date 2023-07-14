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Новости Видео Война
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Генерала Цокова, ликвидированного украинскими воинами в оккупированном Бердянске, похоронили в России. ВИДЕО

Генерал российской армии Олег Цоков, ликвидированный украинскими воинами в оккупированном Бердянске, был похоронен в России.

Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись, где запечатлен фрагмент похорон.

Напомним, что утром 11 июля стало известно о серии прилетов по оккупированному Бердянску. По словам местных жителей, один из ударов попал по гостинице "Дюна", расположенной по адресу Тенистый бульвар, 22. Судя по всему, именно там и размещался командный пункт 58-й армии, в котором и находился заместитель командующего Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Цоков.

Смотрите также: ВСУ нанесли удар по оккупантам в Бердянске и Токмаке, предположительно ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков. ФОТО

Автор: 

Бердянск (446) уничтожение (7390) генерал (67)


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Топ комментарии
+53
11-ий генерал оркостану пішов слухати кабзона
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14.07.2023 12:57 Ответить
+33
Подставил свою грудь под летящую крылатую ракету и этим спас товарищей, успев крикнуть "За пацанов!"......Аминь...
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14.07.2023 12:59 Ответить
+25
Ой, що ж то за шум учинився?
Що Комарик до повстанців зголосився.

Зголосився наш Комар до повстанців,
Щоб кусати москалів-голодранців.

Примістився наш Комар на дубочку,
Закріпив скоростріла на листочку.

Та зірвалася на раз шура-бура,
Вона того Комарика з дуба здула.

Тай упав наш Комар на помості,
Поламав москалям ребра й кості.

Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».

Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».

Сталін хрест нап'яв, взяв кадильницю,
Ходить-бродить до УПА по кропильницю.

Ех, кропильниця ти моя ладная,
Скорострільная, самозарядная.
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14.07.2023 13:02 Ответить
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11-ий генерал оркостану пішов слухати кабзона
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14.07.2023 12:57 Ответить
Цей найкрутіший найтовстіший!
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14.07.2023 13:15 Ответить
Зам командуючого південним округом росіян, я так розумію. Але мені здаеться що або Мордвічев або Рязанцев займав цю посаду.
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15.07.2023 11:37 Ответить
А шо? мож песни у него гарные
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14.07.2023 13:47 Ответить
ви забули туш(с)
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14.07.2023 12:58 Ответить
далі буде!!!!
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14.07.2023 12:58 Ответить
я в пєчалі
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14.07.2023 12:59 Ответить
Подставил свою грудь под летящую крылатую ракету и этим спас товарищей, успев крикнуть "За пацанов!"......Аминь...
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14.07.2023 12:59 Ответить
Успєл зігануть…
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14.07.2023 13:39 Ответить
Ногою...
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14.07.2023 13:41 Ответить
Аминь и Аллаху акбар
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14.07.2023 18:13 Ответить
- Хорошо. Ваша поза меня удовлетворяет, - крикнув Остап
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14.07.2023 12:59 Ответить
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14.07.2023 13:00 Ответить
Супер, дай бог не последний.
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14.07.2023 13:01 Ответить
Накрыть бы это стадо во время их сатанинской мессы. По любому там собрались всякие важные для московии бояре.
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14.07.2023 13:01 Ответить
Буданзі ніколи займатись дивесійними операціями. Ось бідосіки викладати і інтерв"ю давати це його.
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14.07.2023 13:25 Ответить
Ой, що ж то за шум учинився?
Що Комарик до повстанців зголосився.

Зголосився наш Комар до повстанців,
Щоб кусати москалів-голодранців.

Примістився наш Комар на дубочку,
Закріпив скоростріла на листочку.

Та зірвалася на раз шура-бура,
Вона того Комарика з дуба здула.

Тай упав наш Комар на помості,
Поламав москалям ребра й кості.

Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».

Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».

Сталін хрест нап'яв, взяв кадильницю,
Ходить-бродить до УПА по кропильницю.

Ех, кропильниця ти моя ладная,
Скорострільная, самозарядная.
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14.07.2023 13:02 Ответить
Доцокався Хенерал кацапіі на нашій землі , що згодом пішов під землю
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14.07.2023 13:02 Ответить
Остальних ще не викопали та не впізнали?.
Кацапи - найух з Неньки!
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14.07.2023 13:02 Ответить
прикопали псіну...
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14.07.2023 13:02 Ответить
Цапорилі генерали думали, що на цій війні будуть здихати лише чмобікі-кузьмічі!
Але не так сталося, як гадалося.
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14.07.2023 13:03 Ответить
Ну-чтоби всє...
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14.07.2023 13:05 Ответить
Земля скловатою окупанту і прокляття його нащадкам.
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14.07.2023 13:06 Ответить
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14.07.2023 13:06 Ответить
Родичі веселі якісь! Покидьки Людства...
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14.07.2023 13:08 Ответить
бабка по центру уже в уме гробовые подсчитывает)
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14.07.2023 13:10 Ответить
земля стекловатою покидьку, вбівці мирних мешканців Українців!!!! Іншим рашистам зразок до чого готуватись!!!
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14.07.2023 13:09 Ответить
Велике скупчення рашен військових це достойна і законна ціль для дронів і ракет.
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14.07.2023 13:09 Ответить
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14.07.2023 13:09 Ответить
Львовская область практически не запятнана этими сатанистами. Теперь понятно, почему московиты особенно ненавидят Львов. А на границах Румынии и Венгрии прям кишат. КГБ рпц работает не покладая кадил.
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14.07.2023 13:27 Ответить
на заході щільність найбільша, чого б це ??
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14.07.2023 13:39 Ответить
більше віруючих
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14.07.2023 13:47 Ответить
Це не захід. Це чернівецька область. Люди зі сходу чомусь називають західною Україною все, що на захід від них. Насправді, західною Україною являється Галичина. У мене, галичанина, багато відмінностей н із людьми з Бессарабії або Поділля.
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14.07.2023 13:48 Ответить
За́хідна Украї́на, також західноукраї́нські зе́млі (ЗУЗ) - термін для означення низки історичних українських земель, а саме: Буковини, Волині, Галичини, Поділля, Закарпаття, а також Західного Полісся.

Чому правильно казати "захід України", а не "Західна Україна". Пояснює філологиня

https://news.obozrevatel.com/ukr/show/lite/chomu-pravilno-kazati-zahid-ukraini-a-ne-zahidna-ukraina-poyasnyue-filologinya.htm
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14.07.2023 14:03 Ответить
Як доказ ви привели переклад з російської совєтських часів? і це як раз доводить мою правоту про все , що на захід від умовного «Києва»».
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14.07.2023 15:01 Ответить
Закарпаття також «західна Україна»?))) ви не знаєте властноі нації, шановний. Закарпатець ніколи не назве себе «западенець» або там людина із Чернівецької області. Подивіться на мапу скільки російських церков в Бессарабії!
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14.07.2023 15:04 Ответить
Там суцільні цитати.

Так, Закарпатська область це захід України. Компас візьміть. Ми ж про географію, а не про те, що Вам хочеться.

Чи хтось думає, що кордон України на заході закінчується на сході Закарпатської області ??
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14.07.2023 18:34 Ответить
Галличина назва не випадкова. Назву дали пращури українців -Галли ( кельти)
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14.07.2023 15:06 Ответить
Симптомы зуда и чесотки на коже страны.
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14.07.2023 14:54 Ответить
Вспоминаю фильм"Адьютант его превосходительства".Диалог Мирона и Павла-"..а почему наш батька всегда ночует в самой задрыпаной хате?Потому что хочет не на перине спать,а встать живым утром"...Видать цоков не смотрел в отрочестве...цокова раскоцали...
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14.07.2023 13:11 Ответить
аналогія може і доречна, але фільм наскрізь фальшивий,
недарма чекісти добилися зняття заборони на показ цього фільма,
"адъютант", до речі, актор Ю. Соломін - путінське імперське лайно (вжився в образ),
а cправжній батька Ангел оперував не на Донбасі, а на Правобережжі і був хлопчиськом 20 з чимось років (як і десятки інших "батьків", що захищали українське селянство від білих і червоних), з десятка тих отаманів, яких я міг би перерахувати, нікому не виповнилося 40 років).
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14.07.2023 13:26 Ответить
Шайгу следующий...
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14.07.2023 13:12 Ответить
Земля йому бетоном суці собачій.
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14.07.2023 13:16 Ответить
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14.07.2023 13:20 Ответить
Зарыли падаль. А душонка в Пекле посещает концерты Кобзона между процедурами.
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14.07.2023 13:21 Ответить
Одним педофилом и нацистом меньше. Пускай его теперь в Аду черти епут
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14.07.2023 13:23 Ответить
Шо аткопали таки.
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14.07.2023 13:24 Ответить
РАША-БЫДЛО ПРИМИТЕ ГЛУБОЧАЙШЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ СЕМЬЕ ДОХЛОГО ХЕНЕРАЛЯ И ЛИЧНО ***** ВСЕЯ ************ --- КАК ТАМ ****** ШЕЙНИН ********* И СОЛОВЬЕВ ,,МОЖЕМ ПАВТАРИТЬ,, И ПАВТАРИТ ЗСУ ЕЩЕ НЕ РАЗ
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14.07.2023 13:25 Ответить
Просьба к нашим хлопцам, чтоб стреляли почаще. Вон какая очередь из генералов выстроилась, а двигается медленно.
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14.07.2023 13:28 Ответить
Слава Героям Украины !
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14.07.2023 13:32 Ответить
Хе-хе-хе))) я так розумію посередині сидить мамаша ублюдка, коло неї справа -самка ублюдка, коло самки зліва жирна свиноматка це дочка, а коло дочки мужь-***** кавказець! Типова сімейка кацапського вбивці високого ранга.
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14.07.2023 13:43 Ответить
Так убієнний, судячи з прізвища, сам осетин...
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14.07.2023 14:51 Ответить
* коло самки справа.
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14.07.2023 13:44 Ответить
На фото сидят миллионерши. Провожают в последний путь усопшего. Все довольны. Но надо отдать дань, по этому и собрались. Это не трагедия, это русская милодрамма. Закончиться оргией. Нам нам не покажут. В конце реклама новой настойки «Боярышник плюс».
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14.07.2023 13:48 Ответить
А чё никто из радных не плачет, слёзки платочком не промакивает?
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14.07.2023 13:50 Ответить
Мама самая довольная на похоронах, как буто в предвкушении чего-то хорошего
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14.07.2023 13:50 Ответить
В фуражках в помещении у гроба с тушкой такого же кретина...
Это не армия - это сброд!
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14.07.2023 13:58 Ответить
Отцокався цоков. Земля залізобетоном підару кацапському.
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14.07.2023 14:01 Ответить
Московський убивця в Україні знайшов те, що він шукав в Україні!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
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14.07.2023 14:15 Ответить
Кобздон ждёт всех расейских *********.
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14.07.2023 14:17 Ответить
Ця сімейка напевно білу волгу получить, а може газель.
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14.07.2023 14:36 Ответить
собаке - собачья смерть, вдову Ашот утешит !
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14.07.2023 14:44 Ответить
одна лиш посміхається-інші щось шукають по боках.
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14.07.2023 15:14 Ответить
Маэстро, урежте марш !!!
https://www.youtube.com/watch?v=iYrECW9ee5I&ab_channel=MichaelPetrov
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14.07.2023 15:45 Ответить
Нехай горить в Аду цей свинопес !
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14.07.2023 16:05 Ответить
Цок, цок, цок, стучат копыта,
Мчится по полю кибитка,
И окошко приоткрыто,
Это цоков генерал
спешит на концерт кобзона бандита!
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14.07.2023 16:26 Ответить
радует глаз, грееТ душу. земля железобетоном дохлой рашафашисте. Слава ЗСУ.
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14.07.2023 19:25 Ответить
Здохніть всі там суки разом зі своїми свиноматками. Харонят ані там у сєбя правєднава чєлавєка відітє лі
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14.07.2023 23:12 Ответить
Зачем этот нацмен пошел служить руснявым? Надеюсь этот вопрос зададут себе многие "тоже расияны" теперь.
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15.07.2023 01:27 Ответить
хутин по морде лица типичный удмурт; шойгу по национальности - тувинец; лавров - тбилисский армянин, симоньян - армянка, соловьёв - еврей... да и "русский" - это не национальность, а ответ на вопрос "ты чей?"
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15.07.2023 03:05 Ответить
чого рожі такі сумні, родствєннічкі?? скоро жигулі подарють, не сумуйте
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15.07.2023 02:25 Ответить
за генерала может быть,даже нескрепный и бездуховный Мерседес дадут.
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15.07.2023 08:13 Ответить
Так буде з кожним орком, що зазіхає на незалежність України
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15.07.2023 10:13 Ответить
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15.07.2023 13:07 Ответить
вже наївся української землі?????????????????????????????????????
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15.07.2023 20:17 Ответить
Яке горе
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16.07.2023 12:28 Ответить
 
 