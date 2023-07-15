Житель Закарпатья, подозреваемый в продаже детей на органы в Европу, внес залог в 1 миллион гривен и вышел из-под ареста, - Нацполиция. ВИДЕО
Закарпатец Денис Вароди, подозреваемый в торговле детьми, внес залог и вышел из-под ареста. Мужчина намеревался "продать" 11-месячного мальчика в Словакию за $25 тысяч. Он был задержан при попытке вывезти ребенка за границу. В Закарпатской областной прокуратуре сообщили, что подали апелляцию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции Украины.
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Потрібна Республіка, де головний ЗАКОН і за його порушення невдступне покарання, а не демократія при якої кожен хробак вважає себе президентом і Богом відкупаючись від судів.