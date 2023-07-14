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Во Львове заблокировали канал сбыта кокаина из Эквадора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители ликвидировали во Львове наркотрафик из Эквадора: во Львове заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина.

Об этом сообщили в Национальной полиции, Офисе генпрокурора и Государственном бюро расследований, сообщает Цензор.НЕТ.

Участники наркогруппировки нелегально привозили в Украину эквадорский кокаин из стран Европы и распространяли его через проверенных дилеров оптовыми партиями.

Одного из участников группировки - бывшего полицейского - задержали при получении 135 000 долларов США в обмен более чем на 3 килограмма наркотика.

"К преступлению оказался причастен 42-летний житель Львовщины, который до 2021 года проходил службу в должности участкового офицера полиции. Он вместе с заговорщиками, среди которых - гражданские лица и служащие таможенных постов - получал от иностранных наркодельцов "товар" и реализовывал его через отлаженную сеть сбыта", - говорится в сообщении Нацполиции.

"В организованную преступную группу кроме правоохранителя входили должностные лица таможенных органов и граждане некоторых стран ЕС", - добавили в ГБР.

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До войны кокаин завозили через Одессу и прятали в специальном тайнике в одном из контейнеров в порту. Из-за войны этот канал перестал существовать. Наркодельцы создали новый путь поставки через границу с Польшей.

Кокаин продавали брикетами. Один килограмм стоил 45 тыс. долларов США.

Бывший полицейский был задержан. Ему сообщили о подозрении в торговле наркотиками. Наказание за такое преступление - до 12 лет за решеткой.

Сейчас следователи устанавливают других лиц, причастных к торговле наркотиками.

Во Львове заблокировали канал сбыта кокаина из Эквадора 01
Во Львове заблокировали канал сбыта кокаина из Эквадора 02
Во Львове заблокировали канал сбыта кокаина из Эквадора 03
Во Львове заблокировали канал сбыта кокаина из Эквадора 04
Во Львове заблокировали канал сбыта кокаина из Эквадора 05
Во Львове заблокировали канал сбыта кокаина из Эквадора 06
Во Львове заблокировали канал сбыта кокаина из Эквадора 07
Во Львове заблокировали канал сбыта кокаина из Эквадора 08
Во Львове заблокировали канал сбыта кокаина из Эквадора 09
Во Львове заблокировали канал сбыта кокаина из Эквадора 10
Во Львове заблокировали канал сбыта кокаина из Эквадора 11
Во Львове заблокировали канал сбыта кокаина из Эквадора 12
Во Львове заблокировали канал сбыта кокаина из Эквадора 13

Автор: 

Львов (4603) Нацполиция (16603) борьба с наркотиками (137) Офис Генпрокурора (2518)


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Топ комментарии
+7
Ну як завжди. Мимо ментів такі діла не проходять.
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14.07.2023 14:40 Ответить
+3
І, звісно ж, менти проти легалізації марихуани - навіть медичної!
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14.07.2023 14:53 Ответить
+2
Колишній він з завтрашьног чи з учорашьного числа?
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14.07.2023 14:38 Ответить
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Колишній він з завтрашьног чи з учорашьного числа?
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14.07.2023 14:38 Ответить
Ну як завжди. Мимо ментів такі діла не проходять.
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14.07.2023 14:40 Ответить
І, звісно ж, менти проти легалізації марихуани - навіть медичної!
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14.07.2023 14:53 Ответить
а оці службовці митних постів, їх хоч знайдуть? просто цікаво? один гвинтик затримали, звичайно відпустять під заставу, але канал буде існувати й надалі, так канал не ліквідують, потрібні зусилля обох країн, а може йбільше й одночасно треба затримувати всіх, або майже всіх...
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14.07.2023 14:40 Ответить
Апять дадут убєжать-а патом будут бєгать і іскать...
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14.07.2023 14:44 Ответить
За арештовані гроші підкупити пару дронів хлопцям на передову.
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14.07.2023 14:44 Ответить
потрусите львовское мрэо
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14.07.2023 15:48 Ответить
потрусите погранцов и таможеников рава-русский переход
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14.07.2023 15:50 Ответить
Ну хай наші *мухтари*і *рекси* продажні,але ж у поляків. що нема собачок яку чують *коку*.
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14.07.2023 15:57 Ответить
Поліція там пов'язана з криміналом.
Нам у центрі Львова вдень вибили скло в машині,забрали барсетку,поки ми пили каву в кафе.Після того,як ми написали заяву в поліції,через день нам зателефонували і потребували викуп за документи....
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14.07.2023 17:39 Ответить
не доїхали до банкової ?
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14.07.2023 19:14 Ответить
 
 