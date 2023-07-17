Провел 11 дней под завалами: во Львове спасли кота во время разбора завалов. ВИДЕО

Во Львове спасли кота во время разбора завалов после прилета российской ракеты в жилой дом. Домашнее животное провело 11 дней под завалами. Его зовут Черчилль, обезвоженный котик, устал, но имеет аппетит.

Теперь кот в надежных руках ветеринаров, передает Цензор.НЕТ.

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