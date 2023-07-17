Сырский показал окопное видео отражение атаки россиян на позиции ВСУ: "Передайте нашим, что мы #башим". ВИДЕО
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал видео окопного боя, снятое во время оккупированной Кременной Луганской области на камеру GoPro бойцами Владимирского батальона 100-й отдельной бригады территориальной обороны.
Ролик снят с блиндажа стрелком ВСУ, который вместе с побратимами ведет огонь в направлении врага, передает Цензор.НЕТ.
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