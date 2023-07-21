РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11895 посетителей онлайн
Новости Видео
12 737 88

Путин заявляет, что Польша вынашивает "реваншистские планы" и готовит агрессию против Беларуси. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин обвинил Польшу в подготовке вооруженной агрессии против Беларуси.

Об этом он заявил во время совещания с членами российского Совбеза, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается Беларуси, это часть "Союзного государства", и агрессия против Беларуси будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися средствами. Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу никогда не скажут", - заявил Путин.

Смотрите также: Путин назвал западные территории современной Польши подарком Сталина. ВИДЕО

По его словам, правда заключается в том, что "украинского пушечного мяса уже не хватает", и скоро в ход пойдут "сами поляки, литовцы и все остальные, кого не жалко".

Напомним, в Министерстве обороны Польши решили перебросить военных на восточные границы страны из-за возможных угроз, связанных с учениями наемников "Вагнер" в Беларуси.

Автор: 

Беларусь (7891) Польша (8409) пропаганда (3675) путин владимир (31260)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
во "плющит" деда
показать весь комментарий
21.07.2023 15:24
+18
Саме так звучало з його вуст, що росія не нападе на Україну ... але в Польщі всі прикордонні райони вже в повній бойовій готовності після того, як вагнерівці пішли на московію.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:45
+12
ждемс клоуна
показать весь комментарий
21.07.2023 15:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Своїми двома папами клянеться..
показать весь комментарий
21.07.2023 15:24 Ответить
Удел любого диктатора одиночество, он понимает что его окружение сольет его, одни трутся возле амеров, другие возле бритов, третьи у европейцев. Поэтому ему остается надежда только на такого же изгоя одиночку Лукашенко и личную проверенную в походе на Москву гвардейцев-преторианцев кондотьеров Вагнера. Куйло остается только идти ва-банк. Промедление смерти подобно.
показать весь комментарий
21.07.2023 17:02 Ответить
В его кукухе живет только одна белочка - он осаободитель и победитель. Широкоизвестна его нерешительность, но упрямства пойти до конца подобно Хусейну, Каддафи и Милошевича у него хватит 100%
показать весь комментарий
21.07.2023 17:44 Ответить
во "плющит" деда
показать весь комментарий
21.07.2023 15:24 Ответить
Саме так звучало з його вуст, що росія не нападе на Україну ... але в Польщі всі прикордонні райони вже в повній бойовій готовності після того, як вагнерівці пішли на московію.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:45 Ответить
Так як з Україною тут вже не вийде. Тому так, це вологі фантазії шизонутого імперця.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:52 Ответить
Нє, нє, готуйтеся до мобілізації!
показать весь комментарий
21.07.2023 16:08 Ответить
Ну, шашлики в разі чого вже точно тут смажити не будуть.
показать весь комментарий
21.07.2023 16:12 Ответить
Ні на яку Польщу ***** не посміє напасти, це буде означати напад на НАТО, при таких втратах в Україні - це самогубство 🤦
показать весь комментарий
21.07.2023 16:32 Ответить
Це иому Лука нашептав
показать весь комментарий
21.07.2023 15:24 Ответить
Польська воєнщина.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:24 Ответить
не шкода лише дурних кацапів .
показать весь комментарий
21.07.2023 15:25 Ответить
і що далі ? може нападе ?
показать весь комментарий
21.07.2023 15:25 Ответить
Не повірю, поки Лукаш карту не покаже
показать весь комментарий
21.07.2023 15:27 Ответить
ждемс клоуна
показать весь комментарий
21.07.2023 15:27 Ответить
Це що, перша брехлива заява найбрехливішого президента у світі?! Хто хоч до чогось з його вуст слухає, той болван!!!
показать весь комментарий
21.07.2023 15:28 Ответить
Бяларуская резня
показать весь комментарий
21.07.2023 15:29 Ответить
😃👍
показать весь комментарий
21.07.2023 15:30 Ответить
...бянзАпілой.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:32 Ответить
Даааа у ху...ла щось трапилось серйозне Г ГГ ГГГ
показать весь комментарий
21.07.2023 15:29 Ответить
Ща розкаже, звідки готовилось "нападєніє"
показать весь комментарий
21.07.2023 15:30 Ответить
Може і напасти. Чому ні? Навіть якщо програють все одно розкажуть своєму народу байки, що це було не даром і "ми ім показалі нашу сілу". Тому краще полякам в їх наміри повірити і особливо на союзників по НАТО не надіятися (своб армію посилювати). Як показала ця війна НАТО дуже неповоротке і мляво реагує на небезпеку).
показать весь комментарий
21.07.2023 15:30 Ответить
А була небезпека для НАТО?
Де НАТО "не поворотне"?
P. S. Зато ЗЕкоМанда поворотна..... гроші пи#дить під час війни....
показать весь комментарий
21.07.2023 15:33 Ответить
Так бути готовими краще до нападу, а не коли вже все почалося. У 1990-х, 2008 році, та навіть в 2014 Україна думала, що небезпеки для країни великої немає - війна це десь там. А потім, коли грянуло 24.02.22 почали гарячково просити допомогу.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:37 Ответить
Не хочеться щоб НАТО повторювало помилки України. Війна вже поряд і ніяких гарантій, що вона не перекинеться далі немає.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:40 Ответить
Тоді 3-тя світова на 3-4 години, далі капітуляція х...йлофашІстов.
А потім Святковий Концерт з польсвкими дівчатами на краснай площаді✌в честь перемоги над
