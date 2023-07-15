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Житель Закарпатья, подозреваемый в продаже детей на органы в Европу, внес залог в 1 миллион гривен и вышел из-под ареста, - Нацполиция. ВИДЕО

Закарпатец Денис Вароди, подозреваемый в торговле детьми, внес залог и вышел из-под ареста. Мужчина намеревался "продать" 11-месячного мальчика в Словакию за $25 тысяч. Он был задержан при попытке вывезти ребенка за границу. В Закарпатской областной прокуратуре сообщили, что подали апелляцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции Украины.

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Автор: 

Нацполиция (16607) Закарпатская область (2617)


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Топ комментарии
+37
Кончений уйобок такий самий і суддя.
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15.07.2023 13:59 Ответить
+24
І ще мільон суді.
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15.07.2023 13:56 Ответить
+24
Терміново потрібно вимагати відміну або координальних змін Закону про вихід під заставу з в'язниці. Щоб вбивці, гвалтівники, корупціонери, торговці людьми, органами торговці, посібники Рашистов та ще деякі НЕ МАЛИ МОЖЛИВІСТЬ ВИХОДУ ПІД ЗАСТАВУ!
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15.07.2023 14:04 Ответить
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НЕ ПОТРІБНА УКРАЇНІ ТАКА ДЕМОКРАТІЯ.
Потрібна Республіка, де головний ЗАКОН і за його порушення невдступне покарання, а не демократія при якої кожен хробак вважає себе президентом і Богом відкупаючись від судів.
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16.07.2023 09:00 Ответить
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