Пленный россиянин из "Шторм Z" воюет за Украину против бывших товарищей. ВИДЕО
Пять "ходок", обещание снятия всех судимостей и за 10 месяцев до освобождения россиянин пошел воевать против Украины в составе отряда "Шторм Z".
О том, как вербуют, учат и наказывают "штормовцев", как россиянин попал в плен, почему решил воевать за Украину и как проверяют перебежчиков - ответы на эти вопросы в эксклюзивном интервью каналу Бутусов плюс.
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+19 Drbest Good #551142
показать весь комментарий17.07.2023 21:39 Ответить Ссылка
+6 Андрій Саган
показать весь комментарий17.07.2023 21:49 Ответить Ссылка
+6 Андрій Саган
показать весь комментарий17.07.2023 22:00 Ответить Ссылка
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"Нехай приїде і тоді буде повчати де і хто має сидіти і з яких окопів писати!" --- ну а ти в свою чергу піди в окоп і потім уже будеш розказувати,треба на фронті таких як є цей кацап для України,чи ні.
1. Цей вагнеровиуь демонструє другим вагнеровцям, що їх тут не вбивають як каже кремлівська пропаганда.
Що вони можуть здатися.
2. Як що Кількість воїнів, які воюють проти ху&ла , сбільшуеться за рахунок полонених росіян, це добре.
3. Цей приклад демонструє всему світу, що Україна не россея.