краснакамунІстІчІскІм фашІзмом.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:39 Ответить
В СРСР теж думали, що будуть бити ворога малою кров'ю на його території. І армія в СРСР була більше чим у фашистів. А потім грянув 1941 рік. Що було і якою ціною далася перемога далі всі знають.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:42 Ответить
русня дуже високо цінує і боготворить все, що здатно перетворити її **@ло на фарш.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:50 Ответить
Але спочатку була Зимова кампанія 1939, де 15 тис. армія 2 млн. Фінляндії за 3 місяця ліквідувала 250÷400 тис. совків (савєцкіх окупантів).
Дєдитралівалі.
показать весь комментарий
21.07.2023 16:27 Ответить
так до 41 у ссср врагов не біло, только партенрі. бресткий мир и тд
показать весь комментарий
21.07.2023 16:50 Ответить
й тому вона побудувала паркан на кордоні з Білорусією..., де логіка? а ніде..., навіщо вона йому, логіка це складно, її ніхто на росії не зрозуміє..
показать весь комментарий
21.07.2023 15:33 Ответить
А причем тут Беларусь. И Польши давние проблемы с Рашкой. Это московиты присягали на верность польскому крулю. И единственный царь Московии Васька Шуйский, который сдох в плену и именно в Польше. Того же и ***** желаю
показать весь комментарий
21.07.2023 15:33 Ответить
Знову в божевільном будинку двері забули змкнути.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:34 Ответить
Вагнер туда запустили именно для этого - поддержки политики подворотен, а именно шантажа и попытки если и не залезть на западного кобеля, то хотя бы прилюдно вылезти из-под него. А украинцам пусть будет одна польза, глядишь Запад и до "томагавков" созреет.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:34 Ответить
показать весь комментарий
21.07.2023 15:34 Ответить
Навпроти ведмєдєв?
показать весь комментарий
21.07.2023 17:02 Ответить
Давай *****, напади вже на країну НАТО щоб швидше з вами покінчив світ!
P. S. На ресурсах Засрашки треба розганяти тему "покажем НАТО хто есть сила"!
показать весь комментарий
21.07.2023 15:34 Ответить
Вчепилось те пуйло за столик
Неначе двієчник за парту.
Бо знає, буде чопик
У сраку в рот влетить не раптом.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:35 Ответить
Российского пушечного мяса еще хватает?
показать весь комментарий
21.07.2023 15:35 Ответить
Просто он его даже за мясо не считает,разве что-говно и "приветы" в пекло им передаёт.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:45 Ответить
uh ti kak razkudahtalos ono
показать весь комментарий
21.07.2023 15:36 Ответить
Він навіть на півня не тягне, просто бридке куйло
показать весь комментарий
21.07.2023 16:36 Ответить
Он решил напасть на Польщу?
показать весь комментарий
21.07.2023 15:40 Ответить
Ще в зимку коли завозили плєних рашиських дабравольцов на трудроботи, вже тоді полякі підганяли арту до ************ кордону і крулівця. А зара певно там усе тіп-топом...
показать весь комментарий
21.07.2023 15:46 Ответить
Ну, на яку Польшу? воно в Бахмуті вже взяло...і ?
показать весь комментарий
21.07.2023 17:00 Ответить
Було б непогано, якби Польща справді мала такі плани.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:41 Ответить
Полякі що самеперше зроблять, то дадуть адекватну відповідь за ракетний удар рашистів у зимку-тоді їм руки звязало НЕНАТО
показать весь комментарий
21.07.2023 15:49 Ответить
Посоеднее желание у него похоже одно - загнать якобы малоуправляемый махновский Вагнер в Калининград по Сувалкскому коридору и дать тому помахать оттуда ядерной дубиной НАТО. Такой Карибский кризис -2.0 Запад навряд ли сдюжит заверила его авторитетная братва.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:42 Ответить
Вся эта говорильня-для внутрикацапского,рабссеянского плебся,обосранная крыса,пытается из себя эдакого "мачо" корчить,для кацапов может и сойдёт,но весь мир видел как в июне этот ублюдок обосравший все свои чемоданы убегал за Урал прячась от кучки выродков им самим же вскормленного "повара".
показать весь комментарий
21.07.2023 15:44 Ответить
100% бидлороси будуто повторювати красний понос діда як ту мантру
показать весь комментарий
21.07.2023 15:51 Ответить
ммм, через Беларусь на Москву ... через Ростов как-то попроще получилось вроде. хотя конечно лучше проще разбомбить.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:44 Ответить
речь посполита тебя и похоронит...
показать весь комментарий
21.07.2023 15:44 Ответить
Та коли ж ця істота здохне вже в кінці кінців.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:46 Ответить
Все ясно. Сувалкский корридор. Они все таки решились на мировую войну.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:46 Ответить
Х...ялкскій їм коридор.
Дєдушка брєдіт, дєдушкє пора приймати ліки і спать.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:50 Ответить
Якщо так то у нас є хороший союзник Польща👍
Був в Польщі декілька разів з гуманітарних питань, побачив Мега підтримку від поляків усе життя буду памятати.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:55 Ответить
там за полчаса тех бомжов авиацией похоронят,какой коридор проще сразу на марс нападать.рагульная кацапская армия село месяцами берет ,а тут нато,такую можно было бы еще до24.02.22 говоритьь но сейчас все же видят что из себя кацапен армия представляет,а тут еще и зеками против нато ах да забыл есть еще мего командос бульбашский)
показать весь комментарий
21.07.2023 17:24 Ответить
ссыкотно, кацапчик?
показать весь комментарий
21.07.2023 15:47 Ответить
Ахахахахаха.

