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Вместо поиска погибших оккупантов россияне ищут медь, чтобы позже заработать денег: "Это же медь! Забирай, сдадим!" ВИДЕО

Оккупанты проводят ревизию своей разбитой полусгоревшей техники: вместо поиска остатков "побратимов" они ищут медь, чтобы позже сдать металл в пункте приема.

Видеозапись опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Автор: 

армия РФ (19926)


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Топ комментарии
+15
дегенераты...
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17.07.2023 21:51 Ответить
+12
Рашистів вже не вилікувати-тільки повне знищення...
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17.07.2023 21:53 Ответить
+11
А як лікувати зе-дятлів що барабани в сховища купують та сковорідки по 600 тисяч? Що гуманітарку розпродують?
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17.07.2023 22:40 Ответить
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ну шо тут скажеш. )
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17.07.2023 21:48 Ответить
головне що всім смішно .
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17.07.2023 21:50 Ответить
дегенераты...
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17.07.2023 21:51 Ответить
Рашистів вже не вилікувати-тільки повне знищення...
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17.07.2023 21:53 Ответить
А як лікувати зе-дятлів що барабани в сховища купують та сковорідки по 600 тисяч? Що гуманітарку розпродують?
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17.07.2023 22:40 Ответить
Здадуть,головне до пункта прийому металу живим дістатись.
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17.07.2023 21:55 Ответить
Лайфак - берем целый танк, сдаем в ВСУ, получаем профит.
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17.07.2023 22:01 Ответить
танГ 55 года ?
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18.07.2023 09:09 Ответить
Кончені дегенерати.
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17.07.2023 22:07 Ответить
А *валянок* чому лишили?
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17.07.2023 22:14 Ответить
Валянки більш не примають. Вони всі там такі
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17.07.2023 22:24 Ответить
Все проп"ють.
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17.07.2023 22:18 Ответить
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17.07.2023 22:48 Ответить
Русо-кретино.
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18.07.2023 00:07 Ответить
Більще профіту якщо цілий здати на металобрухт
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18.07.2023 01:07 Ответить
если б целый танк "сдали" то дороже бы получилось. или в Москву компанией - там вообще профит. кацапы...
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18.07.2023 03:18 Ответить
Попались веселі кацапи
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18.07.2023 08:16 Ответить
...а кому можно сдать мокшанские тушки???
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18.07.2023 09:07 Ответить
 
 