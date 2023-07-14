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Юрий Луценко: В тюрьме я понял, что концентрация бандитов там меньше, чем в зале Верховной Рады. ВИДЕО

Юрий Луценко уверен, что Украина победит врага, если будет оставаться единой, а руководство государства будет ставить в приоритет оборону, а не политику.

Об этом – в новом выпуске программы "Захист", а также о том, можно было избежать большой войны, о разминировании Чонгара, о службе в горячих точках, политических играх, мечтах после победы, и почему из политики невозможно уйти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зачем было идти в ВСУ, если рак. Многие люди не могут уволиться, имея инвалидность первой группы, - Слуга народа Безуглая о Юрии Луценко

Автор: 

Луценко Юрий (7719)


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Топ комментарии
+21
так Юрій же потім прокурором був - багатьох посадив?
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14.07.2023 15:04 Ответить
+16
Тю який нерозумний Льоха,на цьому сайті є інформація,що Луценко,коли був прокурором,за корупцію більше 2000 бандитів посадив.Введи тег корупція і переглянь повідомлення з 2017 по 2019 роки
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14.07.2023 15:07 Ответить
+15
Юрчик ти сам такий і багатство твоє звідти...
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14.07.2023 15:11 Ответить
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йой,сміт,невже в тебе так серйозно,що аж намордник на югусміта надягати!!!Сміт,співчуваю,тепер вірю,що ти скоїв той дебош у Франкфурті-на-Дніпрі
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14.07.2023 20:32 Ответить
ясно шо був би я лікарем, то Вам би особисто запропонував - або інтернет, або непройдені процедури.
і ви б вибрав друге.
бо там ше санітари існують, котрі би просто тобі дали б п.зди.
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14.07.2023 20:41 Ответить
але ти,сміт,наразі не лікар.а пацієнт,тому не рипайся,а приймай уколи як належне
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14.07.2023 21:21 Ответить
Рон Ма,ти ж повторюєшся....2000 корупціонерів-це включаючи сторожа біля клуні,який з пляшку,дозволив кумі взяти мішок грісу свині...Може Бойка -за вишки потурбував?
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14.07.2023 18:35 Ответить
але знаходяться такі тупі,що розпитують:адеморе
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14.07.2023 20:03 Ответить
👍
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14.07.2023 15:35 Ответить
Ніколи не був прихильником екс-прокурора Ю Луценко, але зараз він влучив у "10".
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14.07.2023 15:37 Ответить
Чмо воно. Недолуге чмо, яке зганьбило Україну у аеропорті Франкфурту. КРАПКА. Хоча ще від нього лайна текло КАНАЛІЗАЦІЄЮ. Прокуратура ним взагали нижче плінтуса "опущена", витягло над Прокуратурою адвокатуру...
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14.07.2023 16:05 Ответить
Ти про зеленського--так,я погоджуюсь,зеля чмо
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14.07.2023 16:12 Ответить
Ти про Франкфурт "не чув"? Чи "ну і шо?"? Ти вкурсі, що главпрокурор тільки підписи ставить? Я ОСОБИСТО зустрічався з каґтавим чмом вочкулярним. Зеля ще пацан у порівнянні з рівненським ГЛИСТОМ, який чомусь свою "батьківщину" не зачистив від бурштинових копачів. Чи ти й про це "не чув"? Тоді тебе правильно сварять. Образ не вживають, просто констатують реальність...
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14.07.2023 16:33 Ответить
Ну і які в тебе враження від зеленського,якщо ти особисто з тим чмом зустрічався?Про що говорили?
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14.07.2023 16:35 Ответить
Та я зрозумів,що про зеліка.І про що ти з зеленським розмовляв??
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14.07.2023 16:45 Ответить
Ви поставили КРАПКУ. І що з того? Є люди, що знають його по фронту. До них більше довіри.
Робіть переоцінку.
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15.07.2023 03:34 Ответить
ДЕ тоті "люди"??? Мене квартал тому ЗАІПАЛИ питаннями, як шукати тото каґтаве щуриско!
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17.07.2023 12:22 Ответить
Луценко три роки отримав від банди Индюковичу,Юля Воломирна теж...Донецкі чуваки не бандити були,а рехВорматори Мали Стоматолога...
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14.07.2023 15:45 Ответить
За оцінками американців він був найбільш корумпованим міністром .
НІ ОДНОЇ СПРАВИ НЕ ДОВЕДЕНО ДО СУДУ . Дали можливість втекти всім антимайданівцям . А памʼятаєте весілля сина його ? Гнати ЇХ В ШИЮ - старих комсомольців , старих комуністів .
Вони знову шукають способи пропхатися .
Тільки ті які воювали по справжньому ВПЕРЕД
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14.07.2023 15:50 Ответить
о, пошукав

\\\\\\Святкування весілля сина генерального прокурора Юрія Луценка Олександра обслуговували службові автомобілі генеральної прокуратури, активну участь в організації свята взяли працівники Управління державної охорони. Про це йдеться у матеріалі https://www.radiosvoboda.org/a/28749304.html «Весілля по-генпрокурорськи» , під час зйомок якого журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») зазнали нападу з боку працівників УДО.\\\\\\\

