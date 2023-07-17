Пленный "кадыровец" рассказал, как у него не было даже брюк и обуви на фронте. ВИДЕО
Пленный Медведник Сергей Сергеевич 1996 года рождения родом из Астраханской области, город Знамя. Оккупант рассказал, что в Ростове познакомился с Мухаммедом, который предложил присоединиться к кадыровскому спецназу "Ахмат". Затем он прибыл в Донецк и подписал контракт.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал рассказ оккупанта, передает Цензор.НЕТ.
Из-за финансовых трудностей в семье оккупант думал, что будет в штабе служить. Он никакой подготовки не проходил, обеспечения не было. Брюками и обувью поделился демобилизованный оккупант, и затем их отправили насмерть.
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+24 Александр Чуднивец #474549
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+21 Sophia-Maria Duglass #550966
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+14 Лариса Немезида #551154
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Це гівно лишньохромосомне кожного разу придумує сльозливі історії в надії, що його не натягнуть на швабру і не вб'ють. "Кушать нєчєго била, пашол убівать, але йшов нє убівать, а на блокпасту стаять, а міня абманулі, а я давєрчівая". наче є ще такі придурки, що в ці ох...ні історії мали б повірити.
Усіх на гиляку ‼️‼️‼️
бо воно тупе бидло 😡
Судячи по поламаних вухах "борця" - давно тренувався, ймовірно в мережі "Ахмат" Кадирова. Борідка теж характерна. Мусив чудово розуміти куди йде.
Мабуть, ще вважав, що буде тільки в "загряд-отрядах", а грошики капатимуть.
Він би ще б розповів, що і зброї у нього не було, і стріляти він не вміє, і взагалі, вбивати людей то великий гріх. А ми б всі заплакали і скинулись йому на штани і взуття.
чесно вони усе про себе розказують своїм оркам-орчихам по телефону, коли ще воюють, і тоді чутно тільки матюки та бажання нищити під корінь усих "хохлів" та грабувати усе, до чого дотягнуться