В Луганске прогремели взрывы – высокоточным оружием большой дальности были поражены большие склады с вооружением. ВИДЕО

Местные жители и российские пропагандисты сообщают о взрывах в Луганске. Предварительно известно, что высокоточным оружием большой дальности были поражены большие склады с вооружением. Продолжается детонация боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Бахмутском направлении наши бойцы взяли в плен оккупанта: "Вылезай отсюда, я тебя не убью". ВИДЕО