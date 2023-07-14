"Стреляй по ногам!": в Днепре "вручали повестку" со стрельбой в воздух. Полиция начала проверку. ВИДЕО
В соцсетях опубликовано видео, на котором люди в военной форме преследуют мужчину, применяют к нему силу и стреляют в воздух. Полиция начала проверку.
Видео было опубликовано в паблике ХДнепр, сообщает Цензор.НЕТ.
На нем видно, как несколько мужчин в военной форме преследуют еще одного человека. Они кричат "стреляй по ногам" и требуют от него лечь на землю. Человек в ответ спрашивает "А чего вы за мной бегали?" и призывает вызвать полицию.
Женщина, которая снимала видео, говорит, что люди в форме избили мужчину.
Представитель Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская сказала в комментарии Украинской правде, что полиция зарегистрировала материал. В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают участников происшествия.
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до речі, без приколу - ти, чи я - переносимся в Єгипет = що ми б там тим людям допомогли, ну типу (ми знємо айфон)
я то таке подумав ше давно, реально, навіть фільм треба зробити - тіпа бик з 21-го століття переноситься туди і ...... і він нічо не може.
от реально тупо - ти чи я тупо скажемо - бе-бе-бе, а у нас були фйфон..(і мовчимо бо спалять як єретиків"", те ж саме і у Франції)
прикол, пожалуй? те
прикол. реально
до речі вроді фільм чи серіал шото там мельком я читав десь, шото таке тіпа вроді би знімали?
"Вот я так подумал… У меня никаких навыков нет, ничего… Вот я пошел. В первый же день меня ловит снайпер и стреляет… И чем я помог стране? Ничем. Только тем, что хейтеры будут хайповать на этом и говорить: "Слава богу, он умер!" Нет, я пока не собираюсь", - сказал Кошевой.
просто лицемірство прикриття "богом" БУДЬ-ЧОГО.
я ок шо там так прийнято, але реально, якщо ти хоч трошки логічно мислиш, то про "бога" хіба тут і прочих форумах базариш.... ну, я не знаю, не особливо приємно читати від адекватного мужика про "Бога". якось тупо шолі.
Гей, куди ти тікаєш? а як же мільйон євро?
ти поняв нє? всі віруни - лицеміри. з важним виглядом мукають про Зевса чи шо там зараз головне, а якщо довести = обсераются і смішно проклинають
Сталіна теж проклинали, ну і? мирно собі здох від обжиралова, а не від завивань опущених попів і недоморених рабів
Подивись інтерв'ю колеги мого сина, "отдихающій мужчінка", можливо щось у тоїх поняттях зміниться (хоча сумніваюсь)
ты сам то гдё то?
Є ті хто зможе воювать , а є ті хто ніяк нездатен. Льотчиком не всім дано буть , чи водолазом.
Одних гребуть як козлів на убой , іншим все пох... 30 000грн жмоти хер добавлять. З зсу по пораненню хер звільнять. Хочуть щоб ті хто вижива за копійки , кинули родину і пішли на убой?
То кацап тупий піде черз борги життя віддасть. То їм хоч якось платять.
А надо жить по закону: В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Так в Конституции записано.
так что ты зря обосрал человека, желчный ты малорос. и да, мне лучше бы страна из 5 областей(я не говорю что быдла мало в Франике, может больше чем в Виннице), но без таких как ты, ибо именно таких как ты "защищать" приходят орки.
пропагандюги даже ..... Зелю обвиняют в ....... "нацизме"
Ну зачем по ногам? Надо стрелять в голову, раз бегает от военкомата!
Зачем стране такие граждане, которые не хотят её защищать?