Генерала Цокова, ликвидированного украинскими воинами в оккупированном Бердянске, похоронили в России. ВИДЕО
Генерал российской армии Олег Цоков, ликвидированный украинскими воинами в оккупированном Бердянске, был похоронен в России.
Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись, где запечатлен фрагмент похорон.
Напомним, что утром 11 июля стало известно о серии прилетов по оккупированному Бердянску. По словам местных жителей, один из ударов попал по гостинице "Дюна", расположенной по адресу Тенистый бульвар, 22. Судя по всему, именно там и размещался командный пункт 58-й армии, в котором и находился заместитель командующего Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Цоков.
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+53 увпа чсмваіп
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найкрутішийнайтовстіший!
Що Комарик до повстанців зголосився.
Зголосився наш Комар до повстанців,
Щоб кусати москалів-голодранців.
Примістився наш Комар на дубочку,
Закріпив скоростріла на листочку.
Та зірвалася на раз шура-бура,
Вона того Комарика з дуба здула.
Тай упав наш Комар на помості,
Поламав москалям ребра й кості.
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».
Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».
Сталін хрест нап'яв, взяв кадильницю,
Ходить-бродить до УПА по кропильницю.
Ех, кропильниця ти моя ладная,
Скорострільная, самозарядная.
Кацапи - найух з Неньки!
Але не так сталося, як гадалося.
Чому правильно казати "захід України", а не "Західна Україна". Пояснює філологиня
https://news.obozrevatel.com/ukr/show/lite/chomu-pravilno-kazati-zahid-ukraini-a-ne-zahidna-ukraina-poyasnyue-filologinya.htm
Так, Закарпатська область це захід України. Компас візьміть. Ми ж про географію, а не про те, що Вам хочеться.
Чи хтось думає, що кордон України на заході закінчується на сході Закарпатської області ??
недарма чекісти добилися зняття заборони на показ цього фільма,
"адъютант", до речі, актор Ю. Соломін - путінське імперське лайно (вжився в образ),
а cправжній батька Ангел оперував не на Донбасі, а на Правобережжі і був хлопчиськом 20 з чимось років (як і десятки інших "батьків", що захищали українське селянство від білих і червоних), з десятка тих отаманів, яких я міг би перерахувати, нікому не виповнилося 40 років).
Это не армия - это сброд!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
https://www.youtube.com/watch?v=iYrECW9ee5I&ab_channel=MichaelPetrov
Мчится по полю кибитка,
И окошко приоткрыто,
Это цоков генерал
спешит на концерт кобзона бандита!