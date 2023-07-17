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Люди собирают обломки своей жизни: Херсонская ОВА показала последствия обстрелов оккупантами жилых кварталов города. ВИДЕО

Херсонская военная администрация показала последствия ночных обстрелов российской армией жилых кварталов города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовала Херсонская ОВА.

"На этих кадрах люди собирают обломки своей жизни. И не понимают, что делать дальше. Эти боли и растерянность - результат очередного российского террора… Последствия ужасной ночи и как херсонцы приходят в себя от пережитого - в видео", - говорится в сообщении.

17 июля ночью оккупанты попали в жилые кварталы Херсона. Спавшие в своих домах едва успели спастись.

Отмечается, что у двух женщин, 82 и 75 лет, врачи диагностировали острую реакцию на стресс. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Читайте: Российские захватчики за прошедшие сутки 76 раз обстреляли Херсонщину, два человека погибли, - ОВА

обстрел (28290) Херсон (2929)


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А Херсонська ОВА не хоче розповісти якою було б життя у Херсоні якби голова СБУ Баканов, призначений особисто Зеленський, виконав покладені на нього обов'язки по організації опору МОЖЛИВІЙ на той час рашистській агресії з боку Криму про що сповіщали західні партнери?! Принаймні точно набагато краще ніж зараз!!!
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17.07.2023 14:43 Ответить
а на цьому фоні терорист № 1 у світі завершує зернову угоду, тому що щось там воно вимагало, а це щось ніхто не виконав..., може він хотів, щоб сонце сходило на заході..., але ж ні, ніхто не погодився..., Китай щось мявкнув, як завжди, та стих..., путін, щоб ти здох 3 рази, та щоб пам'ятали тебе лише прокльонами...
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17.07.2023 14:49 Ответить
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17.07.2023 14:52 Ответить
Бідні Люди,,будь проклята орда--НАВІ́КИ-ВІКІ́В!!!((,
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17.07.2023 14:53 Ответить
 
 