Российский минометчик бросает мину в ствол миномета хвостовиком вверх: "За нас и за спецназ!". ВИДЕО
Российский оккупант из минометного расчета дважды пытался вбросить мину в ствол миномета вверх хвостовиком.
Как сообщает Цензор.НЕТ, при этом вражеский минометчик выкрикивал "За нас и за спецназ!".
Топ комментарии
+73 alex petrivskiy
показать весь комментарий14.07.2023 16:01 Ответить Ссылка
+58 albano miner
показать весь комментарий14.07.2023 16:00 Ответить Ссылка
+49 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий14.07.2023 16:01 Ответить Ссылка
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"За спецнац... и за себя, дебильного !"
Спец по глотанию стекломоя.
Він, можна сказати, ніс добро в маси, а його так "іді отсюда.."
В росєє.
Після прижєна.
Аби ще *******, але тоді не булоб відео
1) россияне такие лохи, что в обед 24 февраля 22 года были уже в херсоне
2) Контрнаступ йде не так швидко, як хотілося б. Росіяни потужно підготувалися, - генерал Тарнавський
То, что видос может оказаться постановкой для Тик-Тока смеха ради - вполне допускаю.
А может и не оказаться постановкой - то видео, где пьяный русак на своих позициях смеха ради кидает гранату и она рекошетит от дерева обратно, на подобное может намекать. Особого ума в глубинном русском народе искать не нужно.
Молдова, ау, кто у вас лидар = урра, пуукин, пукин, пукин!!!
ну а во Лвове кава по 15 срублей.
и да, это точно, ибо такого ...... прямо как будто в аквариуме все мы, смешно просто что натворили что те, что наши.(наши = "политики")
- А *****?!
потому что в Херсон они заехали - можешь посмотреть - орк уснул в крыму а в Херсоне опохмелился.
а на Донбассе как то ТВОИМ пацанчикам не фартануло, орк.(там по ним СТРЕЛЯЛИ!!!1111 (помнишь твой фильм - че случилось и штаны грязные? = Стрелялы))
я говорю что если бы встретили как полагается, то ваши бы и на Крыме щал грызли лапти.
недооценивать это = ватники говно. А реально - говно ватники.. Не перепутинопутай.ТЕ
так шо.... схаваем - "позвонил кто-то и кое-кто пошел и разминировал и выгнал бригаду и вообще пошли вы подальше, под.пись"
что за бред?
Вот только опять порохоботы помешали! Порошенко снова все планы ***** поломал!
Что этот хотел и сделать - ударить ее взрывателем!
При стрельбе на ходу и заряжать приходится на ходу. Когда танк (в котором внутри довольно тесно) качает, то есть опасность ударить капсюль об какую-нибудь выпирающую железяку и он может сработать. А вот взрыватель этого не боится. Его нужно достаточно сильно потревожить чтобы он сработал.
чёго нё йо-кнул, грамотёй?
в слове "ее" надо же аж две недобуквы впихнуть, нёт?
не треба з ворога робити дебілів. сотні років кошмарять всю Європу. дебіли?Не не думаю
Но вы, русские, не меньше использования прокси любите все перекручивать в свою пользу, и делать из себя жертв.
давай так, ... скажу так - мольфар казав шо нападуть.
тобто... "там написано"?
тобто, ти поняв, нє? і так і так би напали.
ну я просто так і дивлюсь, шо реально нічо не змінити було.
пойми це!
поняв, нє? дякую.
мені теж тупо це визнавати шо Аллах як задумав, так воно і буде.
Ну або не Аллах а ЗЕвс чи там Кетцалькоатль - так тобі то шо?
Ти сидиш і нічо не робиш, от і маєш то шо "большиє дяді" удумалі.
поняв, нє? дякую, "пане"
Не дали посмотреть на чайную силу ахмата ))))
Я ОЧЕНЬ расстроен...
Ты Меня что с своей мартишечной братией спутал ?))))