Аэроразведчики ВСУ уничтожили вражеский блиндаж с антидроновым ружьем с помощью FPV-дрона. ВИДЕО
Аэроразведка Покровского батальона Донецкой отдельной бригады Сил территориальной обороны уничтожила вражеский блиндаж с антидроновым ружьем с помощью дрона-камикадзе.
Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины поделился видео, как аэроразведка уничтожает вражеский блиндаж, передает Цензор.НЕТ.
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