https://www.radiosvoboda.org/a/news/28749597.html

класно у нас любл*ть таких кумирчиків. ой, він же сидів. угу, так і Сявченко сиділа. ну і Юлічка.
я би тоже так посидів. Єрмака так само би облизали, якщо би посидів як Зайцева
тут 95% так не живуть як вона "сидить"
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14.07.2023 15:59 Ответить
Повоюйте, як Луценко воював, - Станете Кумирищем!
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15.07.2023 03:28 Ответить
Обливати лайном своїх (публічно) щоб прийти до корита-їхній споконвічний метод.Хуцпа для гоїв-спосіб життя. "роде зміїний і батько ваш сатана" (Біблія-Ісус).
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14.07.2023 16:17 Ответить
Напевно це єдине в чому, я погоджуюся з Луценком, але так. У верховний раді справді більше злочинців ніж у в'язницях, при чому як в теперішньому складі, так і в минулому частина з яких пролізла і в цю. Я вже нічого не кажу про ради до того ригів, комуняк й іншу опзжешну мерзоту. А так забув, звісно юля темошенко, як казав Карась: ''... ця аферистка, фігура дійсно галактичних масштабів але точно не та людина, яка має бути допущена до управління державою.''
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14.07.2023 17:31 Ответить
Пиз.........................ун ти луценко!
Кого посадив цей пиз....ун луценко коли був прокурором ?!
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14.07.2023 17:41 Ответить
Ну от,знову питання адеморе.Тут же,на сайті,докладно висвітлювалася його робота.Я вже задовбався повторювати кількість засуджених хапуг
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14.07.2023 20:02 Ответить
Про бляху-муху та синів нічого не казав?
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14.07.2023 17:51 Ответить
Судячи по кількості зе-покидьків, яке кублиться тут та кидає лайном в Луценка, каже про те, що підготовка до виборів в ОП вже почалась. Так, саме зараз, поки всій країні "не на часі", поки хтось воює, хтось ховає своїх близьких, хтось волонтерить та збирає кошти на ЗСУ, які розмародерила офісна влада, хтось виживає щоб не закрити своє підприємство, втримати робітників та платити податки, так ось поки всьому народу "не на часі", зе-покидьки спустили своїх шавок-тролів не на своїх посіпак-ОПЗЖешників, не на своїх корумпованих промоскальських "слуг кремля", не на свій "батальон Монако", де зараз Трубіцин та інші "слуги", ні, вся ця свора спущена на Луценка, який міг спокійно сидіти вдома після 24.02.22., бо онкохворий. Він цим не скористався та пішов у військо. І що ми бачимо? Купи лайна та бруду, яке ллється на всіх, хто представляє опозиційних політиків, особливо тих, хто воює. Бо промоскальська офісна шобла кидає лайном не лише в Луценка, офісна шавка пропагандиська шлюха Пєтров, ображав та поливав лайном Олега Барну, який загинув на фронті у квітні цього року, Пєтров називав Барну "орком" та казав, що Барна гірше російського солдата... Запам"ятайте, курви, війна скінчиться і всім вам, виродки, від преЗЕдента-кватника, до останнього подолячого троля прийдеться відповідати. Бо всі ви, хто свідомо, хто по тупоумію, працюєте проти Украхни та українського народу, коли поливаєте лайном наших захисників.
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14.07.2023 18:05 Ответить
Мудрий нарід має страждати і надалі. Доля така.
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14.07.2023 18:39 Ответить
яка ж погань оті іванов-петров, Шапошников ролик має де опускає цих мерзотників.
кусок лайна петров чи іванов, спершу говорить - "я не знаю хто такий Шапошников" - а потім "я читаю пости Шапошникова". Тобто прямо тупо і нагло збрехав навішав лапшу на вуха бидла

але Луценко нахер йшов? якщо хворий, то кому круто буде шоб ше дивитись за "побратимом" таким?
я вон дідок і якщо піду то мені треба раба шоб підтримував мене - тоже буду героєм? чи може "ге"... ну так далі.
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15.07.2023 08:18 Ответить
Кидають в каґтаве щуриско його власним лайном, яким воно загадило ОВС й Прокуратуру!
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17.07.2023 12:23 Ответить
Будемо боротися за єдність, поки від неї не залишиться ні цеглини?
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14.07.2023 18:20 Ответить
Как сидел всё видел,как генпрокурором назначили,сразу ослеп.)))
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14.07.2023 21:08 Ответить
Фантом,ти брехло,сліпі на фронті розвідкою не займаються!!!!!!!!!!!!!
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14.07.2023 21:23 Ответить
Котлеты отдельно,мухи отдельно.Он на фронте генпрокурором был?
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14.07.2023 21:25 Ответить
Він не сліпий
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14.07.2023 21:28 Ответить
А Ви не посиділи "в разведке"? Покажіть відосик, Goodman!
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15.07.2023 02:55 Ответить
Колись брали інтерв'ю у Юрія Луценко, на запитання, чого ви не посадили тих про кого говорили. Відповідь була такою, Ющенко мене попередив, хто виходить з кабінету Ющенко того не чіпати.
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14.07.2023 23:29 Ответить
--- В ТЮРЬМІ ВІН ЗРОЗУМІВ ЩО КРАСТИ ТРЕБА БІЛЬШЕ І НЕ ЧІПАТИ ТАКИХ ЯК І ВІН ЗЛОДІЇВ !
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15.07.2023 04:18 Ответить
Ви красиво розповідаєте, але... Але коли Ви були генпрокурором ми до Вас зверталися щодо корумпованих Херсонських прокурорів Чемериса та Юрченка, ті їми фабрикованої справи. Але Ви нічого не зробили, Ви з ними грали у мініфутбол і фотографувалися. Врешті решт витрачено багато часу і справа виграна, тобто ВИПРАВДУВАЛЬНИЙ ВИРОК був. Гралося Вам як, добре?
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16.07.2023 12:38 Ответить
Та падла воно. Дике й дифіцитне! Найсмішніше - почало пістолі вручати нагородами, а першому - СОБІ!!! Міністр? Нарцис!
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17.07.2023 12:24 Ответить
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