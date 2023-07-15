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Бронированная мостоукладочная машина "Biber" на базе "Leopard 1" отрабатывает в Украине. ВИДЕО

Во время боя мостовик может перекрывать разрезы местности, такие как водоемы и ущелья шириной до 20 метров. Также он может быть разложен в течение 2-3 минут. Мост укладывается горизонтально в свободную консоль. В отличие от других мостоукладчиков, укладывающих мосты методом ножниц, этот тип укладки имеет преимущество низкого силуэта. К тому же во время укладки экипаж остается под броневой защитой.

Видеозапись опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Автор: 

Украина (45040) техника (1760)


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Топ комментарии
+10
І чим же? Шассі? На Гепарди нарікань не чув, а там з Леопард 1 шассі. Броня, гармата, СУВ? На Лео 2 гармата, можна сказати еталонна, СУВ ********* від наших. Броня по оцінках хороша. Що ж не так? Крім звісно факту, що бабки на ринку ще і не таке кажуть.
Факти і факти, ось, що нам потрібно, а не пусті слова.
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15.07.2023 13:15 Ответить
+9
Джастін - красень !

Дякую, німці
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15.07.2023 13:05 Ответить
+9
Не пишите бред.
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15.07.2023 13:09 Ответить
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Джастін - красень !

Дякую, німці
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15.07.2023 13:05 Ответить
не торопіться- у фундамент кладіть слуг урода і два мішка цементу- супер буде!!!
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15.07.2023 13:06 Ответить
Кажуть на фронті шо і Леопард 1 і 2 той ще хлам
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15.07.2023 13:06 Ответить
Не пишите бред.
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15.07.2023 13:09 Ответить
І чим же? Шассі? На Гепарди нарікань не чув, а там з Леопард 1 шассі. Броня, гармата, СУВ? На Лео 2 гармата, можна сказати еталонна, СУВ ********* від наших. Броня по оцінках хороша. Що ж не так? Крім звісно факту, що бабки на ринку ще і не таке кажуть.
Факти і факти, ось, що нам потрібно, а не пусті слова.
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15.07.2023 13:15 Ответить
Залежить що брати під увагу при порівнянні, заїжджена аналогія але це як жигулі і мерседес. В першому підвязав дротиком чи примотав клейкою стрічкою і поїхав дальше, в другому спрацює якийсь датчик і елекроніка одразу заблокує чи обмежить ті чи інші можливості. Простий приклад САУ. Коли німці передали партію перших самохідок, за дуже короткий час почали сипатись заяви, що це хлам, половина зразу поломалась і т.д. Як виявилось у німців після 100 чи 150 пострілів потрібно провести якісь регламентні роботи, а якщо електроніка зафіксує перекос в соті долі градуса то автоматично заблокує можливість стріляти. Наші ж артилеристи по привичці гасили як найняті, при хорошому коригуванні і справній техніці для враження цілі може бути достатньо 2-3 снарядів, у тих же під...рів гаубиці за день можуть і по 500 снарядів випускати і жодного попадання - фото з місячними ландшафтами тому в підтвердження.
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15.07.2023 13:34 Ответить
Опять же это нет проблема техники, а отсутствие опыта. Ну а опыт дело наживное.
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15.07.2023 14:24 Ответить
Ну я про те саме. Але базові речі пояснюють на полігоні (сильно сумніваюсь, що німці які навчали українські екіпажі та ремонтників для САУ про це не говорили), коли за такий досвід потрібно платити кровю це мені більше нагадує про кацапське "головатяпство". Ще можна привести приклад "мудрих керманичів", які розказують про те що дайте 3 місяці і ми будемо літати на Ф-16 і обслуговувати їх.
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15.07.2023 14:37 Ответить
Гаварят что кур доЯт...
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15.07.2023 13:29 Ответить
кому повезет у того и петух снесет
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15.07.2023 13:47 Ответить
це завищені очікування, наче чудо хочуть
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15.07.2023 13:48 Ответить
 
 