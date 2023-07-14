Во Львове заблокировали канал сбыта кокаина из Эквадора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохранители ликвидировали во Львове наркотрафик из Эквадора: во Львове заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина.
Об этом сообщили в Национальной полиции, Офисе генпрокурора и Государственном бюро расследований, сообщает Цензор.НЕТ.
Участники наркогруппировки нелегально привозили в Украину эквадорский кокаин из стран Европы и распространяли его через проверенных дилеров оптовыми партиями.
Одного из участников группировки - бывшего полицейского - задержали при получении 135 000 долларов США в обмен более чем на 3 килограмма наркотика.
"К преступлению оказался причастен 42-летний житель Львовщины, который до 2021 года проходил службу в должности участкового офицера полиции. Он вместе с заговорщиками, среди которых - гражданские лица и служащие таможенных постов - получал от иностранных наркодельцов "товар" и реализовывал его через отлаженную сеть сбыта", - говорится в сообщении Нацполиции.
"В организованную преступную группу кроме правоохранителя входили должностные лица таможенных органов и граждане некоторых стран ЕС", - добавили в ГБР.
До войны кокаин завозили через Одессу и прятали в специальном тайнике в одном из контейнеров в порту. Из-за войны этот канал перестал существовать. Наркодельцы создали новый путь поставки через границу с Польшей.
Кокаин продавали брикетами. Один килограмм стоил 45 тыс. долларов США.
Бывший полицейский был задержан. Ему сообщили о подозрении в торговле наркотиками. Наказание за такое преступление - до 12 лет за решеткой.
Сейчас следователи устанавливают других лиц, причастных к торговле наркотиками.
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Нам у центрі Львова вдень вибили скло в машині,забрали барсетку,поки ми пили каву в кафе.Після того,як ми написали заяву в поліції,через день нам зателефонували і потребували викуп за документи....