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Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу зернового коридора, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 509-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Позиция Украины всегда была и будет максимально четкой: никто не имеет права разрушать продовольственную безопасность любого народа. Если кучка людей где-то там в Кремле считает, что они якобы имеют право решать, будет ли еда на столах в Египте или Судане, в Йемене или в Бангладеш, в Китае или в Индии, в Турции или в Индонезии… мир может показать, что шантаж не разрешен никому.

С первого дня полномасштабной агрессии Россия разрушила свободное мореходство в Черном и Азовском морях. Россия била ракетами и дронами по нашим портам, по зерновым терминалам, даже по элеваторам… Единственно возможным следствием этого является дестабилизация продовольственных рынков и социальный хаос в странах, которые критически зависят от импорта продовольствия. Украинское продовольствие – это базовая безопасность для четырехсот миллионов человек…

В прошлом году мир отреагировал на российскую угрозу продовольственной безопасности – вместе с Турцией и ООН мы запустили Черноморскую зерновую инициативу. Ее результаты красноречивы: почти 33 миллиона тонн агропродукции были экспортированы в 45 стран мира.

Читайте также: Зеленский о выходе РФ из "зернового соглашения": Мы не боимся. Есть владельцы кораблей, которые готовы продолжать поставки зерна

У всех есть право на стабильность… Африка имеет право на стабильность. Азия имеет право на стабильность. Европа имеет право на стабильность. А значит, мы все должны заботиться о безопасности – о защите от российского безумия. Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и дальше – если без России, то без России. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе. Единственное, что сейчас нужно, – это его аккуратное исполнение. И решительное давление мира на государство-террориста.

Я направил официальные письма президенту Турции Эрдогану и генсеку ООН Гутерришу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – так это надежнее всего. Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. Это нужно для всех в мире – и каждый, кто поддержит, станет спасителем жизни на огромном пространстве от Марокко до Китая, от Индонезии до Ливана", – сказал Зеленский.

Читайте также: "Зерновое соглашение" вошло в историю как пример успешной дипломатии. Считаю, Путин хочет ее продлить, - Эрдоган

Автор: 

Зеленский Владимир (21108) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+14
А ось і агент ФСБ звечірнім відосиком. Так що ти робив в Омані, квартальна нікчема?
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17.07.2023 23:01 Ответить
+12
Якби це сказав Ердоган, я б сприйняв це серйозно. Але з вуст Зєлєнского це звучить, як невдалий жарт, чи комічна реприза.
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17.07.2023 23:10 Ответить
+11
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17.07.2023 23:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ні дня без відосика! До перемоги!
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17.07.2023 23:00 Ответить
ЛайНОО тут точно-трєтій лішній...
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17.07.2023 23:00 Ответить
«Загравання з Путіним» - це лише черговий спосіб зміцнити позиції Ердогана у протистоянні із Заходом. Це особливо важливо на тлі ослаблення Путіна через невдалу війну та нещодавню спробу військового заколоту. Тому в даному випадку Ердоган просто використовує Путіна для досягнення своїх цілей у відносинах із Заходом, які для Туреччини набагато важливіші, ніж відносини з Росією.
І це не варто розглядати як прийняття сторони Росії - Ердоган так само загравав з Китаєм і навіть Ізраїлем. Це стиль його зовнішньої політики, і Ердоган навряд чи його зрадить."
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17.07.2023 23:00 Ответить
А ось і агент ФСБ звечірнім відосиком. Так що ти робив в Омані, квартальна нікчема?
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17.07.2023 23:01 Ответить
Грав мінуєт на роялі пуцликом і демонстрував ораторську оральну майстерність одночасно.
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17.07.2023 23:06 Ответить
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17.07.2023 23:12 Ответить
не може жити без пірдосіків
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17.07.2023 23:01 Ответить
Вова, виродки з ООН тільки занепокоєння та вигідні москалям умови можуть забезпечити:
Росія проігнорувала пропозицію ООН про підключення "дочки" "Россільгоспбанку" до SWIFT, - Гутерріш Джерело:
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17.07.2023 23:01 Ответить
Туреччина -- центральнии гравець - в цьому питанні
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17.07.2023 23:03 Ответить
До першої торпеди по зерновозу з невідомого підводного човна.
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17.07.2023 23:05 Ответить
. Невідомого ?
У чорному морі лише у двох держав є підводні човни , у Туреччини і козлостану . Питання до знатоків вікторини - ЩО , ДЕ , КОЛИ , якщо Туреччина свої зерновози , своїми ж підводними човнами , обстрілювати точно не буде , то чиї то будуть човни . ?
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17.07.2023 23:26 Ответить
Не чіпляйтеся до слів. Керченський міст же пошкодив невідомо чий дрон. Так що мало хто напав? Може абхази.
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17.07.2023 23:48 Ответить
.. Ну дрон це все ж - не підводний човен .. У абхазів субмарин вже точно - немає , а морські дрони - можливо .
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17.07.2023 23:58 Ответить
Справжня мета зернової угоди

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17.07.2023 23:06 Ответить
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17.07.2023 23:07 Ответить
Тут я,наприклад,з нелохозелебабуїном згідний.Образ кацапорилого окупанта потрібно демонізувати на кожному кроці у цілому світі.
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17.07.2023 23:10 Ответить
Якби це сказав Ердоган, я б сприйняв це серйозно. Але з вуст Зєлєнского це звучить, як невдалий жарт, чи комічна реприза.
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17.07.2023 23:10 Ответить
Блазень зерном переймається, курва...Коли гинуть сотні військових кожного дня. Скажіть йому, що час вже йому іти у сраку.
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17.07.2023 23:13 Ответить
Бабки не пахнуть, трупами.
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17.07.2023 23:15 Ответить
Как Зеленский повестку получал...

