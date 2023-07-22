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Минобороны Британии показало работу БПЛА "Malloy", которые являются частью нового пакета помощи Украине. ВИДЕО

Минобороны Британии показало работу БПЛА "Malloy", которые являются частью нового пакета помощи Украине. Эти дроны могут перемещать оборудование, оружие и даже эвакуировать раненых с поля боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовали на официальной странице Госпогранслужбы.

Госпогранслужба (6425) дроны (3912)


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Топ комментарии
+24
Гарна штука.
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22.07.2023 12:36
+22
В теорії виглядає добре. Дякуємо, британцям за допомогу!
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22.07.2023 12:38
+15
Бомбове навантаження буде гарне.
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22.07.2023 12:57
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Гарна штука.
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22.07.2023 12:36 Ответить
Бомбове навантаження буде гарне.
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22.07.2023 12:57 Ответить
и никакой он не МАЛОЙ
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22.07.2023 13:59 Ответить
бомбу можно причепить гарну
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22.07.2023 12:58 Ответить
Знаючи чиновників нашого МО, незабаром на OLX.
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22.07.2023 12:36 Ответить
це зброя а не сухпайки, за цим слідкують.

тож ні.
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22.07.2023 13:10 Ответить
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/78921-teplovizory-po-2-tysiachi-dolariv-pistolety-po-700-kerivnytstvo-patrulnoi-politsii-ternopilshchyny-zvynuvachuiut-u-prodazhi-humanitarnoi-dopomohy-foto
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22.07.2023 13:25 Ответить
і що, одяг плитоноски і пістолети на гумі, за цим ніхто не слідкує, але треба насрати, так?
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25.07.2023 07:57 Ответить
Важко Вам жити таким песимістом ,певно,заздалегідь усюди бачите зраду і злодійство...
Можна ж просто подякувати королю і його підданим.Бену Воллесу зокрема.
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22.07.2023 13:16 Ответить
Проте вам доволі легко жити у рожевих окулярах.
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22.07.2023 13:26 Ответить
А що мені,"лікті гризти",бо в нас поголовне злодійство у владі?та й не тільки у владі,а в народі,бо влада у нас,як би там не було-з народу!
Тим більше ,це точно не повід для хайпу...
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22.07.2023 13:44 Ответить
Насамперед, не треба повчати життю інших.
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22.07.2023 13:47 Ответить
Тож,не завидуйте моїм "рожевим окулярам".
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22.07.2023 13:50 Ответить
Це невиліковно... Країна зелених поні. Ходить здорові, хай щастить.
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22.07.2023 13:54 Ответить
В теорії виглядає добре. Дякуємо, британцям за допомогу!
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22.07.2023 12:38 Ответить
Напевно дорога штука,головне як проти РЕБ.
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22.07.2023 12:48 Ответить
Дешевше новорічного серіалу від ********.
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22.07.2023 12:58 Ответить
Я продивлялася ціни на нормальні,реально дорого. Простий не купить, волонтери також
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22.07.2023 13:32 Ответить
А еще этот дрон может сбросить на головы оркам какой то полезный ништяк
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22.07.2023 12:54 Ответить
Вагою до соточки. Вони ж ********** соточку.
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22.07.2023 12:59 Ответить
Например, камни с неба над Симферополем. Или труп Гиркина над Донецком. Ах, ещё можно коровьих лепёшек центнер скинуть - они это тоже любят
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22.07.2023 13:38 Ответить
Давайте швидше його нам.
Бачу вже що штука хороша.
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22.07.2023 12:55 Ответить
Вони вже давно постачаються. Один вже навіть втратили.
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22.07.2023 21:21 Ответить
Коли Британці допомогають Ураінцям,некоторі клоуни в вигляді безмізкового президента їм хамять,бо на вислівлювання подяки хм розуму не хватае.
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22.07.2023 12:56 Ответить
У дитинстві ми теж робили такі дрони. Тільки з паперу.

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22.07.2023 12:58 Ответить
А ми робили танчики зпаперу у вигляді гусениці вітер дув і він їхав.
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22.07.2023 13:04 Ответить
У нас була ще й така саморобна техніка.

