В Луганске прогремели взрывы – высокоточным оружием большой дальности были поражены большие склады с вооружением. ВИДЕО
Местные жители и российские пропагандисты сообщают о взрывах в Луганске. Предварительно известно, что высокоточным оружием большой дальности были поражены большие склады с вооружением. Продолжается детонация боеприпасов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы.
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+47 Прощай немытая раССея
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+39 Яр Холодний
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і ще
от тепер дійсно бачу як ми дамбім бамбас
ато восєм лєт, восєм лєт....
"хахлы дамбят Бамбасс!"
Щоб кацапи з копит зкопичувались.
Великоточно. зброєю,
Високого враження
Великих об'єктів...
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