https://www.youtube.com/watch?v=FzFQIQek-GM
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17.07.2023 23:17 Ответить
А можно просто положити на мацкаля пісюна..
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17.07.2023 23:24 Ответить
Скоріш за все - таке й буде .
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17.07.2023 23:27 Ответить
скоріш за все з кацапів знімуть трохи санкцій.
бачу тут дехто досі вірить в казочки для дітвори.
хоча не дивно позитивні блохери тепер з Ердогана ліплять мессію аля ******** пригожин...
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17.07.2023 23:46 Ответить
От як знімуть , тоді й поговоримо .
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17.07.2023 23:53 Ответить
обовязково!
або ЗК зупиниться або підуть на поступки кацапам, іншого варіанту НЕМАЄ.
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17.07.2023 23:56 Ответить
Я ж і кажу - поживемо - побачимо .
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18.07.2023 00:00 Ответить
Ви уже одного разу "попкорн" закупляли, нічого не навчило.
За парашею стоїть Китай, тому ніхто не буде йти на конфронтацію, підуть на поступки кацапні тай по всьому, щоб нагодувати сирійців іранців та африку тобто всіх тих хто на стороні параші.
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18.07.2023 00:12 Ответить
Це п.здець !!! Чого ти причепився ? Що ти хочеш від мене , щоб я погодився на твою думку ? Так не буде цього ,, і не надійся ..!!
В мене є своя , і я тобі її не нав'язую . То чому ти це робиш ?
Млять , шо за люди .! Ледве не з розуму сходять , але тільки щоб було по їхньому .!
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18.07.2023 00:19 Ответить
за твоими кацапами стоят лапти а китай стоит сам за себя
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18.07.2023 08:53 Ответить
когда если их вытурят с оон и магате - возможно тогда и морское право вспомнят.
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18.07.2023 03:37 Ответить
ЗЕбіл планує "інспектувать" кораблі з власним українським зерном?
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17.07.2023 23:26 Ответить
509-й день войны с рыфы был в 2015 году и рыфы в Украине пишеться с маленькой буквы.
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17.07.2023 23:42 Ответить
Во время войны на украинском зерне зарабатывают коррупционеры и оргпреступность

Пн, 10/07/2023

Чтобы узнать, кто и в каких объемах импортирует «черное» украинское зерно, журналисты сопоставили таможенные документы и список подозреваемых в нарушениях украинских компаний, названия нескольких румынских, чешских и венгерских фирм-импортеров, а также ряда офшорных предприятий из числа импортеров.

Наиболее активный украинский экспортер из списка - фирма «Талстактив», которая, по данным прокуратуры, «легализовывала доход, полученный преступным путем», не заплатила подоходный налог и не вернула прибыль в иностранной валюте. Компанию основали в феврале 2021-го - за год до начала полномасштабного российского вторжения.

https://crime-ua.com/node/30810
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17.07.2023 23:44 Ответить
Проблему штучно звузили до "зернової угоди" - хитрожопа маніпуляція інтернаціональних бариг. А те що заблоковано міжнародне судноплавство у двох морях то таке...
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18.07.2023 00:42 Ответить
Получается , что если Рашка только и может гарантировать безопасность прохода кораблей с зерном , то стало быть и эта же Рашка гарантировала безопасность посещения Зеленским острова Змеиный. Вон оно как получается ... берегут московиты жизнь Военного Вождя, что подозрительно ... с чего бы это ?
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18.07.2023 00:58 Ответить
Мені байдуже де яка ціна зерна. Я хочу почути просту відповідь на просте питання: ХТО РОЗМІНУВАВ ЧОНГАР і напустив орків на південь України?
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18.07.2023 01:03 Ответить
не только разминировал Чонгар и но и убрал все боеспособные военные части с Юга Украины - тем самым сдав без боя под окружение Мариуполь Херсон и Мелитополь
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18.07.2023 08:56 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4053564.html Дмитрик Литвин - це та мр@зота, яка нині пише пафосні тексти для преЗЕдента Вови ЗЕбіла...


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18.07.2023 01:04 Ответить
Швидка Настя йому пожиттєво ....
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18.07.2023 02:11 Ответить
Время говорить правду: Роль Зеленского в этой войне.

https://www.youtube.com/@SergeyLubarsky

https://www.youtube.com/@SergeyLubarsky Sergey Lubarsky
https://www.youtube.com/watch?v=bnV9PYlmlnc
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18.07.2023 01:46 Ответить
очень мутный этот кацапский бот типа швеця
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18.07.2023 09:16 Ответить
Та ні, краще Швеця, особливо в цьому відео.
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18.07.2023 11:19 Ответить
у него чисто скабеевский текст начитывается " так называемый контр наступ" Украина несет огромные потери" "байден не дает оружие" и остальное ватное фуфло приправленное наездами на зе-торчка
так что нет ему веры та же херня а потом окажется что он трампист-*******
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18.07.2023 11:58 Ответить
Скоріш за все так і є, але в цьому відео про зеленського зібрано гарний фактаж, тому подивитись треба.
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18.07.2023 12:18 Ответить
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18.07.2023 02:10 Ответить
твой зеленский тортиком Рошен подавится
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18.07.2023 09:00 Ответить
актьор ******** театру.уже навіть остогидло до оскомини.
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18.07.2023 06:45 Ответить
Схоже ні Зеля, ні ті хто йому тексти до відосиків пише не читали умови зернової угоди. Там Кацапія зобов'язувалась не бомбити порти.
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18.07.2023 10:38 Ответить
 
 