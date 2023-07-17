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Провел 11 дней под завалами: во Львове спасли кота во время разбора завалов. ВИДЕО

Во Львове спасли кота во время разбора завалов после прилета российской ракеты в жилой дом. Домашнее животное провело 11 дней под завалами. Его зовут Черчилль, обезвоженный котик, устал, но имеет аппетит.

Теперь кот в надежных руках ветеринаров, передает Цензор.НЕТ.

Провел 11 дней под завалами: во Львове спасли кота во время разбора завалов 01

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Автор: 

кот (34) спасение (170)


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Топ комментарии
+37
11 днів під завалами. Бідна тваринка... Головне, що вже врятований! Вся грьобана москалота не варта страждань одного нашого котика.
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17.07.2023 23:51 Ответить
+35
Львівський бандерокіт ще половить пацюків…)
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17.07.2023 23:36 Ответить
+27
Апетит -- головний показник здоров'я

Живи, котику!
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17.07.2023 23:40 Ответить
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Львівський бандерокіт ще половить пацюків…)
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17.07.2023 23:36 Ответить
Котько...
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17.07.2023 23:36 Ответить
Апетит -- головний показник здоров'я

Живи, котику!
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17.07.2023 23:40 Ответить
бажання жити, а не здоров"я
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17.07.2023 23:54 Ответить
Здоров'я йому!
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17.07.2023 23:41 Ответить
Не дай Бог зіткнеться десь з москалем! В полон брати не буде.
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17.07.2023 23:42 Ответить
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17.07.2023 23:43 Ответить
11 днів під завалами. Бідна тваринка... Головне, що вже врятований! Вся грьобана москалота не варта страждань одного нашого котика.
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17.07.2023 23:51 Ответить
Живи котику, на зло нелюдям-кацапам.
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18.07.2023 00:02 Ответить
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18.07.2023 00:28 Ответить
Слава Богу, вусатий живий.
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18.07.2023 02:23 Ответить
💛💙🐱👍
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18.07.2023 13:01 Ответить
 
 