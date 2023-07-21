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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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У Украины уже есть детальные планы освобождения территорий, которые находятся под оккупацией с 2014 года, - Клименко. ВИДЕО

Министерство внутренних дел уже подготовило детальные планы освобождения территорий, находящихся под российской оккупацией с 2014 года. Они включают в себя расчет сил и средств, которые будут заходить на эти территории.

Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко в интервью Радио свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, планы у нас уже готовы. Расчет сил и средств, которые будут заходить на эти территории, у нас также подготовлен. Это большое количество людей, большое количество техники", - сказал он.

Клименко объяснил, что МВД работает совместно с Министерством реинтеграции и главами ОВА тех областей, которые находятся под временной оккупацией.

Он отметил, что после освобождения территорий нужно установить там украинскую власть. Для этого следует запустить работу всех необходимых сервисов.

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"Конечно, обеспечить в первую очередь безопасность людей. Вы же понимаете, что мы можем в эти города зайти после того, как российские войска отойдут с этой территории, или мы зайдем на совсем другую территорию, которую будут в прямом смысле освобождать наши ВСУ. Соответственно, это война. И враг будет рушить эти города. Как, например, можно зайти в Бахмут? Можно ли зайти в Горловку? Горловка - там живут люди. Бахмут - это полностью уничтоженный врагом город", - сказал он.

Он добавил, что рассматриваются разные сценарии, оцениваются возможности и потребности для того, чтобы быстро навести порядок на освобожденных территориях.

"Вы же понимаете, что с 2014 года люди, которые проживают на этих территориях, имеют совсем другое восприятие окружающей действительности. Они нас ненавидят в большинстве своем, потому что российская информационная политика была направлена на то, чтобы очернить украинское правительство, вообще Украину, нас всех у наших людей, которые живут и остались жить на этих территориях", - сказал он.

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Клименко объяснил, что речь идет о школе, органах власти, так называемых "силовых ведомствах", которые работали в так называемых "ЛНР", "ДНР" и в Крыму.

Крым (26380) освобождение (565) Донбасс (26956) Клименко Игорь (397)


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Топ комментарии
+12
А "Гвардія наступу" де зараз наступає? Ну так,заради інформації.
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21.07.2023 15:33
+10
А я наївний думав що звільняти території буде ЗСУ, а воно, бач як мусора підуть в наступ.
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21.07.2023 15:34
+9
А визволенням окупованих територій тепер МВС займається?...
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21.07.2023 15:33
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Правила форума Совет форумчан
они такие и были на тех территориях, и нечего их жалеть, многие воюют против Украины
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21.07.2023 15:32 Ответить
А визволенням окупованих територій тепер МВС займається?...
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21.07.2023 15:33 Ответить
ну, це ж плани, щоб аж на 14 рік замахнутись...
а на практиці, для початку, хай звільнять те, що з 24 лютого минулого року прогібали
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21.07.2023 15:41 Ответить
Які плани в поліціянтів, взяв паличку та штрафуй за перевищення швидкості.
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21.07.2023 16:05 Ответить
а повинне ?
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21.07.2023 16:27 Ответить
А "Гвардія наступу" де зараз наступає? Ну так,заради інформації.
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21.07.2023 15:33 Ответить
Вже в Транскарпатії !
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21.07.2023 15:38 Ответить
Частково у наступі. Більше у резерві.
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21.07.2023 16:28 Ответить
І не мрій. Побачиш ті бригади, коли народ піде плісняву з урядового кварталу вишкрібати
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21.07.2023 21:36 Ответить
А я наївний думав що звільняти території буде ЗСУ, а воно, бач як мусора підуть в наступ.
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21.07.2023 15:34 Ответить
Вони теж з кийками та у парадній формі як Росгвардія ?
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21.07.2023 15:41 Ответить
Спочатку ви правильно думали, а потім вас повело !

По суті. Поліція заходить третіми мабуть, після армії і СБУ чи ССО. Але підозрюю, що це умовно. Може бути все що завгодно.
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21.07.2023 16:31 Ответить
В мене теж є план -- прорватись на Донбас -- і звідти на Марік - бо через запоріжжя дуже тяжко.
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21.07.2023 15:35 Ответить
Щоб ти з'їв і не піздив
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21.07.2023 15:37 Ответить
Справа за малим - залишилось звільнити і перемогти.
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21.07.2023 15:38 Ответить
Замість планів треба звільнення терріторій. а замістьгвардії наступу -скорочення чисельності МВС, і з направленням скорочених на фронт. Буде більше порядку і зменшиться число хабарів. На черзі - судді і прокурори. Правопорядок збільшиться у рази, а звільнені бюджетні витрати підуть на зброю. Спасемо сотні тисяч життів і наблизим перемогу.
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21.07.2023 15:44 Ответить
Беззмістовна профанація, сер. Передбачається повернення територій майже 2 областей і АР Крим.
Це 3,5 млн населення, тисячі сіл і сотні міст.
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21.07.2023 16:34 Ответить
Менше слів а більше діла! Чи це так задумано-нагріти-перегріти щоб потім було на що черговий про**б списати.
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21.07.2023 15:45 Ответить
14 рік ? Тобто за Порошенко? Нема слів, які вони дурні ці зелені
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21.07.2023 15:49 Ответить
там не може бути ніяких планів по відношенню до тих хто під пропагандою з 2014 році

Для них тільки 2 варіанта: депортація або розстріл бо вони будуть отруювати життя іншим людям

І дебіл той хто думає що цих потвор можна реінтегрувати
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21.07.2023 15:49 Ответить
По старой совецкой традиции, землю в Крыму надо раздать ветеранам. Ну и плантации лечебной марихуаны никто не отменял. После первого же курортного сезона, вата сама оттуда сбежит
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21.07.2023 15:50 Ответить
О, оце вже дійсно схоже на детальний план)
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21.07.2023 16:06 Ответить
ух ти...вже перемога
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21.07.2023 16:00 Ответить
A в планах фігурують такі пункти як мінні поля та вороже налаштоване населення?
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21.07.2023 16:05 Ответить
Ну що ви? Насєлєніє "жнр" буде радісно зустрічати тих, хто задвохсотив їхніх мужзчін
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21.07.2023 16:09 Ответить
Язик мій - ворог мій🤦🤦
Ще карту покажи, напрямки наступу, чисельність штурмових бригад і т.д🤦🤦🤦
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21.07.2023 16:22 Ответить
Уважно читайте. Це поліція.
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21.07.2023 16:36 Ответить
если территории не может освободить армия с тяжелым вооружением, то как полиция справится?
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21.07.2023 18:45 Ответить
Ви вже мали плани нападу рашистської орди, що ви з ними зробили ми добре пам'ятаємо.
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21.07.2023 21:32 Ответить
 
 