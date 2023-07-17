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Россияне массово бегут из Крыма, образовались пробки до 25 километров в длину, - росСМИ. ВИДЕО (обновлено)

Тысячи жителей и туристов пытаются выехать из временно оккупированного Крыма. На Крымский мост не пускают автомобили, паромная переправа не работает. Перед въездом на захваченный украинский полуостров образовалась пробка. Российские власти предлагают автомобилистам "альтернативный маршрут" через временно оккупированные территории Украины - Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.

По данным российских пропагандистских СМИ, пробка из машин, пытающихся выехать из Крыма в направлении оккупированной Херсонской области, растянулась более чем на 5 км. Затор начинается примерно в 20 км от Чонгарского моста. По данным Google Maps, длина пробки в понедельник днем выросла до 25 километров.

По данным российского Союза индустрии гостеприимства, сейчас на оккупированном полуострове находятся не менее 50 тысяч туристов и большинство из них въехали на собственных автомобилях.

Читайте также: Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС, - источник

Россияне массово бегут из Крыма, образовались пробки до 25 километров в длину, - росСМИ 01

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Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.

Читайте также: Путину доложили о подрыве Крымского моста, - Песков

Автор: 

Крым (26437) Керченский мост (400)


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Топ комментарии
+71
Кого цікавлять проблеми орків....Хто вони такі в Криму? Окупанти
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17.07.2023 18:12 Ответить
+61
звичайно, було б непогано. Та і температурка на завтра суперлагідна, українська-степова, +40 там буде, так що - нєх.й шастать
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17.07.2023 18:18 Ответить
+59
Понаїхи драпають.
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17.07.2023 18:18 Ответить
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як таракани....
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17.07.2023 21:05 Ответить
И как я вчера писал ,россияни с фурами и маленькими машинами хлынули через Мелитополь - Бердянск - Мариополь - в сторону Ростова на Дону ...... идут колоны ! ! !
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17.07.2023 21:50 Ответить
Ссыкливая кацапня. Они всегда такие были, поэтому чечены и даги - имеют их без мыла.
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17.07.2023 22:30 Ответить
**** , жарко стало ? когти рвем ну ну , догоним..
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17.07.2023 23:00 Ответить
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18.07.2023 10:50 Ответить
Якщо бити,то треба було бити аж до його падіння,а не давати касапам приводу вдарити по мосту Патона,1543 метри довжиною.
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17.07.2023 23:04 Ответить
.
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17.07.2023 23:04 Ответить
раша-быдло давайте быстренько за надувными матрасами иначе ****** вы на острове крым
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18.07.2023 07:28 Ответить
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