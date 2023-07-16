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Украинские операторы беспилотников успешно уничтожают оккупантов и их технику на разных участках фронта. ВИДЕО

Беспилотники продолжают очищать украинскую землю от захватчиков. На этот раз дрон-камикадзе залетел прямо во вражеский блиндаж, ликвидировав группу оккупантов.

Соответствующий фрагмент уничтожения российского блиндажа опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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уничтожение (7415) дроны (4223)


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Топ комментарии
+5
Була оркояма ,стала оркомогила. Це дуже мило.
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16.07.2023 10:27 Ответить
+5
они умудрились даже Брайтон-Бич превратить в свой Мухосранск

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16.07.2023 11:06 Ответить
+3
Якийсь шалений дрон -3 рази вибухнув))), поки відео не обірвали((( Слава ЗСУ!!!!!
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16.07.2023 10:26 Ответить
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Якийсь шалений дрон -3 рази вибухнув))), поки відео не обірвали((( Слава ЗСУ!!!!!
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16.07.2023 10:26 Ответить
У дрона была плохая память - он забывал о том, что он уже взорвался один.. два раза...
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16.07.2023 13:20 Ответить
То кацапи сиділи " з своєю "закуссю"
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16.07.2023 15:53 Ответить
Була оркояма ,стала оркомогила. Це дуже мило.
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16.07.2023 10:27 Ответить
Немецкое издание https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-deutsche-technik-in-russischen-raketen-19034862.html Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на советника руководителя офиса президента Украины Владислава Власюка сообщает, что в российских ракетах «Кинжал» и «Искандер» нашли комплектующие, производимые в странах НАТО.

По данным украинской стороны, РФ смогла удвоить производство баллистических и крылатых ракет с 512 до 1061 штуки в течение этого года.

Это стало возможным благодаря обходу западных санкций через третьи страны, считают в Киеве. По его данным, 81% контрабандных компонентов поступают из США, 8 - из Швейцарии и по 3,5% из Германии и Японии. Компоненты ввозятся через Китай, Казахстан, Грузию, Армению, Турцию и другие страны, пишет FAZ.
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16.07.2023 10:28 Ответить
"Кацапська" діаспора з Брайтон-біч допомагає браттям підорам
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16.07.2023 10:42 Ответить
они умудрились даже Брайтон-Бич превратить в свой Мухосранск

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16.07.2023 11:06 Ответить
Орков легко найти потому что они свои позиции превращают в помойку и можно бить по любой куче мусора не ошибешься.
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16.07.2023 10:34 Ответить
Хлопці множте на нуль підорусню!!!
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16.07.2023 10:43 Ответить
попри те що відео феєричне є проблєма з доцільністю використання дронів-камікадзе по піхоті.

ціль вражається одним з п'яти, якщо оператор профі то одним з трьох, це самі дроністи розказують.

5 фпв-дронів це 400*5=2000 доларів.

мавік 3 це 2700 доларів.

аритметика доводить що у порівнянні з фпі-дроном мавіку достатньо двічі влучити і він вже окупив себе. а мавіки влучають набагато більше ніж два рази до свого знищення.

от і виходить що фпв-дрони це нішева зброя - атака по ббм, атака по рухомій техніці, атака по спостережним вишкам але не атака по піхоті.

навіть атака як на відео під питанням бо вона умовно дорожча за атаку квадрокоптером за того ж самого результату.
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16.07.2023 11:05 Ответить
Це у вас брєд пише. FPV несе заряд раз в 10 потужніший чим в бойової гранати яку скидує мавік, і ви розказуєте про недоцільність і про те що один з 5. Крім того фпв бувають різні так як є фпв з системою скиду як на мавіках.
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17.07.2023 04:24 Ответить
це не я розказую, це розказують оператори дронів. читайте уважно.

мавік скидає не тільки гранати, ви вивчіть предмет розмови.

я навів цифри і обгрунтував їх. що навели ви.? якщо нічого то вам читать а не обговорювать.
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17.07.2023 10:08 Ответить
Ну так аналізуйте та вчіть цифри перш чим наводити. Граната це одне з найсильніших що скидує мавік. Слабше це воги і т.п.. І якщо ви не змогли осилити цифри та факти що я навів то проблема у вас.
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17.07.2023 10:33 Ответить
пане, ви дурень чи що таке з вами? все впирається в той факт що ціль вражає лише один з 5 дронів себто 4 дрона кожен по 400 доларів просираються.

ось цифри. не бачите то протріть баньки.
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17.07.2023 10:38 Ответить
Вражає? А треба щоб влучало точно в ціль, то що тоді гранати з мавіків які вибухають зазвичай десь поруч, а не попавши по м'ясу то це епік фейл? Чому ви такі упороті? 🥱

Повторюсь спеціально для упоротих: маса вибухової речовини та вражаючих елементів що може нести фпв зазвичай разів в 10 більша чим може нести мавік. Тобто за один політ можна нанести в 10 раз більше пошкоджень. ФПВ теж може робити скиди тобто бути багаторазовим, а тому ваша мантра про "400 доларів просираються" це чиста упоротість. А тому наведені вами цифри "підрахунків" це брєд далекий від реальності та фактів.
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18.07.2023 08:48 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/07/12/7410848/ Тим часом подейкують , що орки швидкими темпами будують підприємство з виготовлення FPV-дронів, і якщо наші виробники не дотягують і до 10 тисяч дронів, то свинособаки вже виходять на об'єми в 45-50 тисяч на місяць, і при цьому ще намагаються поставити системи зв'язку, які наше РЕБ не змогло б заглушити.

Якщо в них це вийде, то це дійсно буде величезна біда для наших військових!

А для Курочки Ряби це все ще "Весільні дрони", тож міністерство не закуповує FPV-дрони ВЗАГАЛІ!
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16.07.2023 11:06 Ответить
"Замаскувалися", дебіли - розвели срач навколо бліндажа.
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16.07.2023 12:56 Ответить
 
 