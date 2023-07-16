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Новости Видео Война
21 558 25

На Бахмутском направлении наши бойцы взяли в плен оккупанта: "Вылезай отсюда, я тебя не убью". ВИДЕО

Во время захода на вражеские позиции на Бахмутском направлении наши бойцы взяли в плен русского солдата, который в это время спал в блиндаже.

Відеозапис опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Также смотрите: Удар по колонне вражеских грузовиков с гаубицами Д-30 в Запорожской области. ВИДЕО

Бахмут (1605) пленные (2190) ВСУ (6740)


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Топ комментарии
+47
Не висповся - не може понять, чи прямо йти, чи нах@уй, чи прямо нах@уй....
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16.07.2023 12:05 Ответить
+27
Міцна воля захисників, не убили гада.
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16.07.2023 12:06 Ответить
+16
довольный курва. Повезло ублюдку
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16.07.2023 12:05 Ответить
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Виспався?
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16.07.2023 12:02 Ответить
Не висповся - не може понять, чи прямо йти, чи нах@уй, чи прямо нах@уй....
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16.07.2023 12:05 Ответить
... чи портки сымать...
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16.07.2023 13:08 Ответить
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17.07.2023 14:50 Ответить
довольный курва. Повезло ублюдку
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16.07.2023 12:05 Ответить
Міцна воля захисників, не убили гада.
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16.07.2023 12:06 Ответить
Хаи би спав
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16.07.2023 12:06 Ответить
...навічно.
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16.07.2023 12:16 Ответить
Та если один--- нахер в плен брать?
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16.07.2023 20:06 Ответить
з гранатою
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16.07.2023 12:22 Ответить
Засцал кацапчик оккупант
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16.07.2023 12:18 Ответить
А в чому непрофесійність?
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16.07.2023 12:24 Ответить
не можна наближатися до ворога групою. не можна наближатися до ворога поки той становить ймовірну загрозу. не можна дозволяти ворогу дивитися куди його ведуть. не можна розмовляти з ворогом запанібрата. не можна давати ворогу гарантії збереження життя. не можна тримати в полоні ворога з вільними руками.

багато чого не можна. але, як видно, всім пох.
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16.07.2023 12:33 Ответить
Спіймай свого орка та роби з ним шо забажаєшь.
Бо в нас чомусь забагато тих хто дає поради, а замало тих хто шось робе
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16.07.2023 16:22 Ответить
Так треба і з агентурою ФСБ в Україні, особливо в Урядовому кварталі та місцевих органах влади, щоб не гадили Україні!!!
Агентура Москвы в СБУ под колпаком конгресса США // №523 - Юрий Швец

Юрий Швец -- официальный канал

https://www.youtube.com/watch?v=EcBS5O0DA_M&lc=Ugwfkxz2AYei4Q9U2Ux4AaABAg
Слава Україні!!
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16.07.2023 12:23 Ответить
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16.07.2023 12:24 Ответить
А шо Орк такой неспокойный ,все время оглядуется...думает его в сторонку растрелять ведут?
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16.07.2023 12:28 Ответить
Ой ми бачим ваші сльозки,
Страшно вам, аж гай шумить,
Скаже навіть баба з возу,
Що вас ВСІХ ТРЕБА СПАЛИТЬ!!!!,,,(С),,,,),,
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16.07.2023 12:36 Ответить
Странное готовилось ему пробуждение
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16.07.2023 13:22 Ответить
а сциться падло ...вторая армія міра ,кулє ..а сидів би зараз на пічці і їв ріпку
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16.07.2023 13:25 Ответить
судя по форме это офицер.
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16.07.2023 14:03 Ответить
Завтра буде обіцяти, що в Україну більш не прийде. І своїх призвати не йти на війну. Проте сам не прийшов здаватись зі скальпом свого командира полку чи батальйону.
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16.07.2023 15:35 Ответить
Пришёл срать украинскую землю.
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16.07.2023 17:05 Ответить
а даремно
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16.07.2023 22:06 Ответить
 
 