Бойцы 92 ОМБр поразили вражеский УРАЛ с БК в Луганской области. ВИДЕО
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛУС" 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дрона поразила вражеский УРАЛ с БК в Луганской области.
\Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций Стратком ВСУ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий15.07.2023 15:20 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Саша Пончик
показать весь комментарий15.07.2023 15:20 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Сергей Гусаченко #510886
показать весь комментарий15.07.2023 15:37 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий15.07.2023 15:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий15.07.2023 15:55 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Владислав Ткаченко #456666
показать весь комментарий15.07.2023 19:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Зэлэный_Змий
показать весь комментарий15.07.2023 19:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль