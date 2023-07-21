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Новости Видео Война
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Бойцы 59-й ОМБр на трех HMMWV под артобстрелом штурмуют российскую позицию. ВИДЕО

Воины из группы Р.У.Г. 59-й бригады на трех HMMWV под артобстрелом штурмуют российскую позицию на восточном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутус плюс.

На втором видео можно увидеть те же события, но уже с камеры пулеметчика HMMWV.

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59 отдельная мотопехотная бригада (123)


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Відчайдухи, нехай їх Господь Бог береже
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21.07.2023 21:49 Ответить
Козаки!!! Святая Богородица их бережет!
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21.07.2023 21:55 Ответить
Что то у меня видео не работает.
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21.07.2023 22:22 Ответить
перше відео редактору треба перезалити.
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21.07.2023 23:11 Ответить
Це наче кавалерія.
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21.07.2023 22:34 Ответить
Петухи - Кацапи не розуміють слова дякую. За що ти Кацапів-петухів дякуєш?
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22.07.2023 00:41 Ответить
 
 