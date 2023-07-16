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Экипаж ударных БпЛА 103 ОБрТрО уничтожил вражеский комплекс видеонаблюдения типа "Муром-М". ВИДЕО

Экипаж ударных БПЛА 103-й отдельной бригады ТрО, несмотря на хорошо замаскированную позицию и сложность траектории на подлете к цели, эффектно уничтожил вражеский комплекс видеонаблюдения типа "Муром-М".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

Смотрите: Аэроразведчики 10 ОГШБр нанесли огневое поражение по технике оккупантов. ВИДЕО

уничтожение (7415) ВСУ (6740)


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Топ комментарии
+8
Нашим воїнам щира подяка і респект за дуже складну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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16.07.2023 14:42 Ответить
+8
Ювелірна робота козаків.
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16.07.2023 14:56 Ответить
+6
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16.07.2023 15:09 Ответить
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Нашим воїнам щира подяка і респект за дуже складну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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16.07.2023 14:42 Ответить
Страйк.
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16.07.2023 14:44 Ответить
хороша цукерка залетіла
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16.07.2023 14:47 Ответить
Ювелірна робота козаків.
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16.07.2023 14:56 Ответить
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16.07.2023 15:09 Ответить
Такие "ударные БПЛА" из Китая и россияне используют, Мадяр их научил теперь жалуется.... На нехороших китайцев... Где наши Шахеды.... Опять сбрасываться на волонтерские дроны-модельки... на морские бесполезные дроны....
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16.07.2023 15:28 Ответить
І чим морські дрони "бєсполєзниє"? Якби була індустрія на рівні рашки такими дронами можна було б завалити весь Чорноморський флот
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16.07.2023 16:49 Ответить
Жодного потопленого корабля. Це факт простий. Краще гроші на ракети протикорабельні.
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16.07.2023 17:55 Ответить
Так і спроби потопити можна полічити на пальцях
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16.07.2023 21:15 Ответить
А Кримський міст рахується?
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17.07.2023 09:56 Ответить
Боневтік, де дрони? Чому ми без дронів?
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16.07.2023 15:44 Ответить
Відмінна робота! АЛЕ:
Комплексі Муром М показали на фронті свою високу ефективність. РФ нарощує їх виробництво та використання. А де наші аналоги за 1,5 роки війни? Що у дефіциті? Триноги? Оптика? Тепловізорі? Чи "політична воля"?
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17.07.2023 07:44 Ответить
 
 