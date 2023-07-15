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Бойцы 92 ОМБр поразили вражеский УРАЛ с БК в Луганской области. ВИДЕО

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛУС" 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дрона поразила вражеский УРАЛ с БК в Луганской области.

\Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций Стратком ВСУ.

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Автор: 

92 отдельная штурмовая бригада (258) Луганская область (6517)


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Упл був врпжений! До глибини душі! Від емоцій просто вибухнув.
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15.07.2023 15:20 Ответить
Видно добре був запакований раз стільки вогню і диму. Ще й кацапів пару змішалось в цю фієрію.
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15.07.2023 15:20 Ответить
Та да, еще тот скоростной лифт в АД. Оператору респект и подяка за гарний настрій!!!
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15.07.2023 15:37 Ответить
Снаряди Скоріш всього - роздільного заряджання танкові
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15.07.2023 15:58 Ответить
‼️🇺🇦❤️💯🪖⚔️👍💪✊👏🫡🇺🇦🇪🇸🇩🇪🇦🇺🇯🇵🇨🇦🇦🇿🇬🇧🇮🇩🇪🇺🇺🇸🇺🇦‼️❤️👍
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15.07.2023 15:55 Ответить
Сірко-наш отаман)
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15.07.2023 19:06 Ответить
подумалось... я би водіям вантажівок з БК і автоцистерн з горючкою одразу медаль "за мужність" давав би. Після першого ж виїзду. Навіть не уявляю які нерви треба сідати в пепелац з 10 тонами бензу, коли в будь яку мить прилетіти може.
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15.07.2023 19:36 Ответить
 
 