показать весь комментарий
21.07.2023 15:48 Ответить
Дай Бог, чтоб его срашилки воплотились в реальность, тогда наконец от поганной москалькой ымперии останетлся лишь смрадной воспоминание (если Польша и Украина реально объеденятся в войне против москалей, а США ответит в случае применении ядерного оружия)
показать весь комментарий
21.07.2023 15:50 Ответить
дайош другий фронт!
показать весь комментарий
21.07.2023 15:50 Ответить
Во дворе жилкопплекса Вася построил шалаш, бегает с топором вокруг него и кричит что все завидуют и зох.ватить хотят.
так и рашка - нахапала земель, а потом кричит шо все только и думают переселиться с Парижа в Усть-Якуйск - в барак с этими..., как там, бурульками которые вверх растут, сталагмитами(из говна)
показать весь комментарий
21.07.2023 15:57 Ответить
білоруси, а ви в курсі, що вас вже нема? - бо "Білорусь, це частИна "Союзної держави", по-хуйлу..
"знімайте взуття" й надалі, коли "ставатимете на лавочки", аби кланятися диктаторам, коли вас вішатимуть
показать весь комментарий
21.07.2023 15:59 Ответить
Коли польські F-35 і F-16 за 2 години ********** Мінські, Мозирський НПЗ, та табори півнеВагнерівців, то дєдушкі вже по-іншому будуть співати)))
показать весь комментарий
21.07.2023 16:03 Ответить
Стрелкова (Гиркина) арестовала ФСБ, где он трудится полковником
"23 года во главе страны находилось ничтожество", - написал террорист и пропал.
показать весь комментарий
21.07.2023 16:04 Ответить
так шо будь гиркин на рашке сцарьком, то тупо бы как кстати, Швец говорит, шо ГОВОРИЛИ мол путину де-генералы, как именно нападать = палить всем чем можно и бомбить просто ковровыми(ПВО видимо Елдак бы нейтрализовал?)
так шо гиркин может бы таки щас и "пил пиво "Козел" в Варшаве"
от этого его и бомбит. - "такую мощу просрали"
кстати, я думаю что именно так и было бы. будь этот, знающий войну чел, на месте чемоданного, которому медведчуки навешали = мы миллиарды евро истратили на подготовку - Киев нас встретит за три дня и прочее
показать весь комментарий
21.07.2023 16:59 Ответить
Це треба розуміти, що він готує напад на Польщу??!
показать весь комментарий
21.07.2023 16:10 Ответить
Вот новий поворот!)) Так ось для чого вагнерів завезли..
показать весь комментарий
21.07.2023 16:14 Ответить
Максимум для походу на Київ або просто страшити сусідів **********.
показать весь комментарий
21.07.2023 16:40 Ответить
А ще воно висрало, що Польщі землі Сралін подарував... Дуже нагадує "Члєнін создал Украіну". Невже ********** на країну НАТО?
показать весь комментарий
21.07.2023 16:19 Ответить
Вцілому було б непогано....щоб за 24 години закінчити не почавши....
показать весь комментарий
21.07.2023 17:02 Ответить
Ne s poliakami togda nado budet vojevat a s NATO so vsem oruzyjem sto u nix jest.V tom cysle i jadernim .Nenado tut pugat drugix,vot Polsa eto uze konec rosiji jesli na nejio napadiot
показать весь комментарий
21.07.2023 16:22 Ответить
***** вирішив випробувати країну НАТО? Бо в падло програвати від України, хочеться отримати ***** вже конкретно і остаточно. Хворий ********* у сатрапа Сраліна!
показать весь комментарий
21.07.2023 16:29 Ответить
Да-да, два "чємадана" приготуй і три пакети для своїх трійників.
показать весь комментарий
21.07.2023 16:37 Ответить
уйобіще тИ кабаїву не можеш захистити .
показать весь комментарий
21.07.2023 16:40 Ответить
Шо с Аляской? Готов защищать ?
показать весь комментарий
21.07.2023 16:46 Ответить
Кто как обзывается , так тот сам и называется. Короче говоря , в чем кого обвиняет , такое гавно сам делает, старый мухомор
показать весь комментарий
21.07.2023 17:03 Ответить
Скільки отут всього переговорено?

