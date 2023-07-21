Расстроенный пропагандист Кремля Сатановский: Путин - таракан в бронированной банке, Песков несет пургу, слова о красных линиях вызывают желание дать в морду. ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Евгений Сатановский с унылым видом рассказал россиянам о том, что в России действительно не все так, как кажется.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандист сравнил Путина с тараканом в бронированной банке, заявления Пескова назвал пургой, а разговоры о "красных линиях" вызывают у него желание "дать в морду".
Топ комментарии
+17 saimansay
показать весь комментарий21.07.2023 11:35
+13 Vasya Kirpych #484960
показать весь комментарий21.07.2023 11:43
+11 Микола Марченко #576320
показать весь комментарий21.07.2023 11:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а фамілія "скрепно-православная" - сатановский
згадайте, два дні тому соловйов верещав про те, що треба рознести одеський порт, щоб зернова угода завершилася. його теж обплювали буквально всі. а що маємо вчора та сьогодні? росіянці обстріляли порт оніксами та спалили багато цивільної інфраструктури.
а якби не плювалися, а готувалися чимось протидіяти?
скажімо, грохнули б якогось полковника, що запускає онікси?
певен, що і обстріл би "відклався" на тиждень
так що "середню температуру по палаті" знати корисно
тут - про ставлення до їхньої власної пропаганди. он, навіть на путю вже плювати.
Просто їм ще незрозуміло - як глибоко треба сраку милити"...)))
Каждый человек способен на многое. Но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен.
причому сотона(дуже зла) вбила 10 людей, а Яхве(дуже добрий) - ..... ну, навіть про "потоп" почитати, то вбито все живе практично було.