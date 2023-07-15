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Зеленский: "От глобальной поддержки Украины напрямую зависит скорость завершения войны". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский отмечает, что скорость завершения войны напрямую зависит от поддержки Украины мировым сообществом.

Об этом говорится в обращении президента Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня с визитом в нашем государстве – президент и первая леди Республики Корея. Очень важный визит, очень важное направление нашей международной работы. И это первый визит президента Республики Корея в Украину за все время отношений между нашими государствами.

Сейчас, когда от глобальной поддержки Украины напрямую зависит скорость завершения войны, мы делаем все возможное, чтобы такая поддержка была максимально интенсивной, максимально содержательной.

Уже за 15 дней июля были переговоры, встречи, мероприятия с лидерами Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Турции, Чехии, Польши. Также в Словакии, Болгарии, Литве, Швеции, Португалии, Испании и Канаде, Австралии и Новой Зеландии, Южно-Африканской Республике, Гвинее-Бисау. Генсек НАТО Столтенберг, президент Европейского совета Мишель, президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, Вселенский патриарх Варфоломей.

Обращение к студенческому сообществу Аргентины, общение с крупнейшими и перспективными американскими инвесторами и руководителями компаний.

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Сегодня – очень содержательно – господин президент Республики Корея. И мы будем сохранять высокий темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и всех наших людей.

Одно из самого страшного, что приносит война, это разделение… Мы не можем оставить ни одного нашего человека, ни одного города и села в российской неволе. Везде, где идет российская оккупация, царят насилие, унижение людей. Я благодарен всем нашим партнерам – каждому лидеру, каждому политику, общественному деятелю, каждой стране, которые действительно поддерживают нас в том, что только полное освобождение всей нашей территории позволит вернуть полную силу международному порядку, основанному на правилах.

И, конечно, моя благодарность всем нашим воинам. Эти недели на передовой были очень важны. Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад. Артиллеристы 55-й отдельной бригады "Запорожская Сичь". 47-я отдельная механизированная бригада "Магура". Десантники "Семьдесят девятки". 3-я отдельная штурмовая бригада. 5-я отдельная штурмовая бригада. 80-я отдельная бригада ДШВ. 57-я отдельная мотопехотная бригада.

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Я благодарю всех вас! Вы – просто все молодцы! Все, кто храбро, стойко, сильно сражается ради Украины!

Украина обязательно победит!" - заявил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) помощь (7903)


