Путин заявляет, что Польша вынашивает "реваншистские планы" и готовит агрессию против Беларуси. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин обвинил Польшу в подготовке вооруженной агрессии против Беларуси.

Об этом он заявил во время совещания с членами российского Совбеза, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается Беларуси, это часть "Союзного государства", и агрессия против Беларуси будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися средствами. Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу никогда не скажут", - заявил Путин.

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По его словам, правда заключается в том, что "украинского пушечного мяса уже не хватает", и скоро в ход пойдут "сами поляки, литовцы и все остальные, кого не жалко".

Напомним, в Министерстве обороны Польши решили перебросить военных на восточные границы страны из-за возможных угроз, связанных с учениями наемников "Вагнер" в Беларуси.