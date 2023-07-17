Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу зернового коридора, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 509-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Позиция Украины всегда была и будет максимально четкой: никто не имеет права разрушать продовольственную безопасность любого народа. Если кучка людей где-то там в Кремле считает, что они якобы имеют право решать, будет ли еда на столах в Египте или Судане, в Йемене или в Бангладеш, в Китае или в Индии, в Турции или в Индонезии… мир может показать, что шантаж не разрешен никому.
С первого дня полномасштабной агрессии Россия разрушила свободное мореходство в Черном и Азовском морях. Россия била ракетами и дронами по нашим портам, по зерновым терминалам, даже по элеваторам… Единственно возможным следствием этого является дестабилизация продовольственных рынков и социальный хаос в странах, которые критически зависят от импорта продовольствия. Украинское продовольствие – это базовая безопасность для четырехсот миллионов человек…
В прошлом году мир отреагировал на российскую угрозу продовольственной безопасности – вместе с Турцией и ООН мы запустили Черноморскую зерновую инициативу. Ее результаты красноречивы: почти 33 миллиона тонн агропродукции были экспортированы в 45 стран мира.
У всех есть право на стабильность… Африка имеет право на стабильность. Азия имеет право на стабильность. Европа имеет право на стабильность. А значит, мы все должны заботиться о безопасности – о защите от российского безумия. Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и дальше – если без России, то без России. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе. Единственное, что сейчас нужно, – это его аккуратное исполнение. И решительное давление мира на государство-террориста.
Я направил официальные письма президенту Турции Эрдогану и генсеку ООН Гутерришу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – так это надежнее всего. Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. Это нужно для всех в мире – и каждый, кто поддержит, станет спасителем жизни на огромном пространстве от Марокко до Китая, от Индонезии до Ливана", – сказал Зеленский.
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І це не варто розглядати як прийняття сторони Росії - Ердоган так само загравав з Китаєм і навіть Ізраїлем. Це стиль його зовнішньої політики, і Ердоган навряд чи його зрадить."
ораторськуоральну майстерність одночасно.
Росія проігнорувала пропозицію ООН про підключення "дочки" "Россільгоспбанку" до SWIFT, - Гутерріш Джерело:
У чорному морі лише у двох держав є підводні човни , у Туреччини і козлостану . Питання до знатоків вікторини - ЩО , ДЕ , КОЛИ , якщо Туреччина свої зерновози , своїми ж підводними човнами , обстрілювати точно не буде , то чиї то будуть човни . ?
https://www.youtube.com/watch?v=FzFQIQek-GM
бачу тут дехто досі вірить в казочки для дітвори.
хоча не дивно позитивні блохери тепер з Ердогана ліплять мессію аля ******** пригожин...
або ЗК зупиниться або підуть на поступки кацапам, іншого варіанту НЕМАЄ.
За парашею стоїть Китай, тому ніхто не буде йти на конфронтацію, підуть на поступки кацапні тай по всьому, щоб нагодувати сирійців іранців та африку тобто всіх тих хто на стороні параші.
В мене є своя , і я тобі її не нав'язую . То чому ти це робиш ?
Млять , шо за люди .! Ледве не з розуму сходять , але тільки щоб було по їхньому .!
когдаесли их вытурят с оон и магате - возможно тогда и морское право вспомнят.
Пн, 10/07/2023
Чтобы узнать, кто и в каких объемах импортирует «черное» украинское зерно, журналисты сопоставили таможенные документы и список подозреваемых в нарушениях украинских компаний, названия нескольких румынских, чешских и венгерских фирм-импортеров, а также ряда офшорных предприятий из числа импортеров.
Наиболее активный украинский экспортер из списка - фирма «Талстактив», которая, по данным прокуратуры, «легализовывала доход, полученный преступным путем», не заплатила подоходный налог и не вернула прибыль в иностранной валюте. Компанию основали в феврале 2021-го - за год до начала полномасштабного российского вторжения.
https://crime-ua.com/node/30810
https://www.youtube.com/@SergeyLubarsky
https://www.youtube.com/@SergeyLubarsky Sergey Lubarsky
https://www.youtube.com/watch?v=bnV9PYlmlnc
так что нет ему веры та же херня а потом окажется что он трампист-*******