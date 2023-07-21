Женская военная форма ВСУ - как волонтеры одевают защитниц // НАТО В ХАТУ. ВИДЕО

В Украине один из самых высоких показателей количества женщин в вооруженных силах среди армий мира, включая армии НАТО, но у военных женщин нет женской военной формы. Решать эту проблему взялись гости Марины Данилюк-Ярмолаевой в "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ - Ксения Драганюк и Андрей Колесник. Они создали благотворительный проект "Землячки.Ukrainian Front" для поддержки и обеспечения защитниц на фронте. В рамках проекта Андрей и Ксения снабжают женщин-военных необходимой амуницией, формой, обувью, защитой и комплектами "женской гуманитарки". А еще – рассказывают о женщинах на фронте, поддерживая и популяризируя культуру "женщина-военная" в Украине и за границей.

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