Бойцы 53-й ОМБР поразили вражеские минометы и живую силу противника. ВИДЕО
Воины 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха поразили вражеские минометы и живую силу противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий16.07.2023 17:05 Ответить Мне нравится 20 Ссылка
Oleksii Pilevych #551217
показать весь комментарий16.07.2023 17:12 Ответить Мне нравится 16 Ссылка
sergey yakovenko #550599
показать весь комментарий16.07.2023 19:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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