На Бахмутском направлении наши бойцы взяли в плен оккупанта: "Вылезай отсюда, я тебя не убью". ВИДЕО

Во время захода на вражеские позиции на Бахмутском направлении наши бойцы взяли в плен русского солдата, который в это время спал в блиндаже.

Відеозапис опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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