На Бахмутском направлении наши бойцы взяли в плен оккупанта: "Вылезай отсюда, я тебя не убью". ВИДЕО
Во время захода на вражеские позиции на Бахмутском направлении наши бойцы взяли в плен русского солдата, который в это время спал в блиндаже.
Відеозапис опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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+47 Владислав Сварчевський
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+27 Valentyna Sayun #573800
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+16 multissstar .
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багато чого не можна. але, як видно, всім пох.
Бо в нас чомусь забагато тих хто дає поради, а замало тих хто шось робе
Агентура Москвы в СБУ под колпаком конгресса США // №523 - Юрий Швец
Юрий Швец -- официальный канал
https://www.youtube.com/watch?v=EcBS5O0DA_M&lc=Ugwfkxz2AYei4Q9U2Ux4AaABAg
Слава Україні!!
Страшно вам, аж гай шумить,
Скаже навіть баба з возу,
Що вас ВСІХ ТРЕБА СПАЛИТЬ!!!!,,,(С),,,,),,