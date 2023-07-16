Удар по колонне вражеских грузовиков с гаубицами Д-30 в Запорожской области. ВИДЕО

Защитники Украины поразили колонну вражеских грузовиков с гаубицами Д-30 в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Дивано-штурмовая бригада".

Как отмечается, удар по оккупантам нанесен в районе села Очеретоватое в Пологовском районе Запорожской области. Били снарядами M30A1.

Также на видео зафиксированы последствия точного удара по вражеской колонне.

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