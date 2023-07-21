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Женская военная форма ВСУ - как волонтеры одевают защитниц // НАТО В ХАТУ. ВИДЕО

В Украине один из самых высоких показателей количества женщин в вооруженных силах среди армий мира, включая армии НАТО, но у военных женщин нет женской военной формы. Решать эту проблему взялись гости Марины Данилюк-Ярмолаевой в "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ - Ксения Драганюк и Андрей Колесник. Они создали благотворительный проект "Землячки.Ukrainian Front" для поддержки и обеспечения защитниц на фронте. В рамках проекта Андрей и Ксения снабжают женщин-военных необходимой амуницией, формой, обувью, защитой и комплектами "женской гуманитарки". А еще – рассказывают о женщинах на фронте, поддерживая и популяризируя культуру "женщина-военная" в Украине и за границей.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите: На фронте погиб воин 47 ОМБр, журналист Дмитрий Рыбаков. ФОТО

женщины (886) волонтеры (2633) ВСУ (6587) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Авжеж, волонтери. Бо різникофф засліплений яйками по 17 грн потреби ЗСУ не бачить.
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21.07.2023 21:18 Ответить
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21.07.2023 21:37 Ответить
Якесь у мене дивне відчуття від ведучої... Таке враження, що вона чомусь нікуди не вписується. 🤔
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21.07.2023 22:31 Ответить
Я ,наверно, прозевал, но так и не увидел как волонтеры одевают защитниц.
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21.07.2023 23:01 Ответить
 
 