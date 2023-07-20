Рота снайперов и огневой поддержки 58-й ОМПБр ищет минометчиков, снайперов, пулеметчиков и расчет ПТРК. ВИДЕО
Рота снайперов и огневой поддержки 58-й ОМПБр объявила набор минометчиков, снайперов, пулеметчиков и расчетов ПТРК.
Соответствующее видео о вакансиях опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
"Мы предлагаем: современное вооружение, современную систему управления и планирования боя, прогрессивную систему обучения и подготовки, помощь в переводе, а также групповые прогулки, экологическую пищу, экстремальные приключения, monster energy drinks. Присоединяйся", - говорится в видео.
Топ комментарии
+19 Гоша Фантомас #478094
показать весь комментарий14.07.2023 23:04 Ответить Ссылка
+12 Oleksii Pilevych #551217
показать весь комментарий14.07.2023 23:43 Ответить Ссылка
+9 #511418
показать весь комментарий15.07.2023 08:43 Ответить Ссылка
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зараз всі штатні військові вакансії заповнюються по рекламних об'явах в соц мережах!
Нормальна практика ще з чотирнадцятого року. для бажаючих йти по спеціальності
і у відповідні підрозділи.
явно видно що люди не хочуть воювати за підарсько9зелену владу
докерувався???
доєрмакувався???
клован, млять...
Якщо українці припинять воювати - зникне Україна, замість того буде або друга Білорусь, де десятиліттями править васал кремля (вони ж сюди хотіли повернути януковоча), або анексовані території, як Крим. У будь-якому разі, будь-яке повстання проти влади буде жорстко придушуватись, а Україна буде змушена робити все, що хочуть кацапи, як це зараз робиться у Білорусі.
Тому кацапи воюють за #уйло і за власну примарну велич, а українці воюють за існування України взагалі.
Війна - це втрати, і не тільки вбитими та пораненими, ще є хвороби. Особисто я, без єдиної подряпмни з 24.02.2022, вже чотири місяці на лікуванні, і прогнози непевні. На моє місце ТЦК прислав людину, так він СВД розбирав за допомогою молотка та ударної викрутки! Смішно? Та не дуже. Проблема в тому, що звільнити такого «спеца» практично неможливо. Людина тупо займає посаду, а бойової одиниці нема. Тому притомні підрозділи намагаються самі шукати спеціалістів за профілем. Он в Телеграм навіть канал вакансій є
@Zoreslav9
·
19 лип.
В мене є давня проблема, що я багато прочитав матеріалів/книг з підготовки русні і я розумію наскільки сильні там є фахівці, а особливо, коли вперше відчув, що таке штурм підготованих бійців і отакі фото доводять це.
Сміятися з чмобіків можна весело в тилу, але не на фронті
Що за кордон не випускають,роботи нема..
Навіщо брехати,хаяти,слюні пускать.
Наше щастя,що в Україні є справжні мужі,які зараз стримують ворога та звільняють наші землі.