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Топ комментарии
+37
І ти, зелене падло, своєю "дипломатією" робиш все, щоб цю підтримку припинити
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15.07.2023 17:14 Ответить
+34
Даже снова повторю. Это ЧМО со своими холуями из-за своей необузданной жадности, раздутого гонора и дремучей тупости просырает наше будущее, будущее наших детей и внуков, будущее всей страны. Разрушенная в хлам страна, угробленная экономика, миллионы разрушенных судеб и сотни тысяч смертей, а теперь вот и это быдлячество с союзниками, чуть не стоившее нам поддержки ..
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15.07.2023 17:14 Ответить
+30
Чем выше пьедестал, на который вскарабкался карлик, тем лучше видно, что он карлик. © Габриэль Лауб
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15.07.2023 17:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Артист!!!!
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15.07.2023 17:09 Ответить
Цап! Ні, це надто мягко-''казьол''!!!
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15.07.2023 17:15 Ответить
Чем выше пьедестал, на который вскарабкался карлик, тем лучше видно, что он карлик. © Габриэль Лауб
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15.07.2023 17:16 Ответить
Мудак
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15.07.2023 17:37 Ответить
Чим вище піднімається на пальму мавпа, тим далі видно її дупу (індійське прислів'я)
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15.07.2023 17:59 Ответить
Козёл.
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15.07.2023 18:42 Ответить
Отвечу вам и всем одновременно
Мы можем как угодно называть президента.
Правда в том
Что он НЕ САМ сел в кресло президента
А значит проблема не в нем,а в народе
Надо что -- то поменять в народе
Который картошку на базаре выбирает тщательнее
Чем президента
Как застраховаться от этого - не знаете?
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15.07.2023 18:56 Ответить
Дурні повинні страждати ! Допоки не порозумнішають.
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15.07.2023 19:38 Ответить
Видимо,только через кровь,пот и слезы
Можно поумнеть
Дай бог!
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15.07.2023 20:15 Ответить
«Кровь, тяжёлый труд, слёзы и пот» - Уинстон Черчилль.
Це єдиний шлях до перемоги.
Рабів до раю не пускають.
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15.07.2023 21:27 Ответить
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15.07.2023 19:03 Ответить
Ти провів збір бізнесу за закритими дверима, що просив? Гроші на ЗСУ чи на що? Кожне відео це дрон для фронту. Тішимося далі.
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15.07.2023 17:11 Ответить
Завершення війни? Напевно так само-як вступ в НАТО--ждітє, за вамі прієдут
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15.07.2023 17:13 Ответить
І ти, зелене падло, своєю "дипломатією" робиш все, щоб цю підтримку припинити
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15.07.2023 17:14 Ответить
Квартальная дипломатия. Говорю все чаще в последнее время. Это все превратилось в цирк гре@анных уродов. Только вот эти клоуны и шуты нам обходятся очень и очень дорого. Во всех смыслах. И за этот весь пи@дец платят своими жизнями наши ребята.
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15.07.2023 17:18 Ответить
Даже снова повторю. Это ЧМО со своими холуями из-за своей необузданной жадности, раздутого гонора и дремучей тупости просырает наше будущее, будущее наших детей и внуков, будущее всей страны. Разрушенная в хлам страна, угробленная экономика, миллионы разрушенных судеб и сотни тысяч смертей, а теперь вот и это быдлячество с союзниками, чуть не стоившее нам поддержки ..
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15.07.2023 17:14 Ответить
сначала не поеду в вильнюс , потом поеду , потом ******** твит , затем покрасоваться на площади , потом со всеми обнимашки и фотосессия и потом всем дуже дуже дякую --- вова выключи уже голобородька у тебя за спиной десятки миллионов пенсионеров и бюджетников которым платят США И ЕС --- ты же это должен понимать и внимательно читать какую херню тебе пишут для твоих выступлений , прежде чем что то ляпнуть вова надо десять раз обдумать , ты же не трамп , тот может ляпнуть у него за спиной первая экономика мира и первая армия --- бюджет НЬЮ ЙОРКА вова почти такой как наш --- думай-те вова
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15.07.2023 19:25 Ответить
бюджет НЬЮ ЙОРКА - больше чем ВВП рашки! о чем ты?
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15.07.2023 19:28 Ответить
От думати якраз і не получається, нема чим. Паржать па-пріколу, я вам нічіго нє должен, майскіє шашликі, міліард дєрєв'єв, зарплата учітілям 4-є касаря зєлєні (піндоскіх далярав), сказать Пороху - я Ваш вірок єто да, єто лігко. А от хоч трішки думати це ні, НЕ ДАНО !
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15.07.2023 19:48 Ответить
Патамушта Буратіна проект кремля.
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15.07.2023 19:51 Ответить
А від Зеленого Шапіто що залежить?
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15.07.2023 17:19 Ответить
Ця діяльність таки впроваджує лозунг партії в життя, недаремно "зроблює їх ще раз".

Lmfao - Everyday i'm shuffling (c)Вальодька
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15.07.2023 17:21 Ответить
Швидкість завершення війни залежить від того наскільки швидко ти вигонеш із своєго оточення єрмака, татарова і Ко і почнеш реально боротися з корупцією і проведеш реформу судової системи.
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15.07.2023 17:22 Ответить
Що...??? Поздно Ріта все пропіто !!! Оточення вінвижене і далі продовжувати буде їздити людям по вухам.. А всі крадіжки, злочині призначення, автократія ...???? Усе це прастіть ?
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15.07.2023 17:26 Ответить
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15.07.2023 17:30 Ответить
Зеля из себя малороса не в состоянии выгнать. Если только застрелиться, но и как его кумир путлер он это не в состоянии сделать. При всей моей ненависти к гитлеру, он был честнее и порядочнее этих двух персонажей истории. Он хотя бы свой народ, немцев, думал что защищает. А этим первым двум недогитлерам на свой же народ насрать.
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15.07.2023 18:09 Ответить
Саме на свій нарід йому не насрати, а ми для нього, хто? Гої і не більше.
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15.07.2023 18:17 Ответить
Шикльгрубер также был ветеран и герой 1-й мировой войны
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15.07.2023 19:31 Ответить
То дивись, щоб партнери не поїхали на шашлики, після твоїх претензій.
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15.07.2023 17:22 Ответить
Як це все дістало,ця бридота, перестаньте красти і зливати,розстріляй друзів і буде перемога і НАТО але в очах бабло і влада на залишок великий болт
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15.07.2023 17:22 Ответить
Кожне цинічне слово... Та Вам скільки не дай. Все *****... Пів світу допомагає нам ( де хоча б дрони більшої дальності тисячами, а не пдйоб... дитячі, які Ви по одному пуляєте ). Чому Ви це не иожете придбати їх тисячами. І запускати не один, два.. А 30, 40, 50. Так нехай половини навіть знищать. За стільки мільйонів скільки Ви скомуниздили можна було мільйони таких пташок придбати. Ні, кожен день сон рябої кобили...
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15.07.2023 17:22 Ответить
Не можуть, бо треба ж гроші на барабани десь брати.
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15.07.2023 17:26 Ответить
Не верю.
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15.07.2023 17:23 Ответить
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15.07.2023 17:33 Ответить
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15.07.2023 17:28 Ответить
*** ****** в бункер, бо начудить, бідоносець. Наші військові і без нього справляться.
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15.07.2023 17:28 Ответить
Він військовим тормозить контрнаступ уже десь півроку мінімум Може ти не вкрусі?
Дає кацапам закріпитися додатково
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15.07.2023 19:32 Ответить
ти гад менше кради зі своїми пацюками
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15.07.2023 17:29 Ответить
сам то, Зєля, зі своєю свитою опікунів-прилипал-бень-дермаків-арахнід-гетьманцевих., хоч щось зробив для України?..
- читати з телесуфльорів кожен другий актор, навіть ідіот, з хАрошим зрЄнієм може..
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15.07.2023 17:30 Ответить
Та й ну? Ваша зелена ******** палець о палець не вдарила з початку війни, щоб наростити українське озброєння, ви крадете на очах у всього світу, а тепер, виявляється, закінчення війни залежить від союзників? Лицемірна, падлюча, смаозакохана гниль - усі вас вже розкусили. Молися, щоб після твоїх висерів союзникам взагалі якась допомога була!
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15.07.2023 17:32 Ответить
Дуже цікаво, скільки мільйонів пожертвував на ЗСУ доларовий мультимільйонер - зеленський?!
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15.07.2023 17:33 Ответить
А Беня-мати?
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15.07.2023 17:45 Ответить
Бєня - бабушка, а не мати! Бородатая бабушка
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15.07.2023 19:33 Ответить
"Щоб правильно зрозуміти, треба правильно назвати.
Те, що в нас у країні, це не "корупція, якої і в Європі багато". Це - злочинне кримінальне угрупування, яке захопило державу (див. Звіт ЄС по корупції в Україні за 2021 рік). І Зеленський платить своїй банді за лояльність правом не відповідати по закону. А тому члени банди уникають покарання за яйця по 17 за шт, хоча вся країна бачила злочин, а державний же аудитор підтвердила, що крадіжка була.
"Боротьба з корупцією" в цих умовах це фіговий листочок. Будь-які слова про "невідворотнє покарання", про "президент вимагає" і тд. Це - державне управління побудоване на кримінальних принципах: омерті, круговій поруці і покриванні спільних злочинів. Тому держава робить вигляд, що карає Трухіна за спробу підкупу поліцейського. Але держава це кримінальна банда, а тому Трухін виходить сухим із води (і Мангер, і глава НБУ, і інша сволота), а все це "переслідування" вони розігрували, щоб приховати колективну природу злочину. І дрібного афериста Трубіцина зі шлейфом афер вони брали у партію (банду) з самого початку саме через його таланти. І маріупольського гвалтівника. І покровитель аферистів, які промишляють у образі ворожок і звіздочотів, діма го*дон їх всіх в 2019 просував, бо це один спрут.

Все це Захід прекрасно бачить і розуміє.
Чомусь лише в нас і в путіна західних політиків вважають капловухими адептами марафону. Але дядьки там вчились так як треба, тому мудрість в них своя.

А тому Байден і Волес цю хуцпу не слухають, казки, що це "корупція, якої і в Європі багато", пропускають повз вуха і Байден із посмішкою каже Зеленському: "у мене для вас погана новина - ми від вас не відчепимося".

Захід буде використовувати цих бандитів з великої дороги, як в свої часи винаймав корсарів, щоб ті ризикували своєю шкурою за його інтереси і думали, що вхопили бога за бороду. Але в свою компанію не приймуть (НАТО і ЄС з Зеленським нам не світить). І скільки там при цьому загине українців через підлість цієї банди Захід цікавити не буде. Якщо це не цікавить самих папуасів, то і Захід тим більше."
@Джон Сміт
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15.07.2023 17:40 Ответить
ти вже наговорив і тому,зелене, помовч, бо твоє і дєрьмака мовчання для України це золото.
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15.07.2023 17:44 Ответить
Бла-бла-бла. Трава зелена, вода мокра, Сонце сходить на Сході. Випустив черговий відосик, і почивать.
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15.07.2023 17:51 Ответить
Προςραλ ςαμιτ ΗΑΤΟ, α зараз глобальної підтримки України просить ! Це щоб особливо його підтримували ?
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15.07.2023 17:51 Ответить
Глобальної підтримки у вигляді військ союзників чи підтримуючих нас країн навіть в тилу, не кажучи вже на фронті нашої війни з касапами - НЕ БУДЕ. Табу. Перестаньмо про це мріяти.

Не буде глобальної підтримки озброєнням та БК. В цьому контексті буде лише посильна підтримка; бо, як вияснилось, в них сами обмаль озброєння та БК: колективний захід (включно з НАТО) абсолютно не готовий до війни з споконвічним ворогом-касапами.

Трохи кращою буде виглядати допомога фінансами, як грантами, так і кредитами, але не довічно: одного разу колективний захід спитає Україну (її владу, та навіть виборців): "а де ваші реформи де ваш рух в сторону цивілізації"? І в разі негативної відповідді або зменшить підтримку, аьо взагалі відмовиться від такої.
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15.07.2023 17:57 Ответить
«колективний захід (включно з НАТО) абсолютно не готовий до війни з споконвічним ворогом-касапами.»

- у них інші засоби і методи війни - тисячі літаків, ударні гелікоптери, флот, підводний флот, реактивна артилерія в іншій кількості, ударні дрони, можливості розвідки які ми і приблизно не розуміємо - те що у нас не задіяне.
Так що про неготовність «Заходу» не правильно говорити, небажання воювати в якійсь мірі так.
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15.07.2023 20:08 Ответить
Расскажи лучше как отымели тебя на самите..да и дружка твоего Салливан полчаса дрючил.как провинившуюся сучку..за планы путина расколоть НАТО подставив тебя а тебе и деваться некуда .получил деньги за предательство выполнякшь.. а то что волга впадает в черное море все знают да и два плюс два четыре.да и сними милитари а то ******** выглядишь по сравению с теми кому положено носить. и кто воюет с гордостью нося.и кого ты с дружками предаешь и обкрадываешь.Добереться до тебя Залужный и обосрешь штанишки.с бегаюшими глазками на п.....нка похож.мразь..
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15.07.2023 18:18 Ответить
Слова В .Залужного 1.Україна до війни була не готова ,приблизно липень 2022 р. 2 . ...кількість ворожих обстрілів ,іноді ,перевищує ( наші) в 10 разів...червень 2023 р ....Нехай прозвітує ,скільки заводів зброї і БК ,побудував в Європі ,контракти на арт.снаряди і міни,хоча б полуправдиві цифри,чи яйця по 17 грн/ шт заважають? Воювати проти ресурсно переважаючого ворога,не знищуючи хоча б їх війскові заводи,і не маючи кількостної переваги в арті,САУ,мінометах ,РСЗО,і БК до них? .....Боневтік положе ще купу Українців,і підпише все що скажуть,по Оману ,чи ще якось там
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15.07.2023 18:23 Ответить
РЕФОРМЫ ГДЕ ******?????? За что ща вы там с опзж голосуете??????
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15.07.2023 18:42 Ответить
Когда дебил молчит,умнее кажется.Победа Украины будет,когда мы избавимся от вас с Дерьмаком и всех тех тварей,наживаюшихся на войне
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15.07.2023 18:45 Ответить
І шо нам робити з цим нездарою?
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15.07.2023 18:47 Ответить
.. а від дурісті та тотальної корупції Зеленського безпосередньо залежить глобальна підтримка України.
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15.07.2023 19:03 Ответить
Ти тупе зелене чмо ти завів державу в такий глухий кут,шо тебе вже повісити мало,мразь.
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15.07.2023 19:36 Ответить
Швидкість завершення війни?А шо случілось?Чому пластінку різко змінив?Вже слово "ПЕРЕМОГА" після саміту НАТО не використовується?Від повернення виведених тобою і Єрмаком в офшори коштів,які ви вкрали з "глобальної підтримки",а це за даними розслідувачів сума мінімум на три ескадрил'ї Ф-16,залежить подальша підтримка,а відповідно і швидка перемога,а закінчувати в Оман п#здуй з Єрмаком і Татаровим.
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15.07.2023 19:56 Ответить
Для завершення війни треба вирощувати коноплю і одностатеві партнерства. Можна ще трохи дороги і мости поремонтувати. Дронів і ракет не вистачає? Те до справи не стосується.
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15.07.2023 20:46 Ответить
А глобальна підтримка залежить від .... Зникни кудись Вова разом з рєзніковими і єрмаками.
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16.07.2023 00:22 Ответить
Тобто, від ЗЄ-влади типу ніхера не залежить.

Не треба ніхера робити. Тільки писати відосики, хамити та грюкати копитами перед союзниками.
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16.07.2023 00:45 Ответить
 
 