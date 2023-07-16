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Аэроразведчики 10 ОГШБр нанесли огневое поражение по технике оккупантов. ВИДЕО

Аэроразведчики 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10 ОГШБр "Эдельвейс" нанесли огневое поражение по технике оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций Стратком ВСУ.

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уничтожение (7415) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (207)


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КРасавце
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16.07.2023 14:26 Ответить
постукали по кришці башти
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16.07.2023 15:30 Ответить
Надо бросать зажигательную смесь в паре со взрывчаткой.
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16.07.2023 17:27 Ответить
 
 