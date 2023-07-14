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"Стреляй по ногам!": в Днепре "вручали повестку" со стрельбой в воздух. Полиция начала проверку. ВИДЕО

В соцсетях опубликовано видео, на котором люди в военной форме преследуют мужчину, применяют к нему силу и стреляют в воздух. Полиция начала проверку.

Видео было опубликовано в паблике ХДнепр, сообщает Цензор.НЕТ.

На нем видно, как несколько мужчин в военной форме преследуют еще одного человека. Они кричат "стреляй по ногам" и требуют от него лечь на землю. Человек в ответ спрашивает "А чего вы за мной бегали?" и призывает вызвать полицию.

Женщина, которая снимала видео, говорит, что люди в форме избили мужчину.

Представитель Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская сказала в комментарии Украинской правде, что полиция зарегистрировала материал. В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают участников происшествия.

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Автор: 

Днепр (4460) Нацполиция (16603) мобилизация (2829) повестка (155)


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Топ комментарии
+50
Ты из какой категории?🙂
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14.07.2023 13:18 Ответить
+30
Перетворили мобілізацію в профанацію.
Депутати та державні чиновники власним прикладом показали, що потрібно косити від мобілізації. (прийнявши "закон" про власну бронь).

Тільки закон, що зобовяже чиновників, депутатів, митників середньої та вищої ланки мати вислугу на нулі в рядовому складі від пів до року може виправити ситуацію.
Не служив в армії на нулі - не маєш права займати високі державні посади.
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14.07.2023 13:18 Ответить
+28
А сексом має право займатися,чи теж ні?
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14.07.2023 13:20 Ответить
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Страница 4 из 4
ключове слово "сама". Від слова "сам" відрізняєш? Жінки надоджують дітей, чоловіки боронять землю. Ще ніде в світі ні разу жінки не переклали народження на чоловіка. Чому ж ссикуни бігають від повісток і все вказуєте, що жінка ще не в окопі і не захищає вашу шкуру?
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14.07.2023 17:01 Ответить
Як нема війни то "фемінізм", хочемо рівних прав з чоловіками та решту. Як тільки війна "ну я ж дівчинка, я народжую". Гидотно.
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14.07.2023 17:29 Ответить
Жінки народжують добровільно.Щось і не дуже зараз хочуть народжувати.Бо на війні убивають.
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14.07.2023 17:38 Ответить
ага. добровільно, Особливо до 20 століття все було дуже добровільно. По 10 дітей. Це ж такий приємний і зовсім безболісний процес. Якщо б хтось з часу мамонтів і до 20 віку у жінок питав, то людство б вимерло. Жінки залишились жінками, а от чоловіки частково перестали ними бути. Які б відмазки не придумували ті, хто ризикує втопитися у Тисі.
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14.07.2023 17:54 Ответить
А навіщо нам те,що було колись.До 20 століття,українських чоловіків забирали в царську армію.на все життя.Зараз ви вільно народжуєте,чи ні?Жінки зараз вже також не жінки.В 21 столдітті всі мають мати рівні права і обов'язки.
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14.07.2023 17:57 Ответить
Я розумію ваше бажання виправдати свою ссикливість. А що до жінок: я жінка, і я б з радістю тільки отримувала задоволення від статевого акту, а народжував би нехай чоловік. Таке це "задоволення". Так що, відрізайте своє хозяйство, міняйте стать і у вас не буде обовязку захищати дітей, жінок, старих, землю України. (Більше не читатиму коменти, бридко)
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14.07.2023 18:18 Ответить
Ти можеш добровільно піти у військо і не писати тут оповідання.А щось ви дуже охрініли.
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14.07.2023 19:29 Ответить
А людство може вимерти,тільки від свої дурості.
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14.07.2023 17:58 Ответить
ага, прямо прочитає людство нас і тут же вимре
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14.07.2023 20:10 Ответить
Ну це була відповідь на допис.
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14.07.2023 20:19 Ответить
та ясно.
до речі, без приколу - ти, чи я - переносимся в Єгипет = що ми б там тим людям допомогли, ну типу (ми знємо айфон)
я то таке подумав ше давно, реально, навіть фільм треба зробити - тіпа бик з 21-го століття переноситься туди і ...... і він нічо не може.
от реально тупо - ти чи я тупо скажемо - бе-бе-бе, а у нас були фйфон..(і мовчимо бо спалять як єретиків"", те ж саме і у Франції)
прикол, пожалуй? те
прикол. реально
до речі вроді фільм чи серіал шото там мельком я читав десь, шото таке тіпа вроді би знімали?
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14.07.2023 20:47 Ответить
почему друг зеленского не должен воевать, а этот парень должен?

