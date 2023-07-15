Бронированная мостоукладочная машина "Biber" на базе "Leopard 1" отрабатывает в Украине. ВИДЕО
Во время боя мостовик может перекрывать разрезы местности, такие как водоемы и ущелья шириной до 20 метров. Также он может быть разложен в течение 2-3 минут. Мост укладывается горизонтально в свободную консоль. В отличие от других мостоукладчиков, укладывающих мосты методом ножниц, этот тип укладки имеет преимущество низкого силуэта. К тому же во время укладки экипаж остается под броневой защитой.
Видеозапись опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Топ комментарии
+10 Семен Непийпиво
показать весь комментарий15.07.2023 13:15 Ответить Ссылка
+9 Oleksa Tomakh
показать весь комментарий15.07.2023 13:05 Ответить Ссылка
+9 Сергей Гусаченко #510886
показать весь комментарий15.07.2023 13:09 Ответить Ссылка
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Дякую, німці
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