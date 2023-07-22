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Аэроразведчики ВСУ уничтожили вражеский блиндаж с антидроновым ружьем с помощью FPV-дрона. ВИДЕО

Аэроразведка Покровского батальона Донецкой отдельной бригады Сил территориальной обороны уничтожила вражеский блиндаж с антидроновым ружьем с помощью дрона-камикадзе.

Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины поделился видео, как аэроразведка уничтожает вражеский блиндаж, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

ВСУ (6587) дроны (3912)


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Бух, і картинка знову хороша!
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22.07.2023 16:20 Ответить
Это все хорошо,но кто массово завозит оркам эти ружья,фронтовики говорят что у них их навалом?
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22.07.2023 16:29 Ответить
Цензор запізнюється, це було позавчора))
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22.07.2023 16:44 Ответить
то одно ,а это другое
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22.07.2023 16:48 Ответить
ружо китайское вот и не фурычит
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22.07.2023 16:47 Ответить
На последнем кадре, с последним взрывом, за облаками дыма, кацапа крутит в воздухе сальтовый пируэт, широко пораскинув ластами во все стороны.
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22.07.2023 22:36 Ответить
Дрони проти антидронів. Війна п'ятого покоління.
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23.07.2023 01:04 Ответить
 
 