"Вот я так подумал… У меня никаких навыков нет, ничего… Вот я пошел. В первый же день меня ловит снайпер и стреляет… И чем я помог стране? Ничем. Только тем, что хейтеры будут хайповать на этом и говорить: "Слава богу, он умер!" Нет, я пока не собираюсь", - сказал Кошевой.
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14.07.2023 15:01 Ответить
А на цензорі то демократія працює повним ходом. Якщо називати то що твориться в Україні своїми іменами (в даному випадку подвиги наших тилових героїв ТЦК), коментар одразу видаляють
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14.07.2023 14:39 Ответить
Яке там видаляється, мене банили вже разів 20-30 )))
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14.07.2023 14:44 Ответить
Зловили добровольця.
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14.07.2023 14:40 Ответить
Ну от такі "мотивовані" і воюють. Тепер мабуть немає вже запитань про "контрнаступ" і бажання України бути вільною. Їм лиш би ковбаса по 2,20 а "лохи" нехай воюють.
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14.07.2023 14:50 Ответить
Юрій,то покажіть як потрібно воювати )
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14.07.2023 14:56 Ответить
Я ж не кажу як потрібно воювати. Я кажу хто воює. А воювати за вашу країну в якій більше 50% ковбаса по 2,20 я не збираюсь. Достатньо того, що моя країна вбухала мілліарди до вас, половину з яких ви самі і розікрали. Своє життя я не хочу віддати за таку країну, де патріоти що воюють - це лохи (в розумінні більшості населення), а от "отдихающіє мужчінкі" нормальні.
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14.07.2023 16:01 Ответить
А чим тоді ці "отдихающіє мужічкі" відрізняються від вас?Тим,що свого часу не звалили туди,де їх сракам тепло і безпечно? )
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14.07.2023 16:10 Ответить
Шановний, я "звалив за бугор" ще в 1990-му. Україна була, як республіка в СРСР. У 1992 Україна відмовила мені у громадянстві, коли я подав заяву в українське консульство у Вашингтоні. А от мій 32-річний син з травня 2022-го служить в інтернаціональному легіоні медиком під Сватове. Ну то як тобі "отдихающій мужчінка"?
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14.07.2023 16:50 Ответить
Та нормальний,звичайний "отдихающій мужчінка",зі стандартною купою особистих виправдань,як у всіх),та який шукає де йому добре та безпечніше ).Хіба ж це погано?)
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14.07.2023 18:07 Ответить
Та ні. Для вас це нормально. Слава Богу мій син повернеться у неділю. God Bless America.
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14.07.2023 18:48 Ответить
👍👍👍
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14.07.2023 19:07 Ответить
"бога " нема, не було, не буде.
просто лицемірство прикриття "богом" БУДЬ-ЧОГО.
я ок шо там так прийнято, але реально, якщо ти хоч трошки логічно мислиш, то про "бога" хіба тут і прочих форумах базариш.... ну, я не знаю, не особливо приємно читати від адекватного мужика про "Бога". якось тупо шолі.
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14.07.2023 20:15 Ответить
ЯКЩО ТИ КАЖЕШЬ ЩО БОГА НЕМА ТО НЕМАЄ І ТЕБЕ ЯК ЛЮДИНИ . І ЯКЩО ТИ ХОЧ ТРІШЕЧКИ ЛОГІЧНО МИСЛИШ ТО Б ЗНАВ ЩО БОГ НАС СТВОРИВ І ВЧИТЬ НАС БУТИ ЛЮДЬМИ. А ТЕ ЩО ПОПИ НАМ СТВОРИЛИ ІНШОГО БОГА ЦЕ ІНША СПРАВА. ТОМУ І КАЖУ - ЯКЩО ТИ ХОТЬ ТРІШЕЧКИ ДУМАЄШ.
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15.07.2023 05:17 Ответить
дивись, наприклад той, кому ти довіряєш, ну там мати напр., каже тобі - Я тепер всьо знаю і зараз тобі скажу чи є т.з. "бог". Але умова - ти стрибаєш у прірву, якщо є "бог", то будеш врятований і отримаєш мільйон євро, а якщо нема = гудбай вася.
Гей, куди ти тікаєш? а як же мільйон євро?
ти поняв нє? всі віруни - лицеміри. з важним виглядом мукають про Зевса чи шо там зараз головне, а якщо довести = обсераются і смішно проклинають
Сталіна теж проклинали, ну і? мирно собі здох від обжиралова, а не від завивань опущених попів і недоморених рабів
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15.07.2023 07:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=r1b-kpZVqas Manus McCaffrey. WOUNDED BY ARTILLERY IN UKRAINE COMBAT. - YouTube
Подивись інтерв'ю колеги мого сина, "отдихающій мужчінка", можливо щось у тоїх поняттях зміниться (хоча сумніваюсь)
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15.07.2023 14:35 Ответить
Отдихайющій мужчінка,годі вже ховатись за спиною власного сина,та його колегі ).Будьте вже нарешті Чоловіком, Історична Батьківщина,яка потребує таких патріотів як ви, чекає на вас.І доречі,в Україні можна жити і не будучи її громадянином,так що годі вже висмоктувати з пальця надумані причини,щоб сюди не їхати)
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15.07.2023 14:48 Ответить
Я буду першим же на фроні одразу після тебе. За сина я не ховаюсь, а пишаюсь ним, що не зможуть зробити твої нащадки (тобі ж не 65, як мені. Ти ж значно молодший)
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15.07.2023 14:52 Ответить
на травичці загорати,-це ж не в окопі .треба тікать.а шушера ще й підтримує цих "захистників".
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14.07.2023 14:51 Ответить
Желающих воевать за последнего деда в последней деревне осталось немного похоже...
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14.07.2023 14:51 Ответить
Это твой вывод (на основе одного видео и комментариев десятка троллей и сцикунов) или твое давнишнее желание?
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14.07.2023 14:57 Ответить
Чого вони за ним ганялися?Може хлопець хворий?Може у нього гостра алергія на снайперів,як у Лисого?
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14.07.2023 14:55 Ответить
якщо дійсно хворий, то чого тікає? В нього ж є білий квиток, він не підлягає призиву. А може його хвороба називається хитрожопість?
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14.07.2023 17:03 Ответить
Киця,у тебе молоко збігло.
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14.07.2023 18:41 Ответить
Стрільба по ногах спрацює,але ненадовго,бо в принципі, черга по ногах-то не 100% гарантія ампутації нижніх кінцівок,як у разі підриві на міні.А після того-до армії точно не візьмут ).
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14.07.2023 15:04 Ответить
А того хто стреляв точно посадять...
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14.07.2023 18:31 Ответить
Позорисько. Повний треш, зелене гімно робить все як на москальщині.
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14.07.2023 15:09 Ответить
Ну... позеленіли херої.
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14.07.2023 15:16 Ответить
Плачу семье любого сына депутата ВС Украины 10(десять) тысяч долларов, если он пойдет служить в ВСУ и окажется на передке. Телефон мой есть у руководства сайта. Спешите получить, только одна выплата
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14.07.2023 15:31 Ответить
Это как бомжу в Риме дать один евроцент. Невзоров говорит шо даже бомж-инвалид чудесно исцелится и набросится на такого обидчика с крепкими кулачищами
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15.07.2023 08:00 Ответить
Капец тобі тупа курка буде коли прийдуть кацапи і почнуть сувати свої *** у всі твої дірки.
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14.07.2023 15:40 Ответить
Тєма цицьок не розкрита...
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14.07.2023 15:41 Ответить
Такое впечатление создаётся, что это съёмка псевдодокументальной хроники, тупая постановка, с целью дискридитации всего.
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14.07.2023 15:51 Ответить
а, ок, тожё так думаю что грёбут вёздё тожё постановочно.
ты сам то гдё то?
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14.07.2023 21:08 Ответить
Центральная Украина.
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14.07.2023 22:37 Ответить
Якщо вже всім чоловікам іти воювать то всім, чиновник, суддя прокурор, налоговик , електрик чи сантехнікк.
Є ті хто зможе воювать , а є ті хто ніяк нездатен. Льотчиком не всім дано буть , чи водолазом.
Одних гребуть як козлів на убой , іншим все пох... 30 000грн жмоти хер добавлять. З зсу по пораненню хер звільнять. Хочуть щоб ті хто вижива за копійки , кинули родину і пішли на убой?
То кацап тупий піде черз борги життя віддасть. То їм хоч якось платять.
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14.07.2023 16:00 Ответить
не буде дивиною, коли при появі на горизонті отих мордатих і череватих служак рєзніка люди почнуть відкривати упереджувальний вогонь.
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14.07.2023 16:01 Ответить
Москвоязичні відпочивачі які і стимулювали московською мовою апелюють до закону. Вам бидлоті говорили що після московської мови ідуть їхні танки. Не доходить, то тепер ідіть воюйте проти москаля.
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14.07.2023 16:06 Ответить
Пані,саме "москвоязичне бидло" створило перші добробати у 2014,та врятували цю країну.І зараз,як мінімум 50% в ЗСУ,що на фронті- з російськомовних регіонів,де їх батьки та родини спілкуються у побиті російською.
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14.07.2023 16:15 Ответить
А після мадярської що буде їхати ?
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14.07.2023 21:32 Ответить
Нет, сначала появляются такие уроды, как ты, которых цитируют российские пропагандисты, обвиняя украинцев в нацизме и ущемлении русского языка. И призывают нарушать закон.

