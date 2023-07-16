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В Луганске прогремели взрывы – высокоточным оружием большой дальности были поражены большие склады с вооружением. ВИДЕО

Местные жители и российские пропагандисты сообщают о взрывах в Луганске. Предварительно известно, что высокоточным оружием большой дальности были поражены большие склады с вооружением. Продолжается детонация боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Бахмутском направлении наши бойцы взяли в плен оккупанта: "Вылезай отсюда, я тебя не убью". ВИДЕО

Луганск (3168) склад БК (60)


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Топ комментарии
+47
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16.07.2023 12:27 Ответить
+42
Файно.
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16.07.2023 12:26 Ответить
+39
Та ні То щось "далекобійніше" прислали Може "Шторм Шедоу" або його "близнюка" французського
"хахлы дамбят Бамбасс!"
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16.07.2023 12:32 Ответить
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Файно.
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16.07.2023 12:26 Ответить
але не видно Луганська
і ще
от тепер дійсно бачу як ми дамбім бамбас
ато восєм лєт, восєм лєт....
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16.07.2023 13:16 Ответить
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16.07.2023 15:13 Ответить
Браво украинским артиллеристам!
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16.07.2023 12:26 Ответить
Летчикам.
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16.07.2023 14:00 Ответить
св.Хаймарс привітав лугандонів. Привіт, ми з України.
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16.07.2023 12:27 Ответить
Та ні То щось "далекобійніше" прислали Може "Шторм Шедоу" або його "близнюка" французського
"хахлы дамбят Бамбасс!"
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16.07.2023 12:32 Ответить
Зранку летіли СУ-24... Я був в очікуванні новин. Очікування виправдалися.
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16.07.2023 12:45 Ответить
Значить я не помилився!
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16.07.2023 12:51 Ответить
Накопичували, накопичували, і ось тобі...
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16.07.2023 12:27 Ответить
Ну не дарма накопичували - очевидно ж!
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16.07.2023 12:38 Ответить
Накопичували, накопичували, та донакопичувались,
Щоб кацапи з копит зкопичувались.
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16.07.2023 13:04 Ответить
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16.07.2023 12:27 Ответить
Великі справи робляться
Великоточно. зброєю,
Високого враження
Великих об'єктів...
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16.07.2023 12:28 Ответить
Більше відео,дєфєктівниє.І може вас прийме Українська держава назад,правда доведеться відповісти за свій колабораціоналізм,навіть посидіти в тюрмах)Але як каза Папанов "нічєво,пасєдішь в тюрмє,там тєбя пєрєваспітают,вєрньошся друґім чєлавєкам"))
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16.07.2023 12:30 Ответить
Нє, закону такого нема ще в Україні, у нас тут сусід живе "кацап" - його всі сусіди так і кличуть вже років 30, скільки він тут живе, - так ось він надто буйний, все орків чекає щоб нас "перевиховали", так з ним і поліція справитись не може: - Закону такого нема, - кажуть!
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16.07.2023 15:47 Ответить
Великий Господь та його пророк Хаймарс!
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16.07.2023 12:31 Ответить
Це вже французькі?
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16.07.2023 12:36 Ответить
Зрадники в Луганську трохи похмуро засумували, скоро треба буде втікати, а куди ?
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16.07.2023 12:38 Ответить
вялйка расєя, я з'ібатися нема куди - усюди гівно
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16.07.2023 18:03 Ответить
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16.07.2023 12:44 Ответить
Активоване вугілля здетонувало.
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16.07.2023 12:47 Ответить
Український часопис

В цей день 2020 року загинув без допомоги Ярослав Журавель («Ярік») - сержант ЗСУ 137 обмп 35 обрмп. 13.07.2020 отримав поранення у сірій зоні під час евакуації тіла бійця. Залишились батьки, дружина та дві доньки. Нагороджений орд«За мужність» 3 ст.(посмертно).

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16.07.2023 12:56 Ответить
І не будемо забувати, ХТО "взяв справу під особистий контроль", тобто порятунок Журавля, а потім видав: "Ми єго туда нє посилалі".
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16.07.2023 13:22 Ответить
то танки в шахтах здетонували
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16.07.2023 12:57 Ответить
Про Севастополь почему то нет новости на Цензоре.
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16.07.2023 13:06 Ответить
Було взагалі-то. Писали що збили наші безпілотники.
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16.07.2023 13:10 Ответить
прилетело 8 ,один только сбили
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16.07.2023 13:11 Ответить
************ ************ , город руских мудаков
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16.07.2023 13:10 Ответить
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16.07.2023 15:19 Ответить
вот шо то прилетело и ага
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16.07.2023 13:09 Ответить
Невыносимое преступление хунтобендерохвашистов - уничтожение склада с мирными боеприпасами!
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16.07.2023 13:30 Ответить
Як там у пісні - "Там на шахтє угольной..")))
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16.07.2023 13:33 Ответить
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16.07.2023 15:22 Ответить
Там на шахте угольной
Хрен нашли обугольный...
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16.07.2023 21:08 Ответить
Боеприпасы еще не распелись
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16.07.2023 14:07 Ответить
шойгу,где снаряды?! Горят 3,14расы, хорошо горят, душа радуется
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16.07.2023 14:31 Ответить
Скальпы?! Похоже...
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16.07.2023 14:38 Ответить
А може Гром? Вот тот случай когда "какахерразница", главное шо точно промеж глаз.
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16.07.2023 16:56 Ответить
я не очитался и не осмотрелся, надеюсь! Слава Украине!
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16.07.2023 16:46 Ответить
Добре але мало, краще артсклади по всєй расєє
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16.07.2023 17:06 Ответить
ще таких десять складів і компенсуємо Хмельницьк. Хто наказав складувати на одному місці і передав координати? Ще не чув повідомлення: "Ми не знайшли зрадника і відмовляємося від премії"! Це ж був не перший удар?
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16.07.2023 18:12 Ответить
Що таке "Хмельницьк"?
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16.07.2023 21:44 Ответить
Ну, це зовсім е те що було біля Хмельницького.

https://www.youtube.com/watch?v=gv3hPm5emUg https://www.youtube.com/watch?v=gv3hPm5emUg

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16.07.2023 20:04 Ответить
добре, але недостатньо! Пам'ятайте, що ми "дамбілі бамбас восЄмь лєт", а на ділі всього тільки перший рік почався, тому ще сім років впереді. Треба виправдати сподівання мосКАЛьської пропаганди і все-таки побомбити донбас вісім років.... як мінімум
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16.07.2023 21:02 Ответить
Зрештою, то вибухівка - її призначення вибухати.
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17.07.2023 03:09 Ответить
 
 