Люди собирают обломки своей жизни: Херсонская ОВА показала последствия обстрелов оккупантами жилых кварталов города. ВИДЕО

Херсонская военная администрация показала последствия ночных обстрелов российской армией жилых кварталов города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовала Херсонская ОВА.

"На этих кадрах люди собирают обломки своей жизни. И не понимают, что делать дальше. Эти боли и растерянность - результат очередного российского террора… Последствия ужасной ночи и как херсонцы приходят в себя от пережитого - в видео", - говорится в сообщении.

17 июля ночью оккупанты попали в жилые кварталы Херсона. Спавшие в своих домах едва успели спастись.

Отмечается, что у двух женщин, 82 и 75 лет, врачи диагностировали острую реакцию на стресс. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

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