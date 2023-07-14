"Стреляй по ногам!": в Днепре "вручали повестку" со стрельбой в воздух. Полиция начала проверку. ВИДЕО

В соцсетях опубликовано видео, на котором люди в военной форме преследуют мужчину, применяют к нему силу и стреляют в воздух. Полиция начала проверку.

Видео было опубликовано в паблике ХДнепр, сообщает Цензор.НЕТ.

На нем видно, как несколько мужчин в военной форме преследуют еще одного человека. Они кричат "стреляй по ногам" и требуют от него лечь на землю. Человек в ответ спрашивает "А чего вы за мной бегали?" и призывает вызвать полицию.

Женщина, которая снимала видео, говорит, что люди в форме избили мужчину.

Представитель Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская сказала в комментарии Украинской правде, что полиция зарегистрировала материал. В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают участников происшествия.

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