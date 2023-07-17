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Новости Видео Война
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Пленный "кадыровец" рассказал, как у него не было даже брюк и обуви на фронте. ВИДЕО

Пленный Медведник Сергей Сергеевич 1996 года рождения родом из Астраханской области, город Знамя. Оккупант рассказал, что в Ростове познакомился с Мухаммедом, который предложил присоединиться к кадыровскому спецназу "Ахмат". Затем он прибыл в Донецк и подписал контракт.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал рассказ оккупанта, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Сырский показал окопное видео отражение атаки россиян на позиции ВСУ: "Передайте нашим, что мы #башим". ВИДЕО

Из-за финансовых трудностей в семье оккупант думал, что будет в штабе служить. Он никакой подготовки не проходил, обеспечения не было. Брюками и обувью поделился демобилизованный оккупант, и затем их отправили насмерть.

Смотрите также: Залужный показал, как украинские артиллеристы 45-й ОАБр уничтожают оккупантов из американской гаубицы М777: "Мой личный рекорд из одного ствола в сутки – 167 выстрелов". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19926) Александр Сырский (644)


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Топ комментарии
+24
Замість іти працювати ця рашистська ублюдіна прийшла в Україну вбивати за гроші-у нєво труднає сємєйнає палажєніє...Навєрна нада панять і прастіть...
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17.07.2023 23:09 Ответить
+21
Бандюки - психологи . Вміють на сльозу пробивати.

Усіх на гиляку ‼️‼️‼️
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17.07.2023 23:10 Ответить
+14
Бідненький як же погано було в кацапів. Не переживай ЗЕскоти тебе одягнуть, накормлять тричі в день обов'зково з м'ясом, матимешь можливість телефонувати сородичам в паРашу за рахунок українців яких ти прийшло вбивать. Все буде в тебе добре адже в Україні найкращій ********** Боневтік!
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17.07.2023 23:20 Ответить
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Для чого иому ці лишні обвеси
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17.07.2023 23:07 Ответить
Через фінансові труднощі в сім'ї, окупант думав, що буде в штабі служити. А как это связано, финансовые трудности и служба в штабе? Тут уж скорее наоборот, что бы в штабе служить, надо хорошо заплатить...
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17.07.2023 23:08 Ответить
Бо все можливо коли ти п**диш.
Це гівно лишньохромосомне кожного разу придумує сльозливі історії в надії, що його не натягнуть на швабру і не вб'ють. "Кушать нєчєго била, пашол убівать, але йшов нє убівать, а на блокпасту стаять, а міня абманулі, а я давєрчівая". наче є ще такі придурки, що в ці ох...ні історії мали б повірити.
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18.07.2023 09:00 Ответить
Вони передачі Золкіна дивляться і ржуть як можна хахлов на і обувать. Сиди собі кури цигарки на шару і розповідай про тяжолу жізнь.
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18.07.2023 09:10 Ответить
Овцетрах...фу гидота)))
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17.07.2023 23:08 Ответить
Замість іти працювати ця рашистська ублюдіна прийшла в Україну вбивати за гроші-у нєво труднає сємєйнає палажєніє...Навєрна нада панять і прастіть...
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17.07.2023 23:09 Ответить
Не "Спецназ Ахмат", а "Притоно-бомжатник Ахмат".
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17.07.2023 23:09 Ответить
Бандюки - психологи . Вміють на сльозу пробивати.

