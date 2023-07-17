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Сырский показал окопное видео отражение атаки россиян на позиции ВСУ: "Передайте нашим, что мы #башим". ВИДЕО

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал видео окопного боя, снятое во время оккупированной Кременной Луганской области на камеру GoPro бойцами Владимирского батальона 100-й отдельной бригады территориальной обороны.

Ролик снят с блиндажа стрелком ВСУ, который вместе с побратимами ведет огонь в направлении врага, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Боевая работа подразделения "Очи". ВИДЕО

Автор: 

ВСУ (6740) Александр Сырский (644)


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Топ комментарии
+24
Таке слухати страшно, важко, а як їм там...залишайтесь живими
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17.07.2023 17:17 Ответить
+11
Головне- хлопи юморні,хіба таких переможуть? Хлопи-здоров'я і ї.аште тих клятих москалів!
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17.07.2023 17:47 Ответить
+11
Танчик красвва! Прикрив хлопців. І їм спокійніше.
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17.07.2023 17:52 Ответить
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Таке слухати страшно, важко, а як їм там...залишайтесь живими
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17.07.2023 17:17 Ответить
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17.07.2023 17:20 Ответить
"Сирський показав"...https://t.me/osirskiy/206 Ролик знято з бліндажа стрільцем ЗСУ, який разом із побратимами веде вогонь у напрямку ворога...але ж "Сирський показав"...
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17.07.2023 19:51 Ответить
дрони б сюди на пiдтримку, щоб адресно винищити нападникiв
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17.07.2023 17:40 Ответить
Зебілмарафон важливіший. Дегенераткомедії, до новорічник свят, потрібно відзняти.
Які дрони?
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17.07.2023 19:58 Ответить
Побільше поваги до наших командирів.Хоча,якщо ти кацапська мразота...
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17.07.2023 18:09 Ответить
Головне- хлопи юморні,хіба таких переможуть? Хлопи-здоров'я і ї.аште тих клятих москалів!
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17.07.2023 17:47 Ответить
Танчик красвва! Прикрив хлопців. І їм спокійніше.
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17.07.2023 17:52 Ответить
Їбаште хлопці кацапську нечисть.
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17.07.2023 18:04 Ответить
Молюсь за Вас синочки , ****** москалів!
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17.07.2023 19:24 Ответить
Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
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17.07.2023 19:59 Ответить
Слава ЗСУ !

Бережи вас Бог, Герої !
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17.07.2023 20:02 Ответить
З Дебальцево Сирський чомусь не постив відоси.
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17.07.2023 22:43 Ответить
в тилу теж не легко. куча селфі, як бойові татуйовані трутні в залах фітнес центрів, всі в потє літца, готуються після тренінгу йти в атаку на інстасамочок-губки пісєчками ((. ну в них, правда, зовсім інша гвара.
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17.07.2023 23:50 Ответить
 
 