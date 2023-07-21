Расстроенный пропагандист Кремля Сатановский: Путин - таракан в бронированной банке, Песков несет пургу, слова о красных линиях вызывают желание дать в морду. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Евгений Сатановский с унылым видом рассказал россиянам о том, что в России действительно не все так, как кажется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандист сравнил Путина с тараканом в бронированной банке, заявления Пескова назвал пургой, а разговоры о "красных линиях" вызывают у него желание "дать в морду".

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