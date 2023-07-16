Экипаж ударных БпЛА 103 ОБрТрО уничтожил вражеский комплекс видеонаблюдения типа "Муром-М". ВИДЕО

Экипаж ударных БПЛА 103-й отдельной бригады ТрО, несмотря на хорошо замаскированную позицию и сложность траектории на подлете к цели, эффектно уничтожил вражеский комплекс видеонаблюдения типа "Муром-М".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

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