Провел 11 дней под завалами: во Львове спасли кота во время разбора завалов. ВИДЕО
Во Львове спасли кота во время разбора завалов после прилета российской ракеты в жилой дом. Домашнее животное провело 11 дней под завалами. Его зовут Черчилль, обезвоженный котик, устал, но имеет аппетит.
Теперь кот в надежных руках ветеринаров, передает Цензор.НЕТ.
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+37 kelt kant
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+27 Tommy Lee
показать весь комментарий17.07.2023 23:40 Ответить Ссылка
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