Усіх на гиляку ‼️‼️‼️
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17.07.2023 23:10 Ответить
Довіра до слів кацапа нуль такі інтервью треба хочаб через поліграф пропускати. А взагалі для чого оця кацапцька вонь що воні бідні нещасні і їх треба жаліти ? Та вся ця мерзота кацапцька т їдуть на війну вбивати українців і тішаться цим поки в полон не потрапляють
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18.07.2023 11:30 Ответить
"У России огромное количество кассетного оружия, оставшегося еще от СССР, Владимир Владимирович"- заверил своего начальника Шойгу. "Плюс Газманов с Бабкиной обещали несколько коробок пожертвовать"- добавил министр обороны.
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17.07.2023 23:10 Ответить
залишилось випуск касетників відродити )))
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17.07.2023 23:20 Ответить
Цю паскуду можна обміняти з гарним гешефтом, кадиров добре тримає ***** за яйця!
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17.07.2023 23:13 Ответить
цей віслюколюб даром кацапам не потрібен. краще б ця істота подохла та удобрила землю, хоч якась користь була би.
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17.07.2023 23:15 Ответить
Як так розумію кадаверців обміють швидше й ошочіше ніж інших русачків.
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17.07.2023 23:20 Ответить
це звичайний пересічний люмпен з кацапсячої глибинки десь під астраханью, який кадирівець?
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17.07.2023 23:22 Ответить
Туше, не факт що це можна вважати за кадирівця.
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17.07.2023 23:24 Ответить
А ти думаєш - Чечня "бездонна"? Там теж "м"ясо" закінчується! Вони тягнуть зараз до себе всіх кого можуть! (Правда - це не стосується тих хто на ринках з торгашів трясе гроші - ті так само як наші шаурмятники однієї чітко визначеної національності не спішать в руки зброю брать Шаурмятникам був "похєр" "Арцах" А цим "похєр" Росія Яка різниця у кольорі купюр?)
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18.07.2023 03:32 Ответить
Кацапам нах, а кадирв свого обміняє на взвод кацапів... От побачиш...
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17.07.2023 23:30 Ответить
як на взвод...
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17.07.2023 23:31 Ответить
Голодранець.
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17.07.2023 23:16 Ответить
И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
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18.07.2023 11:33 Ответить
пиндить. з одного боку його "всліпу" юзали, з другого боку зна назви насєлёнки в окрузі. як вроді, або по карті шариться, або не один день там був.
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17.07.2023 23:19 Ответить
Бідненький як же погано було в кацапів. Не переживай ЗЕскоти тебе одягнуть, накормлять тричі в день обов'зково з м'ясом, матимешь можливість телефонувати сородичам в паРашу за рахунок українців яких ти прийшло вбивать. Все буде в тебе добре адже в Україні найкращій ********** Боневтік!
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17.07.2023 23:20 Ответить
Так це винен президент в тому, що наші воїни беруть кацапів в полон, щоб потім обміняти на наших полонених? Добре, буду знати.
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17.07.2023 23:38 Ответить
Не забудьте тільки згадувати, скільки захісників Маріуполя цей ********** здав під якісь там "гарантії". І завдяки кому вони потрапили в оточення в Маріуполі. Тому, тепер, іншим нашім хлопцям, ціною свого життя, потрібно набирать обмінний фонд, для того, щоб витягати своїх побратимів з полону. Тих хто дожив чи доживе до того обміну.
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18.07.2023 01:06 Ответить
Не забудьте тільки, що в 2014 хтось здав Крим і Донбас, що створило передумови для захоплення усього півдня в 2022-му. І якщо не відвоювати південь, то це створить передумови для захоплення усієї лівобережної України у якомусь там 2025-2030 роках. Треба розуміти, що прояв слабкості раніше - призведе до втрат пізніше.
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18.07.2023 02:02 Ответить
І хто ж "здав Крим і Донбас"? Конкретно! З прізвищами!
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18.07.2023 03:36 Ответить
Я навіть впевнений, що то був Порошенко (у трохи більш розумних - Турчинов), але мені теж було б цікаво послухати версію цього "гиганта думки". )
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18.07.2023 08:04 Ответить
Ну як хто?! Звісно ж Зеленський!)
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18.07.2023 13:05 Ответить
Молодець! Довго ж ви з куратором думали - перед тим як "серонуть"! Але знову "не в дугу"! Зеленський тоді перед сепаратистами блазнював - піднімав настрій тим хто запалив Донбас і на багато років кинув його у війну
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18.07.2023 13:24 Ответить
Це не я серонув, а знову таки Зеленський. І знову тобі в штани ))
