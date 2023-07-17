Россияне массово бегут из Крыма, образовались пробки до 25 километров в длину, - росСМИ. ВИДЕО (обновлено)

Тысячи жителей и туристов пытаются выехать из временно оккупированного Крыма. На Крымский мост не пускают автомобили, паромная переправа не работает. Перед въездом на захваченный украинский полуостров образовалась пробка. Российские власти предлагают автомобилистам "альтернативный маршрут" через временно оккупированные территории Украины - Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.

По данным российских пропагандистских СМИ, пробка из машин, пытающихся выехать из Крыма в направлении оккупированной Херсонской области, растянулась более чем на 5 км. Затор начинается примерно в 20 км от Чонгарского моста. По данным Google Maps, длина пробки в понедельник днем выросла до 25 километров.

По данным российского Союза индустрии гостеприимства, сейчас на оккупированном полуострове находятся не менее 50 тысяч туристов и большинство из них въехали на собственных автомобилях.

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Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.

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