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Воины госспецтрансслужбы во время штурма вражеских позиций взяли в плен 8 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы государственной специальной службы транспорта во время штурма вражеских позиций взяли в плен 8 оккупантов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-каналы.

"Откуда родом?"– спросил наш военнослужащий.

"Донецк, Ростовская область", - заявил оккупант.

Смотрите также: На Запорожском направлении военнослужащие Нацгвардии штурмовали одну из позиций врага, приблизившись почти вплотную. ВИДЕО

Автор: 

пленные (2190) Госспецтрансслужба (10)


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Топ комментарии
+61
Yaroslav Dziubin ✚25

На світлині Маруся Звіробій і Ярослава Журавель.
Ярослава стала дорослою не по рокам. Донька того, який помирав на спеці чотири дня. сс#ка чотири дні, взятий під особистий контроль зеленського по спасінню Ярослава... Навіть нічого не робив. Жер просто шашлики...

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15.07.2023 17:07 Ответить
+19
Героїні!!! кацапи, по ваші смердючі душі прийшли...
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15.07.2023 17:13 Ответить
+17
2 наших бійця беруть у полон 8 свинособак з "Другої армії світу"!

Красівчики!!!
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15.07.2023 18:11 Ответить
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Yaroslav Dziubin ✚25

На світлині Маруся Звіробій і Ярослава Журавель.
Ярослава стала дорослою не по рокам. Донька того, який помирав на спеці чотири дня. сс#ка чотири дні, взятий під особистий контроль зеленського по спасінню Ярослава... Навіть нічого не робив. Жер просто шашлики...

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15.07.2023 17:07 Ответить
Героїні!!! кацапи, по ваші смердючі душі прийшли...
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15.07.2023 17:13 Ответить
Kavo v spam ?
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15.07.2023 17:31 Ответить
Вибачаюся, погарячкував у минулому повідомленні. Але ж і ви користуйтеся комами та точками обережніше.
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15.07.2023 17:46 Ответить
і я своє повідомлення видалив...
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15.07.2023 17:48 Ответить
що з точками і комами не так? хочу зрозуміти.
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15.07.2023 17:52 Ответить
На мій погляд збоку, зважаючи що сталось якесь непорозуміння, я би замість першої коми поставив дефіс.

Хоча в принципі у Вас все норм!
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15.07.2023 18:07 Ответить
непорозуміння вичерпалось. Звісно і дефіс можна ставити, але й кома не є помилкою... може це мав на увзі дописувач із Штатів, може щось інше, коли згадував ще й точки.., він не відповів.
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15.07.2023 18:26 Ответить
Всяке буває.

Не переймайтесь!

Ми всі на одному боці!
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15.07.2023 20:01 Ответить
Тим більше, що людина вибачилась!
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15.07.2023 20:02 Ответить
я памятаю ті кадри з Ярославом . то на все життя зі мною.(((((((((
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15.07.2023 21:14 Ответить
Бережіть себе! Україні потрібні такі люди, такі жінки! А для зелених прийде кара, вона не забариться!
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15.07.2023 21:33 Ответить
Виросла дитина , важко впізнати ,
Божої допомоги вам , наші красуні і Героі 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.07.2023 23:33 Ответить
Тепер Україна щомісяця витрачатиме на 80.000 у місяць більше.
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15.07.2023 17:08 Ответить
щоб через деякий час повернути +-8 наших? та наче непогано, ні?
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15.07.2023 17:25 Ответить
Ти й заплатиш.
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15.07.2023 17:44 Ответить
Я так зрозумів - це виходячи з того, що утримання одного військовополоненого обходиться бюджету приблизно в 10 тис. гривень на місяць.

Але скільки коштує повернення нашого бійця з полону - от на що треба звертати увагу!
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15.07.2023 18:10 Ответить
державної спеціальної служби транспорту - і вони позиції штурмують, а транспорт хто охороняє ??
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15.07.2023 18:06 Ответить
Доповідаю голосом дердавною мовою.
Головною задачею ДССТ- є мінування розмінування та знищення як транспортних споруд так і прилежної до них місцевості.
Тобто ДССТ-шники це сапери і демінери.
Але вони вже виконують і завдання по розмінуванню у складі штурмових підрозділів.
Тут скоріше той випадок коли штумовики пройшли позиції орків... і щось десь не до кінця зачистили. А ДССТ-шники виявили у бліндажі орків і взяли їх у полон.
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15.07.2023 18:39 Ответить
Доклад не полный.Охрана особо важных обьектов инфраструктуры,обеспечение контроль,за воинскими перевозками.И многое другое.Героические бойцы,честь имею,нести с ними службу.Хотя сам я с другой конторы)))Жаль что их работа не на слуху и мало кто знает о ДССТ.
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15.07.2023 19:32 Ответить
"Жаль что их работа не на слуху и мало кто знает о ДССТ".
Більше того, до їхньої праці ставлення як до чогось другорядного, не самого суттєвого на війні.
У свій час трохи цікавився історією воєн та військового мистецтва - був такий курс на військовій кафедрі у минулому сторіччі.
І виявляється, що офіційна причина майже всіх поразок великих армій: "обози відстали" (від створення світу до нових часів) та "комунікації виявилися розтягнутими" (у нові часи).
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15.07.2023 19:46 Ответить
Зрозуміло, це вони Чонгар не підірвали.
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16.07.2023 13:59 Ответить
2 наших бійця беруть у полон 8 свинособак з "Другої армії світу"!

Красівчики!!!
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15.07.2023 18:11 Ответить
бо наша - перша
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15.07.2023 21:17 Ответить
а позавідомча охорона коли нарешті покаже своїх полонених?
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15.07.2023 19:10 Ответить
А коли спецпідрозділ "95 квартал" візьме когось в полон? Я пам'ятаю як ще недавно їх концерти в Києві охороняла вся Національна гвардія і поліція. Мабуть дуже цінні для України специ?
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15.07.2023 19:22 Ответить
вони вже взяли в полон населення цілої країни, просто зсередини це не завжди видно.
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15.07.2023 19:45 Ответить
Тебе не взяли у полон, що не так, мість більше не зосталося?
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15.07.2023 20:55 Ответить
і мене теж узяли в полон - так влаштована демократія. Але я не плескав і не плескаю від того в долоні, вважаючи що все "так".
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16.07.2023 09:49 Ответить
Ну підрозділ обісрантів "95 кварталу" далі бунькера не ходять,а нашу наші хлопці цих виродків беруть в полон,загнати в копанку і парочку лімонок туди,і закопувати не треба,а то наши державні зрадники кормлять їх за 10000 тисяч в місяць,їм треба не лагере тримати,а зробити для них сталінський концлагерь.
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15.07.2023 19:44 Ответить
Так згідно офіційній роспропаганді вони ж тільки про ГУЛАГ і мріють (сталіна на нас нєт)!
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15.07.2023 19:50 Ответить
Цензор! В котрий раз прошу пояснити чому у мене в Америці на Цензорі реклама із кацапії!?!? Я не лажу по кацапським сайтам але зараз у мене на скрині єпло Якубовича і якась фігня про «саміє счастлівіє браку россиійскага кіно»!!!! Я вже 30 років не вживаю російськомовний не те що російський контент! Якого милого, пілять!!?!?
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15.07.2023 20:44 Ответить
Какой у тебя браузер ? что не можешь отключить рекламу. Загрузи "оперу " и отключиш эту настырную рекламу .
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15.07.2023 23:27 Ответить
в тебе параноя, залиш цензор у спокої. цензор дає тільки місце під рекламу, далі всі питання до гугла чи що там в тебе
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16.07.2023 09:19 Ответить
 
 