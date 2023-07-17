Пленный россиянин из "Шторм Z" воюет за Украину против бывших товарищей. ВИДЕО

Пять "ходок", обещание снятия всех судимостей и за 10 месяцев до освобождения россиянин пошел воевать против Украины в составе отряда "Шторм Z".

О том, как вербуют, учат и наказывают "штормовцев", как россиянин попал в плен, почему решил воевать за Украину и как проверяют перебежчиков - ответы на эти вопросы в эксклюзивном интервью каналу Бутусов плюс.

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