А надо жить по закону: В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Так в Конституции записано.
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14.07.2023 21:39 Ответить
ты понимаешь ли, заком может в Канаде - туда не придут британцы и не скажут - вы британский народ, братья, - и не будут бомбить.
так что ты зря обосрал человека, желчный ты малорос. и да, мне лучше бы страна из 5 областей(я не говорю что быдла мало в Франике, может больше чем в Виннице), но без таких как ты, ибо именно таких как ты "защищать" приходят орки.
пропагандюги даже ..... Зелю обвиняют в ....... "нацизме"
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15.07.2023 08:07 Ответить
Там вояк на цілий взвод, нафіга їх стільки???
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14.07.2023 16:17 Ответить
Это просто позор!
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14.07.2023 16:26 Ответить
А потом кацапы раздувают пропаганду, что у нас тут полный п..ц, и мол, "последних инвалидов на убой гонят"..
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14.07.2023 16:39 Ответить
Воякі недоношені! Ні мозгів ні розуму. Захисники, тьху! Замість того, щоб захищати того громадянина, вони його за ноги руки і давай воюй. Ска, я просто холодний з цих даунів. Ні честі ні гідності. ФУ.
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14.07.2023 17:26 Ответить
А 95квартал не ловлять з автоматами, хоча їх треба було ловити першими.
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14.07.2023 17:29 Ответить
Я ж говорив що таке буде якщо сцикуни будуть втікати від повісток
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14.07.2023 18:10 Ответить
Ну не хочуть,сцикуни воювати за тебе,поки ти у Львові сидиш,та на Цензорі "воюєш"))
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14.07.2023 18:47 Ответить
Я теж служу так що не *****
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14.07.2023 21:33 Ответить
Ти? служиш? А клавіатурою стріляєш і окопи риєш? ****** задушевний ти, а не воїн.
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15.07.2023 18:26 Ответить
Жесть, окружили и стреляют по ногам!

