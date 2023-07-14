Юрий Луценко: В тюрьме я понял, что концентрация бандитов там меньше, чем в зале Верховной Рады. ВИДЕО
Юрий Луценко уверен, что Украина победит врага, если будет оставаться единой, а руководство государства будет ставить в приоритет оборону, а не политику.
Об этом – в новом выпуске программы "Захист", а также о том, можно было избежать большой войны, о разминировании Чонгара, о службе в горячих точках, политических играх, мечтах после победы, и почему из политики невозможно уйти.
Топ комментарии
+21 Oleksiy Tym
показать весь комментарий14.07.2023 15:04 Ответить Ссылка
+16 Ron Ma #421356
показать весь комментарий14.07.2023 15:07 Ответить Ссылка
+15 Vladimir Pavlovich
показать весь комментарий14.07.2023 15:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і ви б вибрав друге.
бо там ше санітари існують, котрі би просто тобі дали б п.зди.
Робіть переоцінку.
НІ ОДНОЇ СПРАВИ НЕ ДОВЕДЕНО ДО СУДУ . Дали можливість втекти всім антимайданівцям . А памʼятаєте весілля сина його ? Гнати ЇХ В ШИЮ - старих комсомольців , старих комуністів .
Вони знову шукають способи пропхатися .
Тільки ті які воювали по справжньому ВПЕРЕД
\\\\\\Святкування весілля сина генерального прокурора Юрія Луценка Олександра обслуговували службові автомобілі генеральної прокуратури, активну участь в організації свята взяли працівники Управління державної охорони. Про це йдеться у матеріалі https://www.radiosvoboda.org/a/28749304.html «Весілля по-генпрокурорськи» , під час зйомок якого журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») зазнали нападу з боку працівників УДО.\\\\\\\
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28749597.html
класно у нас любл*ть таких кумирчиків. ой, він же сидів. угу, так і Сявченко сиділа. ну і Юлічка.
я би тоже так посидів. Єрмака так само би облизали, якщо би посидів як Зайцева
тут 95% так не живуть як вона "сидить"
Кого посадив цей пиз....ун луценко коли був прокурором ?!
кусок лайна петров чи іванов, спершу говорить - "я не знаю хто такий Шапошников" - а потім "я читаю пости Шапошникова". Тобто прямо тупо і нагло
збрехавнавішав лапшу на вуха бидла
але Луценко нахер йшов? якщо хворий, то кому круто буде шоб ше дивитись за "побратимом" таким?
я вон дідок і якщо піду то мені треба раба шоб підтримував мене - тоже буду героєм? чи може "ге"... ну так далі.