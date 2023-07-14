Пылающий танкист-оккупант бегает вокруг своего танка, в котором начинает детонировать боекомплект. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили вражеский танк в бою у Курдюмовки вблизи Бахмута.
Видеозапись, на которой горящий танкист-оккупант бегает вокруг своего танка, в котором начинает детонировать боекомплект, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Еще один сгорел за Путина. На видео российский танкист наматывает круги, пытаясь потушить на себе огонь, но безуспешно. Пока оккупант суетился и догорал, его танк Т-80, подбитый FPV-дроном с боекомплектом от ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, не менее феерически вспыхнул в результате детонации боекомплекта. Файер-шоу снято ударной группой "Асгард" подразделения аэроразведки "Очі" под Бахмутом в районе Курдюмовки", - отмечает в комментарии Бутусов.
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Наверное о-о-очень сильный шамаш, раз без бубна (предположение)
Тепер його будуть їсти коти і собаки
Така в кацапів смерть здохнути не за захист батьківщини а а шляхом вторгнення до іншої країни через політичні переконання пердуна маразматика
Путлера
мехвод звісно постійно у маслі але не до такої ж степені, хоча цілком можливо то "здетонувала" пляшка бояри яку мехвод приймав для корекції курсу.
п.с. І знову дрон за +-500 уе спалив танк за млн.
Що смерть обом, він точно знає.
Немає співчуття, а сміх,
За смертю біля танка біг.
Хай потім не кажуть, що у нас поганий "сервіс"...
Трудові резерви!
А Спартак біжить?
Всі біжать!
-Ні...
- Ну так подивіться!
Ну, а мені це по приколу: дивиться, як кацапи бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся.