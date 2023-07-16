Украинские операторы беспилотников успешно уничтожают оккупантов и их технику на разных участках фронта. ВИДЕО
Беспилотники продолжают очищать украинскую землю от захватчиков. На этот раз дрон-камикадзе залетел прямо во вражеский блиндаж, ликвидировав группу оккупантов.
Соответствующий фрагмент уничтожения российского блиндажа опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Топ комментарии
+5 Виктор Бороветский
показать весь комментарий16.07.2023 10:27 Ответить Ссылка
+5 Deodar Revolution
показать весь комментарий16.07.2023 11:06 Ответить Ссылка
+3 Владислав Сварчевський
показать весь комментарий16.07.2023 10:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По данным украинской стороны, РФ смогла удвоить производство баллистических и крылатых ракет с 512 до 1061 штуки в течение этого года.
Это стало возможным благодаря обходу западных санкций через третьи страны, считают в Киеве. По его данным, 81% контрабандных компонентов поступают из США, 8 - из Швейцарии и по 3,5% из Германии и Японии. Компоненты ввозятся через Китай, Казахстан, Грузию, Армению, Турцию и другие страны, пишет FAZ.
ціль вражається одним з п'яти, якщо оператор профі то одним з трьох, це самі дроністи розказують.
5 фпв-дронів це 400*5=2000 доларів.
мавік 3 це 2700 доларів.
аритметика доводить що у порівнянні з фпі-дроном мавіку достатньо двічі влучити і він вже окупив себе. а мавіки влучають набагато більше ніж два рази до свого знищення.
от і виходить що фпв-дрони це нішева зброя - атака по ббм, атака по рухомій техніці, атака по спостережним вишкам але не атака по піхоті.
навіть атака як на відео під питанням бо вона умовно дорожча за атаку квадрокоптером за того ж самого результату.
мавік скидає не тільки гранати, ви вивчіть предмет розмови.
я навів цифри і обгрунтував їх. що навели ви.? якщо нічого то вам читать а не обговорювать.
ось цифри. не бачите то протріть баньки.
Повторюсь спеціально для упоротих: маса вибухової речовини та вражаючих елементів що може нести фпв зазвичай разів в 10 більша чим може нести мавік. Тобто за один політ можна нанести в 10 раз більше пошкоджень. ФПВ теж може робити скиди тобто бути багаторазовим, а тому ваша мантра про "400 доларів просираються" це чиста упоротість. А тому наведені вами цифри "підрахунків" це брєд далекий від реальності та фактів.
Якщо в них це вийде, то це дійсно буде величезна біда для наших військових!
А для Курочки Ряби це все ще "Весільні дрони", тож міністерство не закуповує FPV-дрони ВЗАГАЛІ!