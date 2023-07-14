Генерала Цокова, ликвидированного украинскими воинами в оккупированном Бердянске, похоронили в России. ВИДЕО

Генерал российской армии Олег Цоков, ликвидированный украинскими воинами в оккупированном Бердянске, был похоронен в России.

Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись, где запечатлен фрагмент похорон.

Напомним, что утром 11 июля стало известно о серии прилетов по оккупированному Бердянску. По словам местных жителей, один из ударов попал по гостинице "Дюна", расположенной по адресу Тенистый бульвар, 22. Судя по всему, именно там и размещался командный пункт 58-й армии, в котором и находился заместитель командующего Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Цоков.

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