Экипаж ударных БпЛА 103 ОБрТрО уничтожил вражеский комплекс видеонаблюдения типа "Муром-М". ВИДЕО
Экипаж ударных БПЛА 103-й отдельной бригады ТрО, несмотря на хорошо замаскированную позицию и сложность траектории на подлете к цели, эффектно уничтожил вражеский комплекс видеонаблюдения типа "Муром-М".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.
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Комплексі Муром М показали на фронті свою високу ефективність. РФ нарощує їх виробництво та використання. А де наші аналоги за 1,5 роки війни? Що у дефіциті? Триноги? Оптика? Тепловізорі? Чи "політична воля"?