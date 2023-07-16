Аэроразведчики 10 ОГШБр нанесли огневое поражение по технике оккупантов. ВИДЕО
Аэроразведчики 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10 ОГШБр "Эдельвейс" нанесли огневое поражение по технике оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций Стратком ВСУ.
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ansmerch
показать весь комментарий16.07.2023 14:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Bob Fayn
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Wlad West
показать весь комментарий16.07.2023 17:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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