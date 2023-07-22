Минобороны Британии показало работу БПЛА "Malloy", которые являются частью нового пакета помощи Украине. ВИДЕО
Минобороны Британии показало работу БПЛА "Malloy", которые являются частью нового пакета помощи Украине. Эти дроны могут перемещать оборудование, оружие и даже эвакуировать раненых с поля боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовали на официальной странице Госпогранслужбы.
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тож ні.
Можна ж просто подякувати королю і його підданим.Бену Воллесу зокрема.
Тим більше ,це точно не повід для хайпу...
Бачу вже що штука хороша.
Він великий, добре замітний, а літае повільно.
З автомату/кулемету його збити дуже просто.
Если лететь на высоте ~20 метров и выбрать более-менее безопасный маршрут - то можно далеко залететь, сбросить груз на вражеский объект и налегке быстренько вернуться назад, за очередными 80 килограммами.. )
Тяжкопораненого так не повезти, далеко так не повезти, з нуля так не повезти.
Навіщо він зроблен?
ХРЗ!
бо важкопораненого без медсупроводу то така собі ідея а легкопоранені і так дошкандибають до транспорта.
як денний бомбер погана ідея - величезний.
добре видно що цю приблуду придумали для того щоб витягувати з важкодоступних місць стабілізованих поранених на невелику відстань. очевидно що це не підходить для поля бою бо зіб'ють.
отже, всерівно важкопораненого спочатку відтягнуть з поля бою до місця звідки почнеться шлях до лікарні. а шлях до лікарні буде долатися або ббм або автівкою.
хоча, якщо згадати як наші на кірпі, на гамві та на макспро йдуть в атаку а на французьких колісних недотанках намагаються бути танками то може все бути, явно наші командири або барани або затикають дірки геть не тим чим треба.((
Питання в їх кількості. У нас війна великих чисел. 5-10 нічого не рішають та легко контряться кількістю противника. Для ефекту треба навіть не сотні, а ТИСЯЧІ.