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Новости Видео Война
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Рота снайперов и огневой поддержки 58-й ОМПБр ищет минометчиков, снайперов, пулеметчиков и расчет ПТРК. ВИДЕО

Рота снайперов и огневой поддержки 58-й ОМПБр объявила набор минометчиков, снайперов, пулеметчиков и расчетов ПТРК.

Соответствующее видео о вакансиях опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

"Мы предлагаем: современное вооружение, современную систему управления и планирования боя, прогрессивную систему обучения и подготовки, помощь в переводе, а также групповые прогулки, экологическую пищу, экстремальные приключения, monster energy drinks. Присоединяйся", - говорится в видео.

Читайте также: Бойцы 58-й ОМБр "приземлили" вражеский БПЛА ZALA. ФОТО

Автор: 

58 отдельная мотопехотная бригада (115)


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Топ комментарии
+19
э гранатомітник абристович, навіть вже з трофейним гранатометом
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14.07.2023 23:04 Ответить
+12
А що тут коментувати?
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14.07.2023 23:43 Ответить
+9
Якщо кацапи припинять воювати - рашка не втратить жодної з її міжнародно визнаних територій.
Якщо українці припинять воювати - зникне Україна, замість того буде або друга Білорусь, де десятиліттями править васал кремля (вони ж сюди хотіли повернути януковоча), або анексовані території, як Крим. У будь-якому разі, будь-яке повстання проти влади буде жорстко придушуватись, а Україна буде змушена робити все, що хочуть кацапи, як це зараз робиться у Білорусі.

Тому кацапи воюють за #уйло і за власну примарну велич, а українці воюють за існування України взагалі.
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15.07.2023 08:43 Ответить
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э гранатомітник абристович, навіть вже з трофейним гранатометом
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14.07.2023 23:04 Ответить
він льотчик.з гранатометом і виходом у нуль.
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15.07.2023 08:15 Ответить
Рота снайперів, шукає снайперів? Не інакше, як буде батальйон)))
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14.07.2023 23:18 Ответить
Де ділися всі коментатори? Мабуть в черзі
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14.07.2023 23:33 Ответить
А що тут коментувати?
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14.07.2023 23:43 Ответить
Давно ничего не слышал про 58ю. На каком они сейчас направлении? В начале войны достойно себя показали при сдерживании пи.дарских наступлений весны-лета 2022
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14.07.2023 23:58 Ответить
То як комбати і ротні бережуть своїх солдат в 58 бригаді тут писали, і хлопців гробили і техніку, я чітав про Юрчука комбата
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15.07.2023 00:14 Ответить
Емм ... Це приватна компанія оголошує набір ??
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15.07.2023 00:40 Ответить
розумію ваш ступор...
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20.07.2023 18:43 Ответить
В ТЦК навіщо
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15.07.2023 01:21 Ответить
то було в далекому минулому,
зараз всі штатні військові вакансії заповнюються по рекламних об'явах в соц мережах!
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20.07.2023 18:38 Ответить
А вас їбееее, і вас подібних, чи це так аби пукнути,
Нормальна практика ще з чотирнадцятого року. для бажаючих йти по спеціальності
і у відповідні підрозділи.
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15.07.2023 06:59 Ответить
може МО думає що волонтери знайдуть та привезуть
явно видно що люди не хочуть воювати за підарсько9зелену владу
докерувався???
доєрмакувався???
клован, млять...
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15.07.2023 07:42 Ответить
Якщо кацапи припинять воювати - рашка не втратить жодної з її міжнародно визнаних територій.
Якщо українці припинять воювати - зникне Україна, замість того буде або друга Білорусь, де десятиліттями править васал кремля (вони ж сюди хотіли повернути януковоча), або анексовані території, як Крим. У будь-якому разі, будь-яке повстання проти влади буде жорстко придушуватись, а Україна буде змушена робити все, що хочуть кацапи, як це зараз робиться у Білорусі.

Тому кацапи воюють за #уйло і за власну примарну велич, а українці воюють за існування України взагалі.
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15.07.2023 08:43 Ответить
Господи! Люди! Ну не будьте тупими!
Війна - це втрати, і не тільки вбитими та пораненими, ще є хвороби. Особисто я, без єдиної подряпмни з 24.02.2022, вже чотири місяці на лікуванні, і прогнози непевні. На моє місце ТЦК прислав людину, так він СВД розбирав за допомогою молотка та ударної викрутки! Смішно? Та не дуже. Проблема в тому, що звільнити такого «спеца» практично неможливо. Людина тупо займає посаду, а бойової одиниці нема. Тому притомні підрозділи намагаються самі шукати спеціалістів за профілем. Он в Телеграм навіть канал вакансій є
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15.07.2023 07:58 Ответить
що ж це у вас за контора була.....де з СВД й досі воюють? цій СВД мінімум років 40?
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15.07.2023 10:22 Ответить
Щоб ти знав досі воюють. Крім того, поповненню обов'язково дадуть СВД, навіть за наявності більш продвинутих стволів. Нормальний девайс або свій, якщо боєць з досвідом, або привезе з собою після стажування за кордоном. Ну на край ще є волонтери, але вони працюють лише з профі
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15.07.2023 17:50 Ответить
Млять и максимы,и Дегтярева воюют,в марьинке у 66 бр видел максима на треноге,а под кременной видел пацанов с дегтяревыми.
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20.07.2023 18:58 Ответить
Пан Зореслав.
@Zoreslav9
·
19 лип.
В мене є давня проблема, що я багато прочитав матеріалів/книг з підготовки русні і я розумію наскільки сильні там є фахівці, а особливо, коли вперше відчув, що таке штурм підготованих бійців і отакі фото доводять це.
Сміятися з чмобіків можна весело в тилу, але не на фронті
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20.07.2023 18:44 Ответить
Это такая новая "рекрутинговая стратегия" от МО? Типа каждый сам себе набирает бойцов? Видимо сотрудники военкомата все чаще стали получать пи*ды приезжая в населенные пункты где их не ждали, и отказываются "обилечивать" прохожих.
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20.07.2023 19:20 Ответить
Багато хто тут плакався,що не беруть в ЗСУ.
Що за кордон не випускають,роботи нема..
Навіщо брехати,хаяти,слюні пускать.
Наше щастя,що в Україні є справжні мужі,які зараз стримують ворога та звільняють наші землі.
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20.07.2023 20:02 Ответить
 
 