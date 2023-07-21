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Расстроенный пропагандист Кремля Сатановский: Путин - таракан в бронированной банке, Песков несет пургу, слова о красных линиях вызывают желание дать в морду. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Евгений Сатановский с унылым видом рассказал россиянам о том, что в России действительно не все так, как кажется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандист сравнил Путина с тараканом в бронированной банке, заявления Пескова назвал пургой, а разговоры о "красных линиях" вызывают у него желание "дать в морду".

Смотрите также: "Это че, нас кинули что ли?", - российский пропагандист Мардан расстроен новостью о возвращении командиров "Азова" в Украину. ВИДЕО

Автор: 

Песков Дмитрий (1869) пропаганда (3675) путин владимир (31260) россия (95515)


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Топ комментарии
+17
сатана - то їх конкурент
а фамілія "скрепно-православная" - сатановский
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21.07.2023 11:35
+13
Так у них и попы освящают орудия убийства, а стадо рукоплещет. Больше 100 млн. таких вот "сатановских".
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21.07.2023 11:43
+11
І слово "касап", походить від слова "гімно "...
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21.07.2023 11:32
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Починаи з себе -- шо не так - САТАНА.
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21.07.2023 11:32 Ответить
сатана - то їх конкурент
а фамілія "скрепно-православная" - сатановский
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21.07.2023 11:35 Ответить
Так у них и попы освящают орудия убийства, а стадо рукоплещет. Больше 100 млн. таких вот "сатановских".
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21.07.2023 11:43 Ответить
Ему что жить надоело?
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21.07.2023 11:32 Ответить
Ну пятница же, наверное "пообедал" уже
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21.07.2023 12:16 Ответить
Якщо на росії хтось "гонить" на *****, це означає, що йому то дозволяють. Така собі примітивна гра в демократію
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21.07.2023 12:35 Ответить
І слово "касап", походить від слова "гімно "...
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21.07.2023 11:32 Ответить
Шо, ЗСУ залишило тебе без роботи? Висловлюю свій пофігізм найвищого ступеня
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21.07.2023 11:35 Ответить
уБЛЮДОК
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21.07.2023 11:39 Ответить
Гіркін - терорист, але за повномасштабної війни він лив воду на український млин. Тому можливо, вони і ублюдки, але вживати з цієї причини ці поняття щодо них не варто зараз, якщо є трішки розуму. Кацапські боти на цензорі можуть, українські коментатори - ні.
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21.07.2023 16:30 Ответить
дайошь референдум БрНдР, КуНдР, БєНдР, ВорНдР!
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21.07.2023 11:41 Ответить
женя, не сдерживай себя, это вредно для организьма! кувалда тебе в руки!...
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21.07.2023 11:42 Ответить
цього пропагандона тепер ми маємо слухати? Навіщо він тут потрібний, незрозуміло.
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21.07.2023 11:44 Ответить
пояснюю. нам повідомляють про настрої тих, хто працює за методичками кремля.
згадайте, два дні тому соловйов верещав про те, що треба рознести одеський порт, щоб зернова угода завершилася. його теж обплювали буквально всі. а що маємо вчора та сьогодні? росіянці обстріляли порт оніксами та спалили багато цивільної інфраструктури.

а якби не плювалися, а готувалися чимось протидіяти?
скажімо, грохнули б якогось полковника, що запускає онікси?

певен, що і обстріл би "відклався" на тиждень

так що "середню температуру по палаті" знати корисно

тут - про ставлення до їхньої власної пропаганди. он, навіть на путю вже плювати.
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21.07.2023 12:33 Ответить
Когда фамилия не расходится с призванием
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21.07.2023 11:47 Ответить
У сатановського повинне виникнути бажання повіситися.
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21.07.2023 11:47 Ответить
Гандонныч
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21.07.2023 11:50 Ответить
Ти диви, який сміливий пропагандон. За такі слова можна і на "п'ятнашку" присісти. Або й прилягти.
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21.07.2023 11:52 Ответить
нічого такого не сказав, звичайне іпсо по типу пригожинських заяв, от коли скажуть зкинути або вбити ху.ла - тоді повірю
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21.07.2023 12:00 Ответить
А как же ***** опять сделает вид что не заметил.
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21.07.2023 12:04 Ответить
таракан в банке ,ему не видно
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21.07.2023 12:09 Ответить
Навіть до п*дарасів вже дойшло - мильте сраки, гівноїди убогі!
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21.07.2023 12:05 Ответить
Ще не дійшло. Але процес потихеньку йде.
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21.07.2023 12:25 Ответить
Нее, вже дійшло!
Просто їм ще незрозуміло - як глибоко треба сраку милити"...)))
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21.07.2023 14:01 Ответить
"Фсьо ідьот па плану, точно за графіком..."
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21.07.2023 12:12 Ответить
Вы ведь не думаете, что предкам этого пдра прозвище (которое потом стало фамилией) дали просто так?
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21.07.2023 12:31 Ответить
абідєть )(уйла можєт каждий...
Каждый человек способен на многое. Но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен.
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21.07.2023 13:01 Ответить
А Сатановский может выступить на Бесогоне Михалкова?
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21.07.2023 13:05 Ответить
Аромогандонич.
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21.07.2023 14:14 Ответить
Якщо він готовий і надалі таким чином деморалізовувати своїх співвітчизників, то потрібно дати йому трибуну незалежно від його минулих побрехеньок. З цього погляду, шкода, що Гіркіна заарештували. Соловйов розкоркував шампанське - це погано.
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21.07.2023 16:35 Ответить
О, как заговорил Гандоныч! 🤣
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21.07.2023 16:56 Ответить
Ви, убогі рашистські клоуни, вже заї_али в пень, своїми вологими і не еротичними брєднями.
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21.07.2023 17:42 Ответить
Колись були прораби перестройки,а цей Сатановський,разом з іншими юдейчиками: Соловйов,Жирік,Вассерман,Кедмі один з прорабів т.з. СВО. Там у прорабах СВО ще чомусь багато хачні: Сімонян,Багдасарян,Шахназарян,Стєпанян,Мігранян....А от дохнуть у м"ясних штурмах переважно русня.... До речі,дівоче прізвище Гонтарєвой.....Сатановская! Теж з них,з богоізбранних...
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22.07.2023 02:31 Ответить
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21.07.2023 21:12 Ответить
Колись були прораби перестройки,а цей Сатановський,разом з іншими юдейчиками: Соловйов,Жирік,Вассерман,Кедмі один з прорабів т.з. СВО. Там у прорабах СВО ще чомусь багато хачні: Сімонян,Багдасарян,Шахназарян,Стєпанян,Мігранян....А от дохнуть у м"ясних штурмах переважно русня.... До речі,дівоче прізвище Гонтарєвой.....Сатановская! Теж з них,з богоізбранних...
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22.07.2023 02:30 Ответить
так "сотону" ж теж придумали яхвеізбрані.
причому сотона(дуже зла) вбила 10 людей, а Яхве(дуже добрий) - ..... ну, навіть про "потоп" почитати, то вбито все живе практично було.
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22.07.2023 11:00 Ответить
 
 