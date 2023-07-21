Путин заявляет, что Польша вынашивает "реваншистские планы" и готовит агрессию против Беларуси. ВИДЕО
Российский диктатор Владимир Путин обвинил Польшу в подготовке вооруженной агрессии против Беларуси.
Об этом он заявил во время совещания с членами российского Совбеза, сообщает Цензор.НЕТ.
"Что касается Беларуси, это часть "Союзного государства", и агрессия против Беларуси будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися средствами. Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу никогда не скажут", - заявил Путин.
По его словам, правда заключается в том, что "украинского пушечного мяса уже не хватает", и скоро в ход пойдут "сами поляки, литовцы и все остальные, кого не жалко".
Напомним, в Министерстве обороны Польши решили перебросить военных на восточные границы страны из-за возможных угроз, связанных с учениями наемников "Вагнер" в Беларуси.
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Де НАТО "не поворотне"?
P. S. Зато ЗЕкоМанда поворотна..... гроші пи#дить під час війни....
А потім Святковий Концерт з польсвкими дівчатами на краснай площаді✌в честь перемоги над
краснакамунІстІчІскІм фашІзмом.
Дєдитралівалі.
P. S. На ресурсах Засрашки треба розганяти тему "покажем НАТО хто есть сила"!
Неначе двієчник за парту.
Бо знає, буде чопик
У сраку в рот влетить не раптом.
лучшепроще разбомбить.
Дєдушка брєдіт, дєдушкє пора приймати ліки і спать.
Був в Польщі декілька разів з гуманітарних питань, побачив Мега підтримку від поляків усе життя буду памятати.
так и рашка - нахапала земель, а потом кричит шо все только и думают переселиться с Парижа в Усть-Якуйск - в барак с этими..., как там, бурульками которые вверх растут, сталагмитами(из говна)
"знімайте взуття" й надалі, коли "ставатимете на лавочки", аби кланятися диктаторам, коли вас вішатимуть
"23 года во главе страны находилось ничтожество", - написал террорист и пропал.
так шо гиркин может бы таки щас и "пил пиво "Козел" в Варшаве"
от этого его и бомбит. - "такую мощу просрали"
кстати, я думаю что именно так и было бы. будь этот, знающий войну чел, на месте чемоданного, которому медведчуки навешали = мы миллиарды евро истратили на подготовку - Киев нас встретит за три дня и прочее
А є хто в курсі, що зара з НАШИМ островом Тузла? Це територія 91 року, а про цю ситуацію тиша після подій при Єльцину
не скажет народу правду - це воно про себе каже