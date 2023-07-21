Бойцы 59-й ОМБр на трех HMMWV под артобстрелом штурмуют российскую позицию. ВИДЕО

Воины из группы Р.У.Г. 59-й бригады на трех HMMWV под артобстрелом штурмуют российскую позицию на восточном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутус плюс.

На втором видео можно увидеть те же события, но уже с камеры пулеметчика HMMWV.

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