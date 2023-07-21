Бойцы 59-й ОМБр на трех HMMWV под артобстрелом штурмуют российскую позицию. ВИДЕО
Воины из группы Р.У.Г. 59-й бригады на трех HMMWV под артобстрелом штурмуют российскую позицию на восточном направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутус плюс.
На втором видео можно увидеть те же события, но уже с камеры пулеметчика HMMWV.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Slava Holt
показать весь комментарий21.07.2023 21:49 Ответить Мне нравится 25
Сергей Гусаченко #510886
показать весь комментарий21.07.2023 21:55 Ответить Мне нравится 11
Роман Шишацький
показать весь комментарий21.07.2023 22:22 Ответить Мне нравится 1
Urs
показать весь комментарий21.07.2023 23:11 Ответить Мне нравится 4
Маск13
показать весь комментарий21.07.2023 22:34 Ответить Мне нравится 0
✘
Oleksii Pilevych #551217
показать весь комментарий22.07.2023 00:41 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль