Зеленский: "От глобальной поддержки Украины напрямую зависит скорость завершения войны". ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский отмечает, что скорость завершения войны напрямую зависит от поддержки Украины мировым сообществом.
Об этом говорится в обращении президента Зеленского, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня с визитом в нашем государстве – президент и первая леди Республики Корея. Очень важный визит, очень важное направление нашей международной работы. И это первый визит президента Республики Корея в Украину за все время отношений между нашими государствами.
Сейчас, когда от глобальной поддержки Украины напрямую зависит скорость завершения войны, мы делаем все возможное, чтобы такая поддержка была максимально интенсивной, максимально содержательной.
Уже за 15 дней июля были переговоры, встречи, мероприятия с лидерами Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Турции, Чехии, Польши. Также в Словакии, Болгарии, Литве, Швеции, Португалии, Испании и Канаде, Австралии и Новой Зеландии, Южно-Африканской Республике, Гвинее-Бисау. Генсек НАТО Столтенберг, президент Европейского совета Мишель, президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, Вселенский патриарх Варфоломей.
Обращение к студенческому сообществу Аргентины, общение с крупнейшими и перспективными американскими инвесторами и руководителями компаний.
Сегодня – очень содержательно – господин президент Республики Корея. И мы будем сохранять высокий темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и всех наших людей.
Одно из самого страшного, что приносит война, это разделение… Мы не можем оставить ни одного нашего человека, ни одного города и села в российской неволе. Везде, где идет российская оккупация, царят насилие, унижение людей. Я благодарен всем нашим партнерам – каждому лидеру, каждому политику, общественному деятелю, каждой стране, которые действительно поддерживают нас в том, что только полное освобождение всей нашей территории позволит вернуть полную силу международному порядку, основанному на правилах.
И, конечно, моя благодарность всем нашим воинам. Эти недели на передовой были очень важны. Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад. Артиллеристы 55-й отдельной бригады "Запорожская Сичь". 47-я отдельная механизированная бригада "Магура". Десантники "Семьдесят девятки". 3-я отдельная штурмовая бригада. 5-я отдельная штурмовая бригада. 80-я отдельная бригада ДШВ. 57-я отдельная мотопехотная бригада.
Я благодарю всех вас! Вы – просто все молодцы! Все, кто храбро, стойко, сильно сражается ради Украины!
Украина обязательно победит!" - заявил Зеленский.
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Мы можем как угодно называть президента.
Правда в том
Что он НЕ САМ сел в кресло президента
А значит проблема не в нем,а в народе
Надо что -- то поменять в народе
Который картошку на базаре выбирает тщательнее
Чем президента
Как застраховаться от этого - не знаете?
Можно поумнеть
Дай бог!
Це єдиний шлях до перемоги.
Рабів до раю не пускають.
Lmfao - Everyday i'm shuffling (c)Вальодька
Дає кацапам закріпитися додатково
- читати з телесуфльорів кожен другий актор, навіть ідіот, з хАрошим зрЄнієм може..
Те, що в нас у країні, це не "корупція, якої і в Європі багато". Це - злочинне кримінальне угрупування, яке захопило державу (див. Звіт ЄС по корупції в Україні за 2021 рік). І Зеленський платить своїй банді за лояльність правом не відповідати по закону. А тому члени банди уникають покарання за яйця по 17 за шт, хоча вся країна бачила злочин, а державний же аудитор підтвердила, що крадіжка була.
"Боротьба з корупцією" в цих умовах це фіговий листочок. Будь-які слова про "невідворотнє покарання", про "президент вимагає" і тд. Це - державне управління побудоване на кримінальних принципах: омерті, круговій поруці і покриванні спільних злочинів. Тому держава робить вигляд, що карає Трухіна за спробу підкупу поліцейського. Але держава це кримінальна банда, а тому Трухін виходить сухим із води (і Мангер, і глава НБУ, і інша сволота), а все це "переслідування" вони розігрували, щоб приховати колективну природу злочину. І дрібного афериста Трубіцина зі шлейфом афер вони брали у партію (банду) з самого початку саме через його таланти. І маріупольського гвалтівника. І покровитель аферистів, які промишляють у образі ворожок і звіздочотів, діма го*дон їх всіх в 2019 просував, бо це один спрут.
Все це Захід прекрасно бачить і розуміє.
Чомусь лише в нас і в путіна західних політиків вважають капловухими адептами марафону. Але дядьки там вчились так як треба, тому мудрість в них своя.
А тому Байден і Волес цю хуцпу не слухають, казки, що це "корупція, якої і в Європі багато", пропускають повз вуха і Байден із посмішкою каже Зеленському: "у мене для вас погана новина - ми від вас не відчепимося".
Захід буде використовувати цих бандитів з великої дороги, як в свої часи винаймав корсарів, щоб ті ризикували своєю шкурою за його інтереси і думали, що вхопили бога за бороду. Але в свою компанію не приймуть (НАТО і ЄС з Зеленським нам не світить). І скільки там при цьому загине українців через підлість цієї банди Захід цікавити не буде. Якщо це не цікавить самих папуасів, то і Захід тим більше."
@Джон Сміт
Не буде глобальної підтримки озброєнням та БК. В цьому контексті буде лише посильна підтримка; бо, як вияснилось, в них сами обмаль озброєння та БК: колективний захід (включно з НАТО) абсолютно не готовий до війни з споконвічним ворогом-касапами.
Трохи кращою буде виглядати допомога фінансами, як грантами, так і кредитами, але не довічно: одного разу колективний захід спитає Україну (її владу, та навіть виборців): "а де ваші реформи де ваш рух в сторону цивілізації"? І в разі негативної відповідді або зменшить підтримку, аьо взагалі відмовиться від такої.
- у них інші засоби і методи війни - тисячі літаків, ударні гелікоптери, флот, підводний флот, реактивна артилерія в іншій кількості, ударні дрони, можливості розвідки які ми і приблизно не розуміємо - те що у нас не задіяне.
Так що про неготовність «Заходу» не правильно говорити, небажання воювати в якійсь мірі так.
Не треба ніхера робити. Тільки писати відосики, хамити та грюкати копитами перед союзниками.