Удар по колонне вражеских грузовиков с гаубицами Д-30 в Запорожской области. ВИДЕО
Защитники Украины поразили колонну вражеских грузовиков с гаубицами Д-30 в Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Дивано-штурмовая бригада".
Как отмечается, удар по оккупантам нанесен в районе села Очеретоватое в Пологовском районе Запорожской области. Били снарядами M30A1.
Также на видео зафиксированы последствия точного удара по вражеской колонне.
Топ комментарии
+63 Rash VM
показать весь комментарий16.07.2023 10:47 Ответить Ссылка
+55 Bohdanov Dmytro #550873
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+50 Перехватчик
показать весь комментарий16.07.2023 10:50 Ответить Ссылка
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який ступить на нашу землю без запрошення 😡
Цікаво інше - відео зблизька наші знімали? Якщо так - то гармати можна і собі забрать Якщо не відремонтувать - то хоч "розкулачить" на ремкомплект!
Піонерська ера...
Тільки Вагнера ушлепки
Портять атмосферу...
старого довбой***акабздона в покої. Нахєр він тут потрібен
Їхали кацапи,
Міста руйнувати,
Склали свої лапи
Менше стало вати.
Колона вєзущая пушки Д-30...
Шо за яркие представители руськага мира? Это не кадыровцы случаем?
это чеченцев.. Там вполне могут быть кацапы, даги и даже якуты.
Вобщем - все умерли.