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22.07.2023 13:20 Ответить
Але як цікаво, було.
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22.07.2023 18:14 Ответить
Было дело и бомбочки водяные из бумаги делали. Бабушкины очки из целлулоида на дымовуху ушли
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22.07.2023 13:39 Ответить
Тоді всі кукли диміли,рогові чомусь називали.
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22.07.2023 14:12 Ответить
Щиро дякуємо за допомогу, друзі.
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22.07.2023 13:02 Ответить
Здорово! Наверное, около 80 кг взрывчатки может взять с собой, а потом скинуть куда надо.. )
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22.07.2023 13:02 Ответить
НЕМОЖНА.
Він великий, добре замітний, а літае повільно.
З автомату/кулемету його збити дуже просто.
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22.07.2023 13:10 Ответить
МОЖНА )
Если лететь на высоте ~20 метров и выбрать более-менее безопасный маршрут - то можно далеко залететь, сбросить груз на вражеский объект и налегке быстренько вернуться назад, за очередными 80 килограммами.. )
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22.07.2023 15:45 Ответить
а якщо на швидкості пролетить над окопами кацапівв і виспле 80 кг ВОГів, не гірше касетного буде.
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25.07.2023 08:00 Ответить
Якась ФІГНЯ:
Тяжкопораненого так не повезти, далеко так не повезти, з нуля так не повезти.
Навіщо він зроблен?
ХРЗ!
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22.07.2023 13:09 Ответить
скоріш за все переобладають під нічного бомбовоза якщо тепловізор є.

бо важкопораненого без медсупроводу то така собі ідея а легкопоранені і так дошкандибають до транспорта.

як денний бомбер погана ідея - величезний.
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22.07.2023 13:15 Ответить
Тяжко пораненого можна стабілізувати на полі бою і відправити. А як це роблять, то явно є допоміжні ресурси, якщо написали про евакуацію
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22.07.2023 13:35 Ответить
я вже думав про таке, мабуть ні.

добре видно що цю приблуду придумали для того щоб витягувати з важкодоступних місць стабілізованих поранених на невелику відстань. очевидно що це не підходить для поля бою бо зіб'ють.

отже, всерівно важкопораненого спочатку відтягнуть з поля бою до місця звідки почнеться шлях до лікарні. а шлях до лікарні буде долатися або ббм або автівкою.

хоча, якщо згадати як наші на кірпі, на гамві та на макспро йдуть в атаку а на французьких колісних недотанках намагаються бути танками то може все бути, явно наші командири або барани або затикають дірки геть не тим чим треба.((
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22.07.2023 14:21 Ответить
А на чому тре йти в атаку?
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22.07.2023 21:23 Ответить
Цех карбонових комплектуючих, це не в жлобосеріали бабло закатувать.
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22.07.2023 13:16 Ответить
такий з двз замість електрики буде ефективніше
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22.07.2023 13:30 Ответить
А виробництво по ліцензії? Шапіто-95 знає як відосіки знімать і бабло силосувать. Виробничі цехи зроду не будувало.
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22.07.2023 13:45 Ответить
Вантажопідйомність ОК.

Питання в їх кількості. У нас війна великих чисел. 5-10 нічого не рішають та легко контряться кількістю противника. Для ефекту треба навіть не сотні, а ТИСЯЧІ.
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22.07.2023 14:19 Ответить
Нічосі! На такого дрона можна навантажити с десяток 120 мін. Впевнен шо кацапам це сподобається.
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22.07.2023 14:34 Ответить
Якщо прибрати декого в МО УА та розігнати УкрОборонПром, то в Україні виробляли би іграшки не гірше. Складається враження, що хтось вирішив що купляти ліпше ніж виробляти своє, бо, напевно , зі свого, ніщчаків просто ніхто не отримає.
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22.07.2023 14:59 Ответить
Бред. Как раз БПЛА производятся частными фирмами в большинстве в Украине. А УОП уже разогнали. В очередной раз.
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22.07.2023 21:25 Ответить
лайно, а дякую ти вже сказав дорослому дяди Воллесу, чи ще ні. А ну бігом, тварюка кончена.
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22.07.2023 18:15 Ответить
Если у них такой Малой, то представляю себе какой у них Большой!!!
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23.07.2023 13:11 Ответить
 
 