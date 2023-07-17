Вместо поиска погибших оккупантов россияне ищут медь, чтобы позже заработать денег: "Это же медь! Забирай, сдадим!" ВИДЕО

Оккупанты проводят ревизию своей разбитой полусгоревшей техники: вместо поиска остатков "побратимов" они ищут медь, чтобы позже сдать металл в пункте приема.

Видеозапись опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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