А є хто в курсі, що зара з НАШИМ островом Тузла? Це територія 91 року, а про цю ситуацію тиша після подій при Єльцину
показать весь комментарий
21.07.2023 17:04 Ответить
Займайся краще курми! І вчи "єоргафію"! Через Тузлу Керченський міст проходить
показать весь комментарий
21.07.2023 17:25 Ответить
Ти цензор? Чи хворий? особисто я тебе давно не чіпаю. І про що йшлосяв моєму питанні тебе не повинно трахати
показать весь комментарий
21.07.2023 17:27 Ответить
Ти питав не "Цензор" Ти поставив питання на форумі Я - учасник форуму Знаючи "політичну єоргафію" - дав тобі відповідь Чим ти незадоволений?
показать весь комментарий
21.07.2023 17:34 Ответить
по правильному ми а не поляки повинні на лукашенка піти. але то аж після путіна а до того дуже далеко.
показать весь комментарий
21.07.2023 17:24 Ответить
Що ти пердун старий там можешь зробити , якщо ти в Україні по самі яйця заліг, тебе як жабу на вогні зажарять)
показать весь комментарий
21.07.2023 18:37 Ответить
....пора странам НАТО и США вступать в 3 мировую войну и ваодить войска в Ukrainu...
показать весь комментарий
21.07.2023 18:40 Ответить
Скоро вспомнит "белофиннов" и "белополяков"...
показать весь комментарий
21.07.2023 18:54 Ответить
яке воно кончене,
не скажет народу правду - це воно про себе каже
показать весь комментарий
21.07.2023 21:01 Ответить
Чергове загострення параної.Всі навколо готують агресію,звісно крім самого путіна і росії яка цю агресію вже здійснює.Ну що ж, донбас вже захистили а тепер ще так само захистять білорусь.Так ось вся правда в тому що у росії настає дифіцит гарматного мяса і тепер вони думають кого не шкода пустити в розхід і їх вибір падає на білорусь
показать весь комментарий
21.07.2023 22:59 Ответить
 
 