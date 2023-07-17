Пленный "кадыровец" рассказал, как у него не было даже брюк и обуви на фронте. ВИДЕО

Пленный Медведник Сергей Сергеевич 1996 года рождения родом из Астраханской области, город Знамя. Оккупант рассказал, что в Ростове познакомился с Мухаммедом, который предложил присоединиться к кадыровскому спецназу "Ахмат". Затем он прибыл в Донецк и подписал контракт.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал рассказ оккупанта, передает Цензор.НЕТ.

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Из-за финансовых трудностей в семье оккупант думал, что будет в штабе служить. Он никакой подготовки не проходил, обеспечения не было. Брюками и обувью поделился демобилизованный оккупант, и затем их отправили насмерть.

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