Ну зачем по ногам? Надо стрелять в голову, раз бегает от военкомата!

Зачем стране такие граждане, которые не хотят её защищать?
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14.07.2023 19:15 Ответить
Не хочеш нікого вбивати - сідаєш на 3 роки реального строку у в'язницю, намагаєшся вбити невинну людину з 5 амбалами - "проводиться перевірка", жодних кримінальних справ не відкрито. Дивись не переплутай!
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14.07.2023 19:22 Ответить
Корупцію побороти можна, а гідність потрібно народитись з нею !! Тому нам цивілізований світ і дулі дає по всім фронтам. Вони нерозуміють кого мають прийняти в свою сімʼю орків чи українців
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14.07.2023 19:35 Ответить
Вельми влучно ! Це ж не нквд якесь ? А бити лижачу людину табуном, то ЩО ТАКЕ ! Це Європейські цінності, чи азіатські...???
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14.07.2023 20:07 Ответить
Надо было не снимать на расстоянии ,а подойти к ним с камерой в морду.
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14.07.2023 21:42 Ответить
Ну хорошо, тупая овца со своим "капецом" ужасно возмущена, а почему никто не возмущается, что здоровый лоб бегает от повестки? Кто должен служить в ВСУ? Салливан, как тут на соседней ветке одна дура сказала? Люди еще не поняли, что речь идет о выживании страны и нации? Пусть воюет Мыкола с села, он же дурной?
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15.07.2023 00:31 Ответить
"Мужчіни" зараз не на пляжі, а на війні боронять Україну від окупантів. Або працюють на Перемогу! А істоти з первинними статевими ознаками чоловіків, які бігають від поісток, нехай сидять по горищах.
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17.07.2023 10:09 Ответить
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