Бойцы 92 ОМБр поразили вражеский УРАЛ с БК в Луганской области. ВИДЕО

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛУС" 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дрона поразила вражеский УРАЛ с БК в Луганской области.

\Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций Стратком ВСУ.

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