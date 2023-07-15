Воины госспецтрансслужбы во время штурма вражеских позиций взяли в плен 8 оккупантов. ВИДЕО
Бойцы государственной специальной службы транспорта во время штурма вражеских позиций взяли в плен 8 оккупантов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-каналы.
"Откуда родом?"– спросил наш военнослужащий.
"Донецк, Ростовская область", - заявил оккупант.
Топ комментарии
+61 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий15.07.2023 17:07 Ответить Ссылка
+19 Панас Стець #551129
показать весь комментарий15.07.2023 17:13 Ответить Ссылка
+17 Only
показать весь комментарий15.07.2023 18:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На світлині Маруся Звіробій і Ярослава Журавель.
Ярослава стала дорослою не по рокам. Донька того, який помирав на спеці чотири дня. сс#ка чотири дні, взятий під особистий контроль зеленського по спасінню Ярослава... Навіть нічого не робив. Жер просто шашлики...
Хоча в принципі у Вас все норм!
Не переймайтесь!
Ми всі на одному боці!
Божої допомоги вам , наші красуні і Героі 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Але скільки коштує повернення нашого бійця з полону - от на що треба звертати увагу!
Головною задачею ДССТ- є мінування розмінування та знищення як транспортних споруд так і прилежної до них місцевості.
Тобто ДССТ-шники це сапери і демінери.
Але вони вже виконують і завдання по розмінуванню у складі штурмових підрозділів.
Тут скоріше той випадок коли штумовики пройшли позиції орків... і щось десь не до кінця зачистили. А ДССТ-шники виявили у бліндажі орків і взяли їх у полон.
Більше того, до їхньої праці ставлення як до чогось другорядного, не самого суттєвого на війні.
У свій час трохи цікавився історією воєн та військового мистецтва - був такий курс на військовій кафедрі у минулому сторіччі.
І виявляється, що офіційна причина майже всіх поразок великих армій: "обози відстали" (від створення світу до нових часів) та "комунікації виявилися розтягнутими" (у нові часи).
Красівчики!!!