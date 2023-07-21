"Какой регламент, у нас ходатайство", - глава ВСП Усик пренебрег регламентом при рассмотрении вопроса о санатории "Шкло". ВИДЕО

При рассмотрении вопроса о судьбе санатория "Шкло" Усик согласился на предложение от члена ВСП от прокуратуры заслушать его заместителя. Он сделал это, несмотря на несогласие других членов Высшего совета правосудия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Во время рассмотрения отчета главы ГСА (Государственная судебная администрация) Алексея Сальникова 20 июля председателем Высшего совета правосудия Григорием Усиком был нарушен Регламент работы Высшего совета правосудия. На этом акцентировали внимание на рассмотрении вопроса часть членов ВСП, которые хотели услышать ответы именно председателя ГСА, а не его заместителей или других сотрудников Судебной администрации.

Одним из вопросов был процесс выхода из сферы управления Государственной судебной администрации государственного предприятия "Санаторно-курортный лечебный центр "Шкло". Издание напоминает, что 4 мая во время заседания Совета судей Украины было обнаружено, что "Шкло" выбывает из сферы управления ГСА. Этот комплекс расположен в одноименном селе Яворивского района в 40 км от Львова, в живописном смешанном лесопарке Розточье площадью 80 га, окруженном массивами сосновых лесов.

"Кабинетом Министров принято решение о приватизации данного объекта. И мы в настоящее время готовим документы по передаче данного объекта Фонду государственного имущества Украины", - отметил тогда в ответ Алексей Сальников. Члены ССУ выразили удивление, что это произошло без ведома Совета судей.

Заместитель председателя ГСА Максим Пампура ответил, что КМУ самостоятельно принял это решение 14 октября 2022 года, но, как отмечает издание, затруднился ответить, почему об этом не сообщили Совету судей.

"Итак, данный вопрос вновь попытались выяснить члены Высшего совета правосудия во время отчета непосредственно у Алексея Сальникова. Однако другой член ВСП Олег Кандзюба, которого избрал съезд работников прокуратуры, вместо председателя ГСА почему-то предложил предоставить по этому вопросу слово заместителю председателя Максиму Пампуре", - пишет издание.

"Хочу услышать его объяснение", - заявил Кандзюба.

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"На это Григорий Усик решил помочь коллеге сформулировать предложение, ведь просто так предоставлять слово другим лицам во время отчета главы ГСА не позволяет регламент, и предложил поставить этот вопрос на голосование. Впрочем, судя по видеотрансляции заседания, часть членов ВСП все же хотели услышать объяснение именно главы ГСА", - пишет издание.

Часть членов ВСП (не сказано кто именно) отметила, что это нарушает регламент.

"Погодите, что регламент?! Я еще раз повторяю, кто за то, чтобы удовлетворить это ходатайство?", - ответил Усик и поставил вопрос на голосование еще раз.

"За" проголосовали 12 из 15 присутствующих членов ВСП (не поддержали такое решение Виталий Салихов, который, собственно, был докладчиком, Оксана Блажевская и Сергей Бурлаков), однако, судя по тому, что обсуждение между членами ВРП и председателем Совета правосудия продолжилось и после голосования, далеко не все участники согласились с тем, чтобы заслушивать другое лицо. Виталий Салихов, в частности, подчеркнул, что в протоколе заседания правительства, где рассматривался вопрос выбытия "Шкло" из управления ГСА, никаких замечаний или возражений Максима Пампуры не содержится", - пишет издание.

"Я потому и отметил в своем докладе о том, что в протоколе этого нет – а руководитель ГСА мог бы позаботиться о единственном оздоровительном комплексе, который принадлежит судебной системе, а не просто сидеть, сложа руки. Такое впечатление, что он создал все условия для его отчуждения. Документы Кабмина указывают на то, что бездействие представителя ГСА дало возможность принять решение об отчуждении объекта. Потому есть слова, а есть протокол заседания КМУ", - отметил Салихов.