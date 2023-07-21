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"Какой регламент, у нас ходатайство", - глава ВСП Усик пренебрег регламентом при рассмотрении вопроса о санатории "Шкло". ВИДЕО

При рассмотрении вопроса о судьбе санатория "Шкло" Усик согласился на предложение от члена ВСП от прокуратуры заслушать его заместителя. Он сделал это, несмотря на несогласие других членов Высшего совета правосудия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Во время рассмотрения отчета главы ГСА (Государственная судебная администрация) Алексея Сальникова 20 июля председателем Высшего совета правосудия Григорием Усиком был нарушен Регламент работы Высшего совета правосудия. На этом акцентировали внимание на рассмотрении вопроса часть членов ВСП, которые хотели услышать ответы именно председателя ГСА, а не его заместителей или других сотрудников Судебной администрации.

Одним из вопросов был процесс выхода из сферы управления Государственной судебной администрации государственного предприятия "Санаторно-курортный лечебный центр "Шкло". Издание напоминает, что 4 мая во время заседания Совета судей Украины было обнаружено, что "Шкло" выбывает из сферы управления ГСА. Этот комплекс расположен в одноименном селе Яворивского района в 40 км от Львова, в живописном смешанном лесопарке Розточье площадью 80 га, окруженном массивами сосновых лесов.

"Кабинетом Министров принято решение о приватизации данного объекта. И мы в настоящее время готовим документы по передаче данного объекта Фонду государственного имущества Украины", - отметил тогда в ответ Алексей Сальников. Члены ССУ выразили удивление, что это произошло без ведома Совета судей.

Заместитель председателя ГСА Максим Пампура ответил, что КМУ самостоятельно принял это решение 14 октября 2022 года, но, как отмечает издание, затруднился ответить, почему об этом не сообщили Совету судей.

"Итак, данный вопрос вновь попытались выяснить члены Высшего совета правосудия во время отчета непосредственно у Алексея Сальникова. Однако другой член ВСП Олег Кандзюба, которого избрал съезд работников прокуратуры, вместо председателя ГСА почему-то предложил предоставить по этому вопросу слово заместителю председателя Максиму Пампуре", - пишет издание.

"Хочу услышать его объяснение", - заявил Кандзюба.

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"На это Григорий Усик решил помочь коллеге сформулировать предложение, ведь просто так предоставлять слово другим лицам во время отчета главы ГСА не позволяет регламент, и предложил поставить этот вопрос на голосование. Впрочем, судя по видеотрансляции заседания, часть членов ВСП все же хотели услышать объяснение именно главы ГСА", - пишет издание.

Часть членов ВСП (не сказано кто именно) отметила, что это нарушает регламент.

"Погодите, что регламент?! Я еще раз повторяю, кто за то, чтобы удовлетворить это ходатайство?", - ответил Усик и поставил вопрос на голосование еще раз.

"За" проголосовали 12 из 15 присутствующих членов ВСП (не поддержали такое решение Виталий Салихов, который, собственно, был докладчиком, Оксана Блажевская и Сергей Бурлаков), однако, судя по тому, что обсуждение между членами ВРП и председателем Совета правосудия продолжилось и после голосования, далеко не все участники согласились с тем, чтобы заслушивать другое лицо. Виталий Салихов, в частности, подчеркнул, что в протоколе заседания правительства, где рассматривался вопрос выбытия "Шкло" из управления ГСА, никаких замечаний или возражений Максима Пампуры не содержится", - пишет издание.

"Я потому и отметил в своем докладе о том, что в протоколе этого нет – а руководитель ГСА мог бы позаботиться о единственном оздоровительном комплексе, который принадлежит судебной системе, а не просто сидеть, сложа руки. Такое впечатление, что он создал все условия для его отчуждения. Документы Кабмина указывают на то, что бездействие представителя ГСА дало возможность принять решение об отчуждении объекта. Потому есть слова, а есть протокол заседания КМУ", - отметил Салихов.

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регламент (226) Высший совет правосудия (568)


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Топ комментарии
+12
Боротьба за виживання нації і країни. а ублюдки з зарплатами 50 000 - 155 000 розпріділяють санаторії. Те, що їми управляє мент з багажом 90-років. не дивує. Накрити б *********** всю цю наволоч та перебити їх родичів по 7-коліно.
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21.07.2023 14:49
+11
Дійсно,який регламент коли усику "занесли"?
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21.07.2023 14:40
+11
Така хрєнь буде відбуватись до того часу поки все оте лайно звідти та й не тільки не викинуть...
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21.07.2023 14:47
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заклопотані... - це і є вирок.
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21.07.2023 14:39 Ответить
Дійсно,який регламент коли усику "занесли"?
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21.07.2023 14:40 Ответить
може треба зарплатню ще пiдвищити?
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21.07.2023 14:45 Ответить
Вважаю. що так. Щоб була змога авто классу люкс або житло в Києві за місяц роботи купувати, та ще стояти в "черзі" на службове.
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21.07.2023 14:58 Ответить
ЗеПРопортновські бандюки в паніці! Один тільки Міністр Мародерства зберігає спокій - каже спецальна комісія НАТО їде нас навчати як не красти. Не даремно Єрмак постави свого подільника у бізнесі адвоката мародерствувати - хороший захист, безсоромний...
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21.07.2023 14:45 Ответить
...вже одні вчилися на трускавецьких курсах, як правильно кнопки натискувати.
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21.07.2023 14:52 Ответить
Така хрєнь буде відбуватись до того часу поки все оте лайно звідти та й не тільки не викинуть...
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21.07.2023 14:47 Ответить
але так, на жаль, хотіли 73% виборців України..... просто "папрікаливатся...."
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21.07.2023 14:59 Ответить
це лише продовження ланцюгу початок якого набагато набагато далі у минулому і як раніше не спостерігались дії щоб це припинити так їх немає нажаль і зараз...
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21.07.2023 15:07 Ответить
Але ж це "лайно" то є наші люди, не заїжджі, зріз нашого суспільства. Де візьмете інших? Треба цих, що є, перевиховувати, заставляти і змінювати
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21.07.2023 15:20 Ответить
не можливо змінити тих хто не бажає змінюватись...
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21.07.2023 15:24 Ответить
Мають бути відповідні засоби впливу. У змінюваних не має бути іншого виходу, як діяти на вимогу суспільства.
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21.07.2023 16:02 Ответить
Боротьба за виживання нації і країни. а ублюдки з зарплатами 50 000 - 155 000 розпріділяють санаторії. Те, що їми управляє мент з багажом 90-років. не дивує. Накрити б *********** всю цю наволоч та перебити їх родичів по 7-коліно.
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21.07.2023 14:49 Ответить
Тут Конституцію паплюжать, а якийсь там реґламент...тю...якось так по дитячому.
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21.07.2023 14:50 Ответить
Вигідно в цій країні бути хабарником та сєпаром.
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21.07.2023 14:51 Ответить
це бачно...
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21.07.2023 14:58 Ответить
Rammstein - Sonne...
https://www.youtube.com/watch?v=sU_wwaxfalE
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21.07.2023 14:53 Ответить
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21.07.2023 15:00 Ответить
Можливо тільки мені одному невідомо скільки санаторіїв у верховного суду США, великої Британії, Польщі, Австрії ? Тим суддям хіба не вистачає космічних зарплат + 💵 хабаріа щоб за свої гроші купити відпочинок. Совок так і пре з тих судів - " дом отдиха профсоюза работников суда"
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21.07.2023 15:03 Ответить
АНДОРРА, Держава вважається однією з найбезпечніших серед усіх існуючих у світі з майже нульовим рівнем злочинності. Тому адвокати тут особливо не потрібні. Хоча їх відсутність має інше пояснення. В Андоррі до адвокатів ставляться негативно, називаючи «чорними юристами». Вважається, що вони отримують свої гроші за те, що дозволяють злочинцям виправдатися та уникнути заслуженого покарання.
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21.07.2023 15:30 Ответить
Тут все залежить від того чиї інтереси захищає конкретний адвокат. Частина - обслуговує грошові мішки і за божевільні гроші роблять з чорного біле по декілька раз, да і самі скоюють массу злочинів, включає занос суддям хабарів. А є такі. що воюють з системой, хабарниками, суддями та ментами з прокурорами, які обслуговують злодіїв.
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21.07.2023 18:35 Ответить
Ну ну розкажи... особливо по ст.130КУпАП у нас же всі виключно тверезі їздять а от мусора безневинних( ну прямо божих одуванчиків) зупиняють і приписують керування в нетверезому вигляді. Ну це так для початку щоб глибше не копати
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25.07.2023 08:26 Ответить
а щоб з тим боротись з чим Ви написали потріб зоввім інші методи
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25.07.2023 08:32 Ответить
теперь будет одна конкретная физиономия. по-дешевке во время войны. такой "бизнес". только что-то одна конкретная физиономия кацапов никогда не остановит, а предпочтет тусить где-то в Италии-Испании. а воякам, которые остановят - покажут то что умеют, потому что "частная собственность, идите в лес, воюйте".
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21.07.2023 15:36 Ответить
Санаторій "Шкло" завжди був військовий санаторій, у 2000 роках судді віджали його у ЗСУ, а тепер пораненим немає де проводити реабілітацію, а влада віддає його у приватні руки?
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21.07.2023 15:37 Ответить
В Нідерландах ще у середньовіччі здерли з живого судді шкіру на майдані, з того часу у них порядок у судовій системі. У нас такого ще не було.
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21.07.2023 15:37 Ответить
А вроде бы в Османской империи ещё и кресло наступныка такой кожей оббивали, ну чтобы помнил судьбу попэрэдныка...
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21.07.2023 16:25 Ответить
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21.07.2023 16:04 Ответить
32 роки крадії при владі... Розстрільна стаття хоча б на рік.. хоча б протягом воєнного стану зможе швидко виправити багато проблем
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21.07.2023 17:18 Ответить
Усіку на вихід!
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21.07.2023 18:12 Ответить
якийсь під0р захотів собі захапати кусок нахаляву,
поки війна відволікає увагу
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21.07.2023 21:07 Ответить
 
 