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18.07.2023 14:53 Ответить
Ти мої "штани" з своїми не плутай
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18.07.2023 14:57 Ответить
..ще, поганий, забув написати "восІмь лєт дамбілі бомбас"
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18.07.2023 07:25 Ответить
"******* танцор" прийшов сюди, щоб "висраться взагалі" Але після того, як отримав конкретне запитання - "злився"! Бо знає, що його "натяки" "розповзуться, як гімно між пальцями" і він буде виглядіть ідіотом!
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18.07.2023 07:35 Ответить
Не включай дурня! Якби не твій "**********" - це тіло до нас-би в полон не потрапило - бо його-б в Україні не було
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18.07.2023 03:34 Ответить
Ахмад это не сила … это просто чай …
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17.07.2023 23:23 Ответить
Якщо і чай то поганий - моча віслюка...
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17.07.2023 23:30 Ответить
Як символічно…. Баран чи віслюк - перша наречена кадирова….
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17.07.2023 23:34 Ответить
Поїхав по шерсть, а вернувся стриженим
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17.07.2023 23:25 Ответить
У кадирівця не тільки штанів не було , а мізків не було і немає ,
бо воно тупе бидло 😡
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17.07.2023 23:26 Ответить
Якби ж то! Воно приїхало вбивати!
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17.07.2023 23:28 Ответить
З таким прізвищем воно їхало "олівці в штабі гострити"... а потім отримувати пожиттєву пєнсію за героізм...
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18.07.2023 01:56 Ответить
Бреше, що випадково попав (ага, "знайомий" якийсь запропонував).
Судячи по поламаних вухах "борця" - давно тренувався, ймовірно в мережі "Ахмат" Кадирова. Борідка теж характерна. Мусив чудово розуміти куди йде.
Мабуть, ще вважав, що буде тільки в "загряд-отрядах", а грошики капатимуть.
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17.07.2023 23:42 Ответить
Как в плен попал не помню...Помню - хотел родственников в Украине навестить ... С попуткой повезло и ребята хорошие , как раз туда на танке ехали... Ночью - когда похолодало, одели меня в свою одежду... Ещё помню - кто-то попросил автомат подержать...
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18.07.2023 03:38 Ответить
Вівця була???
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17.07.2023 23:48 Ответить
Іванушка дурачьок не даремно сидить на печі. Хоча б живий 😉
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17.07.2023 23:58 Ответить
Всі вони брешуть, коли потрапляють в полон! Їх інструктують на цей випадок.
Він би ще б розповів, що і зброї у нього не було, і стріляти він не вміє, і взагалі, вбивати людей то великий гріх. А ми б всі заплакали і скинулись йому на штани і взуття.
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18.07.2023 01:13 Ответить
Пацаны - патриоты а не отложить ли вам в стороны гаджеты и не поехать ли в окопы. Этот чечен там был. А вы?
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18.07.2023 02:47 Ответить
А ти приклад покажи! Чи ти не "патріот"? Якщо ні - чого сюди приперся? Паскудить? Поїдь у будь-яку громаду української діаспори в Канаді і скажи що їдеш в Україну воювать - тебе одягнуть і взують та "бронік" з каскою дадуть Але ти цього не зробиш - далеко від "Домодєдово" до Монреаля летіть!
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18.07.2023 03:43 Ответить
Настоящих кадыровцев там почти нет они все на Кавказе,набрали всякого быдла специально на убой.
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18.07.2023 07:09 Ответить
..не має особливого сенсу слухати "крокодилячі сльози мальчіков в трусіках", коли вони у полоні...
чесно вони усе про себе розказують своїм оркам-орчихам по телефону, коли ще воюють, і тоді чутно тільки матюки та бажання нищити під корінь усих "хохлів" та грабувати усе, до чого дотягнуться
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18.07.2023 07:32 Ответить
Ніяких умов не створили,щоб було зручно та безпечно вбивати українців!
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18.07.2023 07:51 Ответить
Як на бідного лоха, занадто грамотно розмовляє...
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18.07.2023 08:13 Ответить
Я ни в чем не виноват, я пришел на Украину твой дом труба шатать .. Сколько он учил речь , попавшего в плен. ****... ....
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18.07.2023 12:01 Ответить
перша хвиля йшла за пралками і унітазами,остання йде за штанами та й лаптями,коли путиньонок забере у них жридло,тоді вони не зможуть взагалі кудись ходити.
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18.07.2023 12:27 Ответить
Его голого не зря привезли для развлечения детей гор...
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18.07.2023 13:04 Ответить
 
 