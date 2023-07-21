У Украины уже есть детальные планы освобождения территорий, которые находятся под оккупацией с 2014 года, - Клименко. ВИДЕО

Министерство внутренних дел уже подготовило детальные планы освобождения территорий, находящихся под российской оккупацией с 2014 года. Они включают в себя расчет сил и средств, которые будут заходить на эти территории.

Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко в интервью Радио свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, планы у нас уже готовы. Расчет сил и средств, которые будут заходить на эти территории, у нас также подготовлен. Это большое количество людей, большое количество техники", - сказал он.

Клименко объяснил, что МВД работает совместно с Министерством реинтеграции и главами ОВА тех областей, которые находятся под временной оккупацией.

Он отметил, что после освобождения территорий нужно установить там украинскую власть. Для этого следует запустить работу всех необходимых сервисов.

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"Конечно, обеспечить в первую очередь безопасность людей. Вы же понимаете, что мы можем в эти города зайти после того, как российские войска отойдут с этой территории, или мы зайдем на совсем другую территорию, которую будут в прямом смысле освобождать наши ВСУ. Соответственно, это война. И враг будет рушить эти города. Как, например, можно зайти в Бахмут? Можно ли зайти в Горловку? Горловка - там живут люди. Бахмут - это полностью уничтоженный врагом город", - сказал он.

Он добавил, что рассматриваются разные сценарии, оцениваются возможности и потребности для того, чтобы быстро навести порядок на освобожденных территориях.

"Вы же понимаете, что с 2014 года люди, которые проживают на этих территориях, имеют совсем другое восприятие окружающей действительности. Они нас ненавидят в большинстве своем, потому что российская информационная политика была направлена на то, чтобы очернить украинское правительство, вообще Украину, нас всех у наших людей, которые живут и остались жить на этих территориях", - сказал он.

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Клименко объяснил, что речь идет о школе, органах власти, так называемых "силовых ведомствах", которые работали в так называемых "ЛНР", "ДНР" и в Крыму.