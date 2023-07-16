Советовали объезжать минные поля стороной, - военные рассказали о неосведомленности немецких инструкторов, готовивших экипажи танков Leopard. ВИДЕО
В ходе учений танкистов ВСУ на танках Leopard 2 в Германии инструкторы из Бундесвера получили от украинцев вопрос о том, как действовать на танках во время прохождения минного поля. Ответ немцев удивил. Они советовали украинским военным "просто объехать минное поле", не учитывая того, что россияне заминировали практически всю линию фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом один из танкистов ВСУ рассказал в интервью изданию WELT.
Вероятно, такой совет был дан из-за того, что в представлении Бундесвера минное поле – это площадь 100х200 метров, которую действительно можно просто объехать. О том, что в реальности россияне минируют целые гектары и активно используют дистанционное минирование, немецкие военные просто не догадываются.
Более того, речь идет именно об инструкторах, которые должны знать все внутренние наставления Бундесвера. Это означает, что так и подготовлены другие танкисты вооруженных сил Германии, а вполне возможно, что и все танкисты Альянса.
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До чого цей висер на німецьких інструкторів?Виправдати власні помилки?
От нафіг міняти ситий комфорт на війну.
На місці німців українці думаю поводились би так само.
Війна це там десь далеко, а ми йдемо на Октоберфест.
Це ж треба до такого їм додумати як об'їхати. В реальності мінні поля суцільні, довжиною на сотні км та шириною на десяток. Ідуть ці мінні поля в багато ліній одна за одною, а між ними заміновані окопи, бетонні укріпрайони, доти і так далі. Все те що мало б бути у нас на кордоні з дриснею та бидлорусю.
І звичайно все це можна законтрити. Но для цього треба напрягати мозок, масово виробляти та застосовувати нові види озброєння, а не слухати інструкторів нато які уявлення не мають що таке ******* війна..