Советовали объезжать минные поля стороной, - военные рассказали о неосведомленности немецких инструкторов, готовивших экипажи танков Leopard. ВИДЕО

В ходе учений танкистов ВСУ на танках Leopard 2 в Германии инструкторы из Бундесвера получили от украинцев вопрос о том, как действовать на танках во время прохождения минного поля. Ответ немцев удивил. Они советовали украинским военным "просто объехать минное поле", не учитывая того, что россияне заминировали практически всю линию фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом один из танкистов ВСУ рассказал в интервью изданию WELT.

Вероятно, такой совет был дан из-за того, что в представлении Бундесвера минное поле – это площадь 100х200 метров, которую действительно можно просто объехать. О том, что в реальности россияне минируют целые гектары и активно используют дистанционное минирование, немецкие военные просто не догадываются.

Более того, речь идет именно об инструкторах, которые должны знать все внутренние наставления Бундесвера. Это означает, что так и подготовлены другие танкисты вооруженных сил Германии, а вполне возможно, что и все танкисты Альянса.

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