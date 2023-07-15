Зеленский: "От глобальной поддержки Украины напрямую зависит скорость завершения войны". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский отмечает, что скорость завершения войны напрямую зависит от поддержки Украины мировым сообществом.

Об этом говорится в обращении президента Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня с визитом в нашем государстве – президент и первая леди Республики Корея. Очень важный визит, очень важное направление нашей международной работы. И это первый визит президента Республики Корея в Украину за все время отношений между нашими государствами.

Сейчас, когда от глобальной поддержки Украины напрямую зависит скорость завершения войны, мы делаем все возможное, чтобы такая поддержка была максимально интенсивной, максимально содержательной.

Уже за 15 дней июля были переговоры, встречи, мероприятия с лидерами Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Турции, Чехии, Польши. Также в Словакии, Болгарии, Литве, Швеции, Португалии, Испании и Канаде, Австралии и Новой Зеландии, Южно-Африканской Республике, Гвинее-Бисау. Генсек НАТО Столтенберг, президент Европейского совета Мишель, президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, Вселенский патриарх Варфоломей.

Обращение к студенческому сообществу Аргентины, общение с крупнейшими и перспективными американскими инвесторами и руководителями компаний.

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Сегодня – очень содержательно – господин президент Республики Корея. И мы будем сохранять высокий темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и всех наших людей.

Одно из самого страшного, что приносит война, это разделение… Мы не можем оставить ни одного нашего человека, ни одного города и села в российской неволе. Везде, где идет российская оккупация, царят насилие, унижение людей. Я благодарен всем нашим партнерам – каждому лидеру, каждому политику, общественному деятелю, каждой стране, которые действительно поддерживают нас в том, что только полное освобождение всей нашей территории позволит вернуть полную силу международному порядку, основанному на правилах.

И, конечно, моя благодарность всем нашим воинам. Эти недели на передовой были очень важны. Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад. Артиллеристы 55-й отдельной бригады "Запорожская Сичь". 47-я отдельная механизированная бригада "Магура". Десантники "Семьдесят девятки". 3-я отдельная штурмовая бригада. 5-я отдельная штурмовая бригада. 80-я отдельная бригада ДШВ. 57-я отдельная мотопехотная бригада.

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Я благодарю всех вас! Вы – просто все молодцы! Все, кто храбро, стойко, сильно сражается ради Украины!

Украина обязательно победит!" - заявил Зеленский.