Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу зернового коридора, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 509-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Позиция Украины всегда была и будет максимально четкой: никто не имеет права разрушать продовольственную безопасность любого народа. Если кучка людей где-то там в Кремле считает, что они якобы имеют право решать, будет ли еда на столах в Египте или Судане, в Йемене или в Бангладеш, в Китае или в Индии, в Турции или в Индонезии… мир может показать, что шантаж не разрешен никому.

С первого дня полномасштабной агрессии Россия разрушила свободное мореходство в Черном и Азовском морях. Россия била ракетами и дронами по нашим портам, по зерновым терминалам, даже по элеваторам… Единственно возможным следствием этого является дестабилизация продовольственных рынков и социальный хаос в странах, которые критически зависят от импорта продовольствия. Украинское продовольствие – это базовая безопасность для четырехсот миллионов человек…

В прошлом году мир отреагировал на российскую угрозу продовольственной безопасности – вместе с Турцией и ООН мы запустили Черноморскую зерновую инициативу. Ее результаты красноречивы: почти 33 миллиона тонн агропродукции были экспортированы в 45 стран мира.

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У всех есть право на стабильность… Африка имеет право на стабильность. Азия имеет право на стабильность. Европа имеет право на стабильность. А значит, мы все должны заботиться о безопасности – о защите от российского безумия. Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и дальше – если без России, то без России. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе. Единственное, что сейчас нужно, – это его аккуратное исполнение. И решительное давление мира на государство-террориста.

Я направил официальные письма президенту Турции Эрдогану и генсеку ООН Гутерришу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – так это надежнее всего. Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. Это нужно для всех в мире – и каждый, кто поддержит, станет спасителем жизни на огромном пространстве от Марокко до Китая, от Индонезии до Ливана", – сказал Зеленский.

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