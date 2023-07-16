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Бойцы 53-й ОМБР поразили вражеские минометы и живую силу противника. ВИДЕО

Воины 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха поразили вражеские минометы и живую силу противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

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Автор: 

уничтожение (7415) 53 отдельная механизированная бригада (122) миномет (98)


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Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
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16.07.2023 17:05 Ответить
Героям Слава!
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16.07.2023 17:12 Ответить
Оце воно, те, що дивитись.
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16.07.2023 